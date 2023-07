Wimbledon 2023, sferturi de finală. Programul complet al meciurilor

Au mai rămas opt în cursa pentru trofeul de la Wimbledon 2023 atât la masculin cât și la feminin. Marți, 11 iulie și miercuri, 12 iulie au loc partidele din cadrul sferturilor de finală ale marelui turneu de Grand Slam care se desfășoară an de an pe iarba complexului de terenuri de la All England Club. Cei doi mari favoriți, Novak Djokovic la masculin și Iga Swiatek la feminin merg mai departe, dar după meciuri pe muche de cuțit, care se puteau încheia oricum.

Americanul Eubanks devine senzația turneului masculin, Djokovic a trecut prin mari emoții

Din lupta pentru trofeu a ie;it unul dintre jucătorii din top 5, grecul Stefanos Tsitsipas, la capătul unuia dintre cele mai frumoase meciuri văzute în această ediție la Wimbledon. Cel care l-a trimis acasă pe iubitul jucătoarei iberice Paola Badosa este considerat marea revelație a acestei ediții, pentru că vorbim despre un sportiv fără performanțe deosebite, americanul Christoph Eubanks, locul 43 mondial înainte de turneu. Acesta s-a impus în cinci seturi.

Un meci mult mai greu decât ar fi crezut oricine și chiar el însuși, după cum a mărturisit cu fair-play după joc, a avut principalul favorit, Novak Djokovic. Acesta l-a eliminat pe uriașul polonez Hubert Hurkacz în patru seturi, dintre care primele două ajudecate cu imens noroc de sârb la tie break, ambele la 8-6. Hurkacz a servit o avalanșă de ași la care Nole a rămas fără replică și de aceea recunoștea că nici el nu știe cum a câștigat acele două seturi la tie-break. Și rusul Roman Safiulin este o revelație, pentru prima dată ajuns într-un sfert de finală de Grand Slam, dar canadianul Dennis Shapovalov nu este un nume la fel de mare ca Tsitsipas.

Un nou sfert de finală Rublev – Djokovic la un Grand Slam. Alcaraz – Rune, duelul lupilor tineri

Acum suntem în faza sferturilor de finală, care prespune câte două meciuri marți, 11 iulie și alte două miercuri, 12 iulie și la fel și la feminin. Marți se joacă partidele Janick Sinner – Roman Safiulin și Andrei Rublev – Novak Djokovic. Evident, avem doi mari favoriți, Sinner și Djokovic, dar nu o dată s-au văzut surprize chiar și la acest nivel. Safiulin era locul 92 ATP, SDinner era pe 8. Scorul direct este 1-0 pentru italian. Rublev, locul 7 ATP, este condus la general cu 3-1 de către Djokovic, singurul succes pentru rus, în 2022, fiind unul dureros pentru Djoko, în finala turneului de la Belgrad, adică la el acasă. Ultimul meci a fost la începutul acestui an în sferturile de finală la Australian Open, victorie lejeră cu 3-0 pentru sârb.

Miercuri un al treilea rus, locul 3 mondial Daniil Medvedev, este favorit cert în fața americanului Christoph Eubanks, în fața căruia s-a impus lejer în acest an la Miami, pe hard. În mod normal nu ar trebui să existe alt deznodământ decât victoria lui Medvedev dar urmașul lui Arthur Ashe a arătat multe lucruri frumoase, absolut neașteptate, la Wimbledon. Cel mai tare meci va fi între locul 1, Carlos Alcaraz și locul 6 ATP, danezul Holger Rune. E lupta care poate arăta care este jucătorul tânăr cel mai bun în lume la acest moment. Ibericul i-a tras un sec 3-0 la Next Gen, la Milano, la finalul anului trecut elevului lui Patrick Mouratoglou.

Programul meciurilor din sferturile de finală masculin Wimbledon 2023

Marți, 11 iulie

ora 16:30 Sinner – Safiulin

Sinner – Safiulin ora 17:00 Rublev – Djokovic

Miercuri, 12 iulie

Medvedev – Eubanks

Alcaraz – Rune

Liderului mondial feminin, Iga Swiatek, i-a trecut glonțul pe la urechi în optimi

Deși nu a reușit până la această ediție să ajungă măcar în sferturile de finală la Wimbledon liderul mondial feminin, poloneza Iga Swiatek, este văzută drept o mare favorită la această ediție a turneului londonez. Însă reușind să întoarcă mental o partidă care la 0-1 la seturi mergea prost și în al doilea act, pe care poloneza l-a câștigat până la urmâ la tie-break în fața Belindei Bencic. Elvețianca a acuzat marea ratare de a închide meciul în setul 2 și în decisiv nu s-a mai regăsit.

Dramatice au fost și calificările aceasta părând a fi stăpână pe situație mult timp în acest meci dar și cea a americancei Madison Keys, care era numărată ca la box de marea speranță a Rusiei, 16 ani, Mirra Andreeva. Andreeva părea a fi într-un galop devastator spre sferturi, dar ceva s-a petrecut inexplicabil în setul 2, ori Keys având revenirea vieții, ori rusoaica o prăbușire totală și setul 3 a fost la discreția jucătoarei de peste Ocean.

Swiatek dă piept cu ucraineanca Svitolina. Jabeur vrea revanșa în fața Rîbakinei după finala pierdută anul trecut la Wimbledon

În sferturile de finală marți, 11 iulie, avem partidele Pegula – Vondrousova și Swiatek – Svitolina. Iar 24 de ore mai târziu Keys contra Sabalenkăi și Jabeur – Rîbakina, reeditarea finalei de anul trecut, câștigată de kazahă. Jessica Pegula și Marketa Vondrousova nu s-au mai întâlnit niciodată. Un singur meci există între Iga Swiatek și Elina Svitolina-Monfils, în sferturi de finală la Roma în 2021, victorie cu 2-0 pentru poloneză.

Madison Keys și Aryna Sabalenka s-au mai confruntat de două ori și scorul este egal. Sabalenka a executat-o în 2018 pe americancă la Cincinnati fără drept de apel, pentru ca apoi, în 2021, Keys să se impună pe iarbă la turneul de la Berlin. Tot egalitate este și în disputa Ons Jabeur – Elena Rîbakina, scor 2-2. Evident, cel mai important este chiar finala de anul trecut, 2-1 pentru kazaha de origini rusești, care a reușit să întoarcă meciul de la 1-0 la seturi opentru tunisiancă, aceasta mai făcând în seturile 2 și 3 doar patru ghemuri, câte două de set!

Programul meciurilor din sferturile de finală feminin Wimbledon 2023

Marți, 11 iulie

ora 15:00 Pegula – Vondrousova

Pegula – Vondrousova ora 15:30 Swiatek – Svitolina

Miercuri, 12 iulie