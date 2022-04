Will Smith a demisionat de la Academia Oscarurilor: „Acțiunile mele au fost şocante, dureroase şi de nescuzat”

Will Smith a luat o decizie radicală și a demisionat de la Academia Oscarurilor după incidentul din timpul ceremoniei de premiere de anul acesta, potrivit AFP, citat de .

Will Smith a demisionat de la Academia Oscarurilor

Actorul, care , a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat.

„Acţiunile mele la cea de-a 94-a ediţie a Premiilor Academiei au fost şocante, dureroase şi de nescuzat.

Lista celor pe care i-am rănit este lungă şi îi include pe Chris, familia lui, mulţi dintre prietenii mei dragi şi apropiaţi, toţi cei care au fost în public sau (au privit) de acasă.”, a transmis Will Smith în comunicat, conform sursei citate anterior.

Will Smith și-a anunțat demisia din cadrul Academiei Arte şi Ştiinţe Cinematografice și este dispus să accepte eventualele consecințe ale consiliului de administrație după incidentul de la gala premiilor Oscar 2022.

„Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice consecinţe pe care consiliul de administraţie le va considera potrivite.

Am trădat încrederea Academiei. Am privat alţi candidaţi şi câştigători de şansa de a sărbători munca lor extraordinară. Am inima frântă.”, a continuat actorul american.

Totul a pornit de la o glumă pe care comediantul Chris Rock a făcut-o la adresa soției lui Will Smith, Jada Pinkett Smith, care suferă de alopecie și a fost nevoită să-și radă părul.

„Jada Pinkett-Smith abia aştept să văd G.I. Jane II.”, a fost gluma care l-a deranjat pe Will Smith, întrucât a făcut aluzie la părul ras al soției sale.

Academia Oscarurilor a inițiat o procedură disciplinară împotriva actorului. Pe 18 aprilie se va întruni consiliul de administrație, care va lua o decizie în cazul lui Will Smith.

Will Smith, la un pas să fie arestat de polițiști la gala Oscar 2022

După ce l-a pălmuit pe Chris Rock în timpul galei premiilor Oscar, Will Smith

Comediantul Chris Rock i-a oprit pe oamenii legii și a insistat că e bine și că nu e nevoie să-l ia pe actorul din filmul King Richard, interpretare pentru care a primit Oscarul.

Polițiștii au discutat cu comediantul și i-au spus că îl vor aresta pe Will Smith pentru ieșirea violentă, a dezvăluit Will Pacher, producătorul premiilor Oscar, despre care s-a scris că nu i-a cerut actorului să plece după gestul său din timpul ceremoniei de premiere.

„Vom merge să-l luăm, suntem pregătiți să îl luăm chiar acum. Puteți depune plângere. Noi îl putem aresta.”, i-au spus oamenii legii producătorului, potrivit dezvăluirilor pe care acesta le-a făcut la .

În plus, Chris Rock s-ar fi arătat „disprețuitor” față de polițiști și ar fi refuzat opțiunile acestora. Comediantul a decis să nu depună plângere împotriva lui Will Smith.

„Ei expuneau opțiunile, iar în timp ce vorbeau, Chris era foarte disprețuitor față de aceste opțiuni. El spunea: ‘Nu, sunt bine’. Era ca și cum ar fi spus: ‘Nu, nu, nu, nu’.”, a continuat producătorul.