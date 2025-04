Wojciech Szczesny, portarul Barcelonei, și-a recunoscut slăbiciunea înainte de „El Clasico” din finala Cupei Regelui: „Am pierdut bătălia”

Atunci când goalkeeperul polonez a fost adus în lotul formației „blaugrana”, nimeni nu se aștepta să joace un rol atât de important în acest sezon. Deși rămâne modest și nu vrea să-și recunoască meritele, Szczesny are un mare merit pentru forma Barcelonei. Fostul portar de la Arsenal, AS Roma și Juventus este un campion pe teren, însă se declară învins în afara sa de viciul care îl urmărește din tinerețe: fumatul.

Wojciech Szczesny, campion pe teren, învins în afara lui. Portarul polonez și-a recunoscut slăbiciunea: „Pur și simplu nu pot câștiga”

Portarul polonez al celor de la FC Barcelona Deși, un portar nu necesită aceeași capacitate de efort precum un jucător de câmp, fumatul nu poate fi un obicei ce denotă profesionalism pentru un sportiv.

ADVERTISEMENT

„Sunt lucruri în cariera mea pe care este mai bine să nu le imite (n.r. – Fanii sau colegii mai tineri). În unele aspecte, nu reușesc să fiu un exemplu bun, dar încerc să fiu cea mai bună versiune a mea și încerc să dau exemplul potrivit pentru colegii mei și copiii care ne urmăresc.

Dar, în ceea ce privește fumatul, vă rog să nu mă copiați. Am pierdut bătălia cu fumatul. Când eram foarte tânăr, mi-am creat un obicei care este foarte nociv pentru mine și îl știu. Pur și simplu nu pot câștiga. Așa că, am un sfat pentru oricine urmărește: Nu face ceea ce am făcut eu”, a declarat Szczesny pentru

ADVERTISEMENT

Deși nu îi place să discute despre acest subiect, polonezul continuă să răspundă sincer și calm de fiecare dată când este întrebat, însă evită să deschidă subiectul din proprie inițiativă:

„(n.r. – De ce alegi să fii atât de sincer?) Pentru că nu sunt politician. Poate de aceea. Sunt doar portar. Trebuie să prind o minge și să o degajez. Este mult, mult mai ușor să fii consecvent cu interviurile tale anterioare dacă ești sincer tot timpul. Dacă îmi pui o întrebare, răspund cât se poate de sincer. Sunt lucruri despre care aș prefera să nu vorbesc. Subiectul pe care l-am menționat anterior, spre exemplu, aș prefera să nu vorbesc despre el”, a adăugat goalkeeperul Barcelonei.

ADVERTISEMENT

Szczesny nu-și recunoaște meritele la echipa catalană: „A fost pură întâmplare”

FC Barcelona este în fața unui sezon istoric. Catalanii sunt pe prima poziție în La Liga, se află în semifinalele Ligii Campionilor și urmează să dispute finala în Cupa Regelui contra rivalilor de la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Deși rămâne modest și nu-și recunoaște meritele, Wojciech Szczesny a jucat un rol foarte important în echipa antrenată de Hansi Flick. împotriva celor de la Borussia Dortmund în returul sferturilor UEFA Champions League.

„Cred că o mare parte a fost pură întâmplare. Vreau să spun aportul meu pentru faptul că nu am pierdut a fost destul de mic.Echipa joacă un fotbal foarte bun, marchează foarte multe goluri. Încerci să nu strici asta. Cam atât. Am avut norocul să intru în poartă când echipa a început să câștige meciuri.

Sunt părți ale jocului în care cred că pot fi un exemplu perfect pentru tineri și colegii mei de echipă”, a spus Szczesny, conform sursei citate anterior.