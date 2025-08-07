News

Wizz Air anunță reluarea rutelor către o destinație importantă printre români. De unde vor fi zborurile și ce alte curse apar

Compania Wizz Air va relua zborurile spre o destinație importantă printre români, dar va introduce și rute noi în curând
Andreea Stanaringa
07.08.2025 | 19:40
Wizz Air anunta reluarea rutelor catre o destinatie importanta printre romani De unde vor fi zborurile si ce alte curse apar
Wizz Air anunță vești bune pentru români. Sursa foto: Hepta

Wizz Air a anunțat că zborurile spre o destinație importantă printre români vor fi reluate în viitorul apropiat, de pe aeroportul din Craiova. Alte rute noi vor fi introduse.

Wizz Air reia zborurile spre o destinație importantă printre români

Compania low-cost maghiară va relua zborurile către Paris (Franța), de la aeroportul din Craiova. Va fi reluată și ruta către Barcelona (Spania), însă acest lucru se va întâmpla mai târziu. Noi rute vor fi introduse.

Wizz Air va relua zborurile regulate din Craiova către aeroportul Beauvais, aflat în apropiere de Paris, începând cu data de 26 octombrie 2025. Vor fi două zboruri pe săptămână, în zilele de miercuri și duminică.

De asemenea, începând cu 28 octombrie 2025, Wizz Air va opera primul zbor dintre Craiova și aeroportul din Napoli (Italia). Către această destinație celebră, românii vor putea zbura în zilele de marți și sâmbătă.

În aceeași zi, va fi inaugurată și ruta dintre aeroportul din Craiova și cel din Atena, capitala Greciei. Zborurile de pe această rută vor fi operate tot marțea și sâmbăta, potrivit BoardingPass.

Începând cu primăvara anului 2026, compania va relua și zborurile de la aeroportul din Craiova către cel din Barcelona, începând cu 29 martie 2026. Vor fi disponibile în zilele de joi și duminică.

Ce prețuri vor avea biletele de avion

Românii interesați să zboare pe cele patru rute trebuie să știe că biletele sunt deja disponibile pentru rezervare pe site-ul Wizz Air. Prețul de pornire este de 99 de lei pe sens.

Nicio altă companie aeriană nu zboară, în prezent, sau nu și-a anunțat intenția de a zbura pe rutele dintre Craiova și Atena, Napoli, Paris și Barcelona.

În acest moment, de la aeroportul din Craiova, compania aeriană mai are zboruri către  Charleroi (Belgia), Madrid (Spania) și Birmingham și Londra LTN (Marea Britanie). Wizz Air mai zboară, de la Craiova, și către Dortmund și Memmingen (Germania), dar și spre patru orașe din Italia. Este vorba despre Bari, Bologna, Bergamo și Roma.

Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
