Sport

Wow! Tudor Băluță, spectator de lux la concertul celebrului rapper Drake. Cum au reacționat colegii. Foto

Tudor Băluţă are parte de o scurtă vacanţă în Italia în această pauză competiţională, unde a decis să fie prezent la un concert live al artistului Drake.
FANATIK
03.09.2025 | 11:16
Wow Tudor Baluta spectator de lux la concertul celebrului rapper Drake Cum au reactionat colegii Foto
Tudor Băluţă se află în aceste zile în vacanţă în Italia, la concertul lui Drake

Tudor Băluţă a avut parte de un start de sezon fantastic la Universitatea Craiova, iar acum, în scurta pauză competiţională datorată meciurilor echipei naţionale, mijlocaşul Universităţii Craiova se bucură de câteva zile libere pe care le-a primit din partea antrenorului Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Tudor Băluţă a plecat în Italia la super concertul celebrului rapper Drake

Mijlocaşul craiovean a prins doar 10 minute din meciul Universităţii Craiova de la Botoşani, din ultima rundă disputată în SuperLigă. Acesta a fost menajat într-o oarecare măsură de Mirel Rădoi, după perioada de foc din ultimele săptămâni.

Băluţă se află în Italia în aceste zile, la Assago, într-o mini vacanţă, unde a participat la un concert inedit al artistului Drake alături de partenera sa. El a postat o serie de fotografii pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT

Interesant este faptul că Băluţă a ieşit imediat în evidenţă, iar doi dintre colegii săi de breaslă i-au comentat la postare. Vasile Mogoş, actualul coleg de la Universitatea Craiova, a comentat cu „wow“, ceea ce denotă că este încântat de ceea ce vede şi de faptul că Tudor se distrează şi se simte bine în această perioadă.

De asemenea, Virgil Ghiţă, colegul său de pe timpul când evolua la Farul Constanţa, i-a adăugat la postare trei stickere în formă de flăcări, ca şi cum ar simţii vibe-ul excelent pe care-l trăieşte jucătorul Craiovei.

ADVERTISEMENT
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
Digi24.ro
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Tudor Băluţă, prezent la concertul lui Drake din Italia
Tudor Băluţă, prezent la concertul lui Drake din Italia

Cicâldău şi Assad se simt bine în vacanţă

Băluţă nu este singurul jucător al Craiovei care petrece clipe frumoase în vacanţă. Alexandru Cicâldău şi Assad Al-Hamlawi sunt la rândul lor plecaţi în afara României, unde îşi încarcă bateriile pentru ce va urma din această toamnă.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"

Dacă Cicâldău se relaxează în apele calde din Turcia, unde a fost asaltat cu mesaje chiar de către fanii fostei sale echipe, Galatasaray, noul vârf al Ştiinţei a ales Grecia, pentru a vizita portul din Pireu.

Dumitru Dragomir, avertisment șocant pentru Neluțu Varga: „Dacă-i schimbă pe ăștia, la anul...
Fanatik
Dumitru Dragomir, avertisment șocant pentru Neluțu Varga: „Dacă-i schimbă pe ăștia, la anul CFR Cluj joacă în Liga 2!”
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și...
Fanatik
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Dan Șucu, vizită-surpriză în cantonamentul echipei de tineret a clubului Genoa. Complexul a...
Fanatik
Dan Șucu, vizită-surpriză în cantonamentul echipei de tineret a clubului Genoa. Complexul a fost construit acum aproape 1.000 de ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nelu Varga și-ar fi luat angajații la pumni: 'Nu e glumă, vorbesc serios'
iamsport.ro
Nelu Varga și-ar fi luat angajații la pumni: 'Nu e glumă, vorbesc serios'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!