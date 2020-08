Willian, la un pas de o mare trădare. A refuzat-o pe Barcelona pentru a semna cu o rivală a lui Chelsea

Brazilianul Willian a anunțat că o va părăsi pe Chelsea după înfrângerea din Liga Campionilor, contra lui Bayern, printr-o scrisoare deschisă adresată fanilor. Fostul mijlocaș al lui Mircea Lucescu de la Șahtior va ajunge cel mai probabil la rivala Arsenal, chiar dacă a fost dorit și de Barcelona.

Contractul lui Willian cu Chelsea s-a terminat. Jucătorul de 32 de ani și-a dorit să mai semneze pe 3 ani, dar formația antrenată de Frank Lampard i-a propus o înțelegere pe numai 2 ani. Brazilianul și-a anunțat suporterii că va pleca printr-o scrisoare.

”Au fost 7 ani minunați. În august 2013, când am venit am primit oferta de la Chelsea, am fost convins că acesta este locul unde ar fi trebuit să joc.

”Au fost foarte multe momente fericite”

Azi sunt convins că a fost cea mai bună decizie. Au fost foarte multe momente fericite, unele mai puțin fericite, au fost așa de multe trofee și momente intense!

Am învățat multe despre mine, am devenit un jucător mai bun și o persoană mai bună. Sunt foarte recunoscător fanilor lui Chelsea pentru cum m-au primit pe Stamford Bridge.

Au fost și momente în care am fost criticat, dar au fost normale, dar toate astea m-au făcut să dau totul atât la antrenamente, la toate meciurile și să îmi îmbunătățesc nivelul în fiecare minut petrecut la Chelsea.

Mircea Lucescu ar vrea ca brazilianul să joace pentru Juventus

A sosit acum timpul să plec. Îmi va fi dor de colegii mei. Îmi vor lipsi clubul care m-a tratat ca pe un fiu, dar mai ales suporterii. Plec cu capul sus și cu inima plină. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, este scrisoarea brazilianului, după ce echipa sa a fost eliminată din Liga Campionilor de Bayern.

Potrivit celor de la SkySport, mare favorită să-l transfere pe Willian este Arsenal. ”Tunarii” i-au propus o înțelegere pe 3 ani. Inter și Barcelona îl doresc și ele pe jucător.

Mircea Lucescu și-ar dori ca brazilianul să ajungă la Juventus: ”Acum e la Chelsea, dar probabil că a venit vremea să schimbe ceva în cariera lui. Eu aș vrea să-l văd la Juventus. Aș fi foarte fericit dacă ar ajunge să îmbrace acest tricou. Cred că s-ar descurca excepțional”, a spus Mircea Lucescu, potrivit celor de la Tuttomercato.

