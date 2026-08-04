Wow! Ce transfer! Dat afară de Dinamo, bun pentru PAOK Salonic

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Adrian Caragea (20 de ani) nu a intrat în planurile lui Nuno Campos, noul antrenor de la Dinamo, și a fost pus pe liberă. Extrema stângă a dat însă loviura și a semnat cu

De la Dinamo, la PAOK Salonic. Ce lovitură a dat Adrian Caragea

Adrian Caragea a fost adus cu surle și trâmbițe de Dinamo în vara lui 2024, liber de contract după despărțirea de Sassuolo. Tânărul mijlocaș ofensiv nu s-a impus însă la gruparea din „Ștefan cel Mare” și, după doar doi ani Cu toate acestea, el și-a găsit rapid angajament și a semnat cu una dintre cele mai importante echipe din Grecia.

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Internaționalul român de tineret a ajuns la un acord cu PAOK Salonic și va evolua, pentru început, la echipa a doua a clubului elen. Potrivit , PAOK are un plan clar pentru dezvoltarea fotbalistului, pe care dorește să îl transforme într-o soluție pentru prima echipă în viitor. La Dinamo, Caragea a evoluat în 35 de partide și a reușit să înscrie 2 goluri.

„Sosit la Dinamo în iulie 2024, Adrian Caragea a evoluat în 35 de meciuri pentru clubul nostru în toate competițiile, reușind să înscrie două goluri. Îi mulțumim pentru dăruirea și profesionalismul arătate pe parcursul acestei perioade și îi urăm mult succes mai departe în cariera de jucător!”, a transmis Dinamo la despărțirea de fotbalistul în vârstă de 20 de ani.

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Caragea a făcut junioratul la Sassuolo

Născut în Spania, la Jaen, Adrian Caragea a ajuns la Sassuolo de la o vârstă fragedă. Crescut în academia italienilor, mijlocașul ofensiv părea o soluție de viitor pentru Dinamo. Totuși, parcursul său în tricoul alb-roșu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar după două sezoane petrecute în Ștefan cel Mare, „câinii” au decis să încheie colaborarea cu acesta.

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Acum, Caragea va avea ocazia să își etaleze calitățile la echipa secundă a lui PAOK, Dacă va avea evoluții convingătoare, fostul dinamovist poate spera la promovarea în lotul primei echipe. Banca tehnică a lui PAOK este ocupată acum de antrenorul italian Alessio Lisci, care l-a înlocuit în această vară pe Răzvan Lucescu.

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