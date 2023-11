Wilmark, dezvăluiri fără perdea din intimitate: „Am greșit de prea multe ori”

Wilmark își aduce aminte de momentul în care celebritatea i s-a urcat la cap, datorită participării în juriul ‘Dansez pentru tine’. Tatăl său a fost cel care l-a readus cu picioarele pe pământ.

Wilmark, în exclusivitate despre familie și celebritate

Într-un interviu oferit în exlcusivitate pentru FANATIK.RO, cunoscutul și simpaticul coregraf și prezentator Wilmark își aduce aminte cum a cunoscut-o și cucerit-o pe soția lui, Ioana.

Aflăm că este un tată mai strict pentru care ”nu” chiar înseamnă ”nu”. Wilmark ne dezvăluie cel mai greu moment din viața lui, pierderea tatălui său pe 13 aprilie anul acesta și aflăm ce își dorea să devină, cu adevărat, în copilărie.

Micuțul Will recunoaște că, după ‘Dansez pentru tine’, s-a simțit celebru și acest lucru era să-l coste scump. De asemenea aflăm de ce iubește România și cum a ajuns, acum 28 de ani, să trăiască aici.

“Așa a început aventura mea în România”

Wilmark, pe numele lui complet Wilmark Rizzo Hernandez, s-a născut în Santafe de Bogota, Columbia, la 31 mai 1977. În afară de faptul că a absolvit Școala de Dans și Muzică Latinoamericană din Bogota are și o diplomă de inginer, la Universitatatea de Petrol și Gaze din Ploiești. Aflăm cu ce se ocupă, acum, Micuțul Will.

“Am format cea mai puternică trupă de dans, cu costume tematice. De la Carnavalul Venețian la cel de la Rio de Janeiro, de la un vals elegant și perfect la stiluri moderne. Avem o garderobă de aproape 80 de metri pătrați numai cu costume. Lucrez cu cei mai buni dansatori din România, toți fiind eminenți în stilul lor.

Mă ocup de cariera de prezentator și entertainer. Școala de dans ‘Wilmark Dance Academy’ se află acum în zona Iancului. Acolo avem program pentru adulții care vor să învețe salsa și bachata într-o locație minunată. ‘Epika Booking Artist’ este agenția de booking de care mă ocup, alături de iubita mea, Ioana Rizzo.

Festivalul de dans latino ‘Romania Salsa Week’ a ajuns în această vară la cea de-a 17-a ediție. Este un eveniment unic în România, oferind o săptămână de dans la malul mării, la Vama Veche”, ne spune Wilmark.

“Mă bucur că am ieșit din capcana asta”

În anul 1998 deschide prima școală de dansuri latino-americane tradiționale. În 2006 a devenit membru al juriului la emisiunea ‘Dansez pentru tine’. În data de 15 aprilie 2010 a devenit cetățean român. recunoaște că a existat un moment în viața lui când celebritatea chiar i s-a urcat la cap. Tatăl l-a adus cu picioarele pe pământ.

“Cred că, și dacă nu ești vreo vedetă, ți se urcă celebritatea la cap. Am avut un moment, cândva, și mă bucur că am ieșit din capcana asta. La un moment dat ajungi să fii foarte departe de oamenii care te iubesc și cu care lucrezi. Mi s-a întâmplat imediat după ce am plecat de la , era o perioada când aveam foarte multe evenimente și atunci mi-am dat seama.

Ulterior a venit tata în România și am avut foarte multe discuții, am descoperit un om așa de deștept și atât de umil. M-a ajutat să-mi dau seama că trebuie să mă cuplez la realitate din nou. E mult mai important să fii om.

Nu aș putea să spun ce greșeli nu aș mai repeta pentru că ele sunt foarte importante în evoluția fiecărui om. Noi învățăm din greșeli. Din cauza faptului că am greșit de prea multe ori mi-am dat seama cum se poate face un eveniment perfect.

Sau un moment unic în viață. Și ca prezentator sau entertainer am greșit de atât de multe ori încât am învățat să-mi dau seama cum să fac lucrurile bine” ,declară Wilmark, în exclusivitate pentru FANATIK.

Wilmark ne spune că adevăratul motiv pentru care a părăsite Columbia a fost bursa pe care a câștigat-o, la facultatea de Petrol și Gaze din Ploiești. Și astăzi își amintește de prima zi în țara care l-a primit și ce s-a întâmplat în prima seară petrecută aici.

“Pe data de 14 noiembrie 1994 călătoream în avion cu atașatul cultural al României. Am reușit să aflu câteva ponturi pentru a mă descurca în România. Drumul de la aeroport către reședința ambasadei din Columbia a fost foarte liniștit.

Am fost primit de doamna secretară a ambasadei, care m-a dus la reședință. A fost o seară grea, iar la un moment dat o creangă bătea în geam. Fiind toamnă și văzând doar filme de Bram Stoker, eram neliniștit.

Aveam un radio portabil, dar nu puteam să înțeleg nimic. A doua zi dimineața, am mers la Ministerul Educației și am cerut ajutor personalului. Așa a început aventura mea în România”, povestește Wilmark.

“La vremea respectivă nu m-am descurcat prea bine”

După 28 de ani petrecuți în România, Micuțul Will recunoaște că iubește Columbia, dar acasă, pentru el, este România. Aflăm când și cum a apărut pasiunea lui Wilmark pentru dans și cât de mult i-a plăcut să dubleze desene animate.

“La 6 ani, tatăl meu mi-a adus un disc de acetat al unei trupe numite Menudo, de unde a început distracția. Am dansat pe un videoclip al lui Michael Jackson la televizor și mi-a plăcut cum se dansa acolo, ceva nou pentru mine. Unchiul meu mi-a sugerat să îmi creez propriul stil de dans. Acesta a fost momentul în care am realizat că pot face mai mult în acest domeniu.

În ceea ce privește telenovelele, cred că eram prea mic pentru asta. Poate acum pot spune că am tangențe cu actoria, dar la vremea respectivă nu m-am descurcat prea bine. În ceea ce privește vocile din filme sunt pasionat de radio, și cred că vocea ta poate transmite foarte mult”, mărturisește Wilmark.

“Sunt mai mult băiatul mamei”

Wilmark recunoaște că a fost un copil cuminte, care stătea și învăța. Mereu era în competiție cu sora lui și visa să programeze calculatoare. Chiar dacă tatăl lui l-a iubit enorm, Wilmark se declară mai mult băiatul mamei.

“Am fost un copil care mai mult a învățat, nu am multe nebunii de povestit. Încercam să obțin note mai bune decât sora mea și să programez un calculator mai avansat pe care îl avea tatăl meu, în 1985.

De asemenea, pictam și aveam un profesor extraordinar numit domnul Pompeyo. Cântam la clape, dar nu aveam profesor în acest domeniu. Sunt mai mult băiatul mamei, dar pot spune că tata mă iubea foarte mult”, declară Wilmark, in exclusivitate pentru FANATIK.

“Las de la mine că așa e mai bine”

Wilmark este împreună cu soția lui, Ioana Rizzo, de 21 de ani și au împreună doi băieți minunați, Loukas și Joakin. Wilmark mărturisea, într-un interviu, că în relația lor a contat foarte mult că au crescut împreună și că s-au suportat unul pe altul.

“Pe Ioana am cunoscut-o la cursul de dans. Am invitat-o la cină și am ieșit la un restaurant mexican. Am băut tequilla, am fost în discoteca Salsa și aia a fost prima noastră întâlnire, o seară minunată. Chiar dacă atunci nu s-a întâmplat mare lucru, totuși ceva extraordinar s-a petrecut. Ne-am cunoscut și am devenit o familie.

Soțul Wilmark este un dezastru la piață, dar îmi place să ajut prin casă. Îmi place să repar, să meșteresc, îmi plac lucrurile legate de electronică, pur și simplu îmi place să lucrez prin casă. Ca bărbat îmi place să fiu cavaler, atent, să las de la mine că așa e mai bine. În rest cred că sunt haios, ne distrăm și dansăm mult împreună”, mai spune Wilmark.

“Eu sunt un pic mai strict cu copiii mei”

Wilmark și Ioana Rizzo au împreună doi băieți, pe Joakin și Loukas. Cunoscutul coregraf ne spune că el este puțin mai strict cu băieții lui in timp ce mama lor le iartă toate greșelile.

“Ca tată am învățat, de la un om pe care-l îndrăgesc foarte mult, ce înseamnă familia cu adevărat. Cum este constituită. Nu ne dăm seama cât de importante sunt rolurile fiecărui membru al familiei. Rolul femeii și rolul bărbatului sunt foarte importante, dar complet diferite. Copiii e bine să știe că au parte de dragostea nemărginită din partea mamei și să știe că mamele iartă.

Eu sunt un pic mai strict cu copiii mei și nu trec peste anumite lucruri. Sigur că dialogăm, ne distrăm, ne mai certăm, dar la mine nu e nu. Dar acest cuvânt vine mereu cu o explicație coerentă chiar dacă știu că va dura mai mult să le explic”, ne povestește Wilmark.

“L-am pierdut pe tata și asta e greu”

Micuțul Will rememorează cel mai greu moment din viața lui. Pe data de 13 aprilie 2023 cunoscutul prezentator și-a pierdut tatăl. Aflăm de asemenea ce pasiuni ascunse are Wilmark.

“Până acum, cel mai greu moment pe care l-am trăit a fost anul acesta, pe 13 aprilie. L-am pierdut pe tată și asta e greu. El m-a învățat că lucrurile nu sunt grele, că trebuie să mergi mai departe.

Lumea nu știe despre mine că știu să fac site-uri. Cel de la Dance Academy de mine e făcut. Sunt grafician, îmi place să fac publicitate. Fac și montaj video pentru evenimentele școlii sau lucruri personale. Și lumea nu mai știe că-mi place foarte mult viața de familie, chiar ne distrăm împreună” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Wilmark.