Wizz Air introduce 44 de noi curse. În ce destinații vor putea merge cei care iubesc vacanțele

Reprezentanții companiei Wizz Air au anunțat introducerea a 44 de noi curse. Românii care adoră vacanțele vor putea zbura în mai multe orașe în perioada următoare.

Wizz Air va introduce 44 de noi curse. În ce orașe vor putea zbura românii

Marți, a anunțat inaugurarea sezonului de iarnă 2024 – 2025. Vor fi lansate 44 de noi curse, iar 14 dintre acestea vor fi interne.

În total, este vorba despre 141 de rute, iar pentru acestea vor fi puse în vânzare 28 de milioane de locuri. Sunt nouă rute complet noi, precum și cinci redeschise.

și pe aeroportul Salerno, Italia, care este nou inaugurat și va introduce și alte destinații. Este vorba despre Cracovia (Polonia), Lisabona (Portugalia), Malmö (Suedia), dar și Marrakesh (Maroc).

Pe întreg teritoriul României, în sezonul de iarnă, Wizz Air va opera 141 de rute. Prețurile vor fi accesibile, iar aproximativ 5 milioane de locuri vor fi alocate numai pieței die la noi din țară.

“În România, 14 rute au început, de asemenea, în această săptămână, cu nouă rute complet noi şi cinci redeschise. Din această iarnă, Wizz Air aterizează pe aeroportul nou inaugurat din Salerno, Italia, şi introduce destinaţii unice precum Cracovia, Lisabona, Malmö, Marrakesh, Roma Fiumicino, Stuttgart şi Trieste din şi mai multe oraşe.

În total, compania aeriană va opera 141 de rute în sezonul de iarnă pe întreg teritoriul României. Wizz Air va pune la dispoziţia pasagerilor săi în acest sezon peste 28 de milioane de locuri la preţuri accesibile în întreaga reţea, cea mai mare ofertă din punctul de vedere al capacităţii pe timp de iarnă de la începutul operaţiunilor sale, deservind Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală. Aproape 5 milioane de locuri vor fi alocate doar pieţei din România”, arată un comunicat al companiei.

În perioada ianuarie – octombrie 2024, Wizz Air “şi-a îmbunătăţit performanţa în ceea ce priveşte punctualitatea zborurilor din România cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a atins o rată de finalizare a zborurilor de 99,6%”.

Această rată este una dintre cele mai ridicate din industrie, iar compania a ajuns la procentul de 100% zboruri finalizate pentru mai multe luni din 2024.

Ce beneficii vor avea membrii Wizz Air

În comunicatul de presă, reprezentanții companiei au anunțat și beneficii pentru membrii, aici fiind incluse All You Can Fly, WIZZ MultiPass, care e disponibil în mai multe piețe, dar și Wizz Discount Club Premium.

“Pentru confortul pasagerilor, Wizz Air a introdus opţiunile de plată Apple Pay şi Google Pay în aplicaţia sa oficială şi a început să accepte cardurile Revolut pentru achiziţiile efectuate la bord”, mai precizează comunicatul.

Prețurile vor fi avantajoase și încep de la 17,99 de euro, în acest sezon de iarnă. Vor fi zboruri din mai multe orașe ale țării. Românii vor putea zbura din București, Cluj-Napoca, Iași sau Bacău.

Din Cluj-Napoca, Wizz Air va opera zboruri către cinci destinații. Este vorba despre Abu Dhabi, Lisabona, Lyon, Stuttgart şi Viena. Din Iași, compania va opera un zbor către Malmö, cu prețuri care încep de la 19,99 euro.

Compania va opera, din Bacău, un zbor către Roma Fiumicino. Pentru această destinație, prețurile încep de la 24,99 euro.