Wigan Athletic, ca Dinamo. Țeapă spaniolă și în Anglia: „Mai bine căutați pe altcineva”

Dinamo are parte de o consolare după „țeapa” Cortacero. Wigan Athletic a fost pusă într-o situație similară din cauza unor investitori spanioli.

În dimineața zilei de marți, 5 ianuarie, conducătorii clubului englez s-au trezit că negocierile cu afaceriștii iberici au picat în ultima clipă din cauza unor neînțelegeri financiare.

Șefii lui Wigan au aflat cu stupoare că, Felipe Moreno, cel care este și propietarul lui Leganes, vrea să dea cu 50% mai puțini bani decât suma la care se înțeleseseră inițial.

Wigan Athletic e „Dinamo de Anglia”. Spaniolii au vrut să dea o țeapă similară

„Am informat EFL și continuăm negocierea cu alți investitori”, a anunțat Wigan Athletic prin intermediul unui comunicat oficial.

Wigan Athletic este pe locul 22 în League One (al treilea eșalon fotbalistic englez).

„Lucrurile au stat în felul următor: până în Ajunul Crăciului, domnul Felipe Moreno a ne-a transmis că vrea să finalizeze afacerea cât mai repede și că a trimis bani din Spania avocaților săi din Marea Britanie. Acest lucru a fost confirmat de reprezentanții săi în perioada Crăciunului.

Noi am întocmit contractul și am pregătit toate actele necesare pentru finalizarea tranzacției, inclusiv pentru stadion și baza de antrenament, urmând să batem palma între Crăciun și Anul Nou. Cu toate acestea, în weekend am primit o scrisoare de la cumpărător, în care ne anunța că reduce oferta cu aproximativ 50%. Acest lucru nu ne-ar fi permis să plătim datoriile creditorilor”, au susținut englezi în cadrul aceluiași comunicat.

Dinamo, victima lui Pablo Cortacero

În România, Dinamo a ajuns într-o situație critică după ce a fost condusă de către Ionuț Negoiță, cel care a scos clubul din insolvență, dar care a și fost aproape să îl falimenteze. Gruparea din Ștefan cel Mare e acum în viață doar datorită suporterilor. Eforturile celor 12 mii de abonați la programul DDB fac ca roș-albii să supraviețuiască.

Dinamo merge din rău în mai rău. Are la timonă un fals investitor din Spania și e un club care nu le poate da salariile angajaților. Cei care sunt încă în Ștefan cel Mare fac muncă patriotică, iar singurii bani pe care îi văd sunt cei veniți de la fani.

Pablo Cortacero este principalul vinovat pentru această situație, omul de afaceri spanioli care a anunțat cu surle și trâmbițe că va readuce gloria „câinilor roșii”. De-a lungul timpului, ibericul a invocat diferite scuze pentru care nu a dat niciun ban încă din luna august și a anunțat, periodic, că va urma să intre capital în conturile clubului.

„Au fost probleme financiare cu grupul de investiții și a existat și haos din cauza pandemiei. Aceste circumstanțe, combinate, au condus la unele întârzieri, dar nu există nicio problemă, iar mărirea de capital deja s-a întâmplat”, s-a scuzat Pablo Cortacero jurnaliștilor de la BIRN.

De când a fost preluată de spanioli, la Dinamo au contribuit cu 800 de mii de euro cei din DDB, în timp ce Pablo Cortacero a adus doar 550 de mii de euro.

