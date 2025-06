Wizz Air vine cu opt noi destinații pentru români. Se redeschide un aeroport important din țară

Compania Wizz Air pregătește opt rute noi pe Aeroportul Suceava. Acest lucru se va întâmpla începând cu luna decembrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Judeţean Suceava. Care sunt noile destinații.

Se redeschide baza aeriană de la Suceava

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, a anunțat că se redeschide baza aeriană de la Suceava. În același timp, el a precizat că vor fi alocate două aeronave , care vor opera zboruri spre opt noi .

„Redeschiderea bazei Wizz Air la Suceava este o confirmare a faptului că proiectele pe care le-am demarat în ultimele luni pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” încep să producă deja rezultate.

Alocarea a două aeronave Wizz Air pe aeroportul de la Salcea și deschiderea celor 8 rute noi înseamnă conexiuni mai bune cu Europa, turiști mai mulți, dezvoltare economică și, nu în ultimul rând, un sprijin concret pentru diaspora care vrea să fie mai aproape de casă”, a scris Gheorghe Șoldan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Tot acesta a punctat faptul că, în perioada următoare, se va instala cel mai performant sistem de aterizare, se va extinde platforma de îmbarcare-debarcare și se pregătește un amplu proiect de modernizare.

„Încă de la începutul mandatului am susținut că Suceava are nevoie de un aeroport modern, dar și eficient. Acesta este motivul pentru care, alături de echipa mea, am venit cu o strategie de dezvoltare și am accelerat investițiile.

În cele șapte luni și jumătate de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Suceava, am dovedit că se poate: instalăm lunile acestea cel mai performant sistem de aterizare ILS, demarăm extinderea platformei de îmbarcare-debarcare și pregătim cel mai amplu proiect de modernizare a aeroportului de la Salcea”, a mai adăugat Șoldan.

Cele două aeronave vor opera zboruri spre Viena, Bruxelles Charleroi, Veneția, Bologna, Birmingham, Milano Bergamo, Larnaca și Karlsruhe / Baden-Baden.