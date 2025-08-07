Wizz Air anunță reluarea rutelor către o destinație importantă printre români. De unde vor fi zborurile și ce alte curse apar

Wizz Air a anunțat că zborurile spre o destinație importantă printre români vor fi reluate în viitorul apropiat, de pe aeroportul din Craiova. Alte rute noi vor fi introduse.

Wizz Air reia zborurile spre o destinație importantă printre români

va relua zborurile către Paris (Franța), de la aeroportul din Craiova. Va fi reluată și ruta către Barcelona (Spania), însă acest lucru se va întâmpla mai târziu. Noi rute vor fi introduse.

Wizz Air va relua zborurile regulate din Craiova către aeroportul Beauvais, aflat în apropiere de Paris, începând cu data de 26 octombrie 2025. Vor fi două zboruri pe săptămână, în zilele de miercuri și duminică.

De asemenea, începând cu 28 octombrie 2025, primul zbor dintre Craiova și aeroportul din Napoli (Italia). Către această destinație celebră, românii vor putea zbura în zilele de marți și sâmbătă.

În aceeași zi, va fi inaugurată și ruta dintre aeroportul din Craiova și cel din Atena, capitala Greciei. Zborurile de pe această rută vor fi operate tot marțea și sâmbăta, potrivit .

Începând cu primăvara anului 2026, compania va relua și zborurile de la aeroportul din Craiova către cel din Barcelona, începând cu 29 martie 2026. Vor fi disponibile în zilele de joi și duminică.

Ce prețuri vor avea biletele de avion

Românii interesați să zboare pe cele patru rute trebuie să știe că biletele sunt deja disponibile pentru rezervare pe site-ul . Prețul de pornire este de 99 de lei pe sens.

Nicio altă companie aeriană nu zboară, în prezent, sau nu și-a anunțat intenția de a zbura pe rutele dintre Craiova și Atena, Napoli, Paris și Barcelona.

În acest moment, de la aeroportul din Craiova, compania aeriană mai are zboruri către Charleroi (Belgia), Madrid (Spania) și Birmingham și Londra LTN (Marea Britanie). Wizz Air mai zboară, de la Craiova, și către Dortmund și Memmingen (Germania), dar și spre patru orașe din Italia. Este vorba despre Bari, Bologna, Bergamo și Roma.