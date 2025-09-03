Tudor Băluţă a avut parte de un start de sezon fantastic la Universitatea Craiova, iar acum, în scurta pauză competiţională datorată meciurilor echipei naţionale, mijlocaşul Universităţii Craiova se bucură de câteva zile libere pe care le-a primit din partea antrenorului Mirel Rădoi.

Tudor Băluţă a plecat în Italia la super concertul celebrului rapper Drake

Mijlocaşul craiovean a prins doar 10 minute din , din ultima rundă disputată în SuperLigă. Acesta a fost menajat într-o oarecare măsură de Mirel Rădoi, după perioada de foc din ultimele săptămâni.

Băluţă se află în Italia în aceste zile, la Assago, într-o mini vacanţă, unde a participat la un concert inedit al artistului Drake alături de partenera sa. El a postat o serie de fotografii pe contul său de .

Interesant este faptul că Băluţă a ieşit imediat în evidenţă, iar doi dintre colegii săi de breaslă i-au comentat la postare. Vasile Mogoş, actualul coleg de la Universitatea Craiova, a comentat cu „wow“, ceea ce denotă că este încântat de ceea ce vede şi de faptul că Tudor se distrează şi se simte bine în această perioadă.

De asemenea, Virgil Ghiţă, colegul său de pe timpul când evolua la Farul Constanţa, i-a adăugat la postare trei stickere în formă de flăcări, ca şi cum ar simţii vibe-ul excelent pe care-l trăieşte jucătorul Craiovei.

Cicâldău şi Assad se simt bine în vacanţă

Băluţă nu este singurul jucător al Craiovei care petrece clipe frumoase în vacanţă. Alexandru Cicâldău şi Assad Al-Hamlawi sunt la rândul lor plecaţi în afara României, unde îşi încarcă bateriile pentru ce va urma din această toamnă.

Dacă Cicâldău se relaxează în apele calde din Turcia, unde a fost , noul vârf al Ştiinţei a ales Grecia, pentru a vizita portul din Pireu.