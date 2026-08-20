Wow! Ce transfer! Numele lui Modrić e din nou pe un document al celor de la Real Madrid

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Un transfer care vizează numele lui Luka Modrić este pe buzele tuturor la ora actuală. Descoperă cine este cine, de fapt, persoana care a ajuns la Real Madrid, unde jucătorul croat a scris istorie de-a lungul anilor.

Fiica lui Luka Modrić a semnat cu Real Madrid

Luka Modrić (40 de ani) se numără printre cei mai cunoscuți jucători profesioniști de fotbal din Croația. Sportivul este un nume important în sport, la Campionatul Mondial 2026 primind un (41 ani). Starul portughez l-a încurajat după scandalul de la Portugalia – Croaţia 2-1.

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A fost extrem de , discutând ulterior despre retragere. Se pare că și-a amânat decizia și va mai evolua încă în sezon în Serie A la AC Milan. Formația este una importantă și pentru fiica sa, Ema (13 ani) care a jucat pentru această echipă după ce familia ei s-a stabilit în Italia.

Aici a câștigat Garino Cup în 2026. Adolescenta a mai evoluat pentru Madrid CFF, la grupele de copii, inclusiv până la categoria Alevín. Clubul se mândrește cu cea mai mare academie de tineret feminin din Europa. În plus, este prima echipă care a descoperit mari talente sau vedete actuale, cum ar fi Vicky López.

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De asemenea, fata a jucat pentru Madrid CFF 2010, marcând 23 de goluri la cele două cluburi spaniole. În urmă cu puțin timp fiica lui Luka Modrić a dat lovitura cu un transfer notabil. A ajuns la clubul la care starul croat a scris istorie. Potrivit , a semnat cu echipa feminină de fotbal a lui Real Madrid. Prin urmare, numele fotbalistului este, din nou, pe listele acestei formații.

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🚨 BREAKING: Real Madrid academy has SIGNED Ema Modrić. ✍️ — Madrid Zone (@theMadridZone)

A început deja antrenamentele oficiale

Adolescenta este mijlocaș ca și figura paternă și a început deja antrenamentele cu echipa de cadeți de la Ciudad Real Madrid. A fost surprinsă în mai multe imagini în timp ce executa exerciții de mobilitate. Mai apoi, tânăra a continuat cu exerciții de pase și posesie a mingii, demonstrând că este o persoană extrem de ambițioasă.

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„În timp ce fostul câștigător al Balonului de Aur 2018 continuă să impresioneze la mijlocul rossonerilor, familia acestuia și-a restabilit rădăcinile adânci în Madrid, permițându-i Emei să se integreze în sistemul fotbalistic spaniol”, a notat presa din Madrid.

În aceeași notă, jurnaliștii susțin că transferul fetei lui Luka Modrić la Real Madrid are o semnificație profundă pentru suporteri. Fanii din lumea întreagă sunt uimiți de această mutare având în vedere că starul croat are un statut important în fotbal. E unul dintre cei mai mari mijlocași din istoria clubului spaniol.

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Alături de această formație jucătorul a cucerit șase trofee în Champions League pe parcursul celor 12 ani petrecuți la echipa de pe Santiago Bernabéu. În altă ordine de idei, fotbalistul mai are doi copii: Sofia (9 ani) și Ivan (16 ani). Băiatul a fost văzut jucând fotbal la un nivel de începător, croatul fiind destul de discret cu viața de familie.