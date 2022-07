Wimbledon 2022 semifinale. Program, rezultate, informații de ultimă oră. Rafael Nadal, în pericol să se retragă înaintea meciului cu Nick Kyrgios

Cel mai titrat tenisman din istorie, Rafael Nadal, suferă și ar putea decide să se retragă de la Wimbledon înaintea semifinalei cu australianul Nick Kyrgios.

Spaniolul a mărturisit că are dureri mari și că nu este convins că va putea face față unui duel cu Kyrgios. Nadal a suferit vizibil în duelul din sferturi cu Taylor Fritz 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4).

”Corpul meu e bine, dar este ceva în neregulă cu abdomenul. De la 3-1 în primul set, de fiecare dată când serveam aveam un junghi acolo. Am crezut că nu voi putea termina partida.

E adevărat că tatăl și sora mea mi-au tot cerut să abandonez. Dar energia publicului m-a ajutat, așa că vă mulțumesc. Nu știu dacă voi participa în semifinale, am nevoie să mă informez, să îmi fac niște teste și trebuie să ascult de cei care se pricep.

Este o decizie de jucător, dar și una de echipă. Când nu am o anumită problemă, dau de alta. Sunt îngrijorat pentru că știu ce dureri am avut și prin ce am trecut”, a declarat Nadal, citat de .