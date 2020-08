WTA a anunțat clasamentul actualizat! Cum poate Simona Halep să ajungă pe locul 1

Circuitul WTA s-a reluat cu turneul de la Palermo, iar luni s-a anunțat și primul clasament actualizat. După o pauză de aproape șase luni provocată de pandemia de coronavirus. Simona Halep își păstează același număr de puncte, 6072, și este tot pe locul 2. Nu au fost deloc schimbări în top 10 mondial.

Ashleigh Barty 8.717 puncte Simona Halep 6.076 Karolina Pliskova 5.205 Sofia Kenin 4.590 Elina Svitolina 4.580 Bianca Andreescu 4.555 Kiki Bertens 4.335 Belinda Bencic 4.010 Serena Williams 3.915 Naomi Osaka 3.625

Anett Kontaveit, finalistă la Palermo, reușește să urce două poziții, până pe 20. Iar Petra Martic, cea care a ajuns în semifinale la competiția din Sicilia, urcă și ea un loc. Sare peste Johanna Konta, pe locul 14 WTA. Simona Halep are ocazia să adauge puncte în clasamentul care se va actualiza săptămâna viitoare. Primește 280 de puncte dacă se va impune la Praga, turneu de categorie International.

WTA a decis o schimbare majoră în calcularea clasamentului mondial, care înainte se făcea pe un an calendaristic. Jucătoarele își vor păstra punctele obținute în 2019 la turneele care au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Așa că Simona Halep va mai păstra încă 12 luni cele 2.000 de puncte obținute anul trecut la Wimbledon.

Și pentru competițiile care totuși se mai joacă, WTA le permite jucătoarelor să păstreze punctele de anul trecut. Desigur, unele dintre ele pot alege să încerce să îmbunătățească realizările din 2019. Ar putea fi cazul Simonei Halep la US Open 2020. Românca nu a luat o decizie cu privire la participarea la turneul de la Flushing Meadows.

Dar din punct de vedere al clasamentului WTA, Halep ar putea da o lovitură dacă merge la New York. În urmă cu un an era eliminată în turul 2, de Taylor Townsend și lua doar 70 de puncte. Dacă nu merge în SUA va păstra această zestre minusculă.

Dar dacă alege să joace la US Open 2020, Simona Halep poate lua un plus de nu mai puțin de 1930 de puncte. Asta în cazul în care reușește să câștige finala din acest an a competiției. Ar putea fi singura șansă a Simonei de a mai lupta la locul 1 WTA în 2020.

Diferența în acest an este una uriașă, nu mai puțin de 2641 de puncte. Dar ea poate fi recuperată dacă Simona Halep alege să meargă la turneele la care poate obține un avantaj serios. Ar putea să facă asta chiar și înainte de Roland Garros.

Ashleigh Barty nu va fi prezentă la US Open, astfel că ea va rămâne cu 8717 puncte. Iată de unde poate câștiga puncte Simona Halep în acest sezon:

Palermo – 280*

US Open – 1930*

Roma – 900*

Roland Garros 1570*

* Puncte în plus în clasament dacă ar câștiga competiția

Sezonul a fost serios scurtat de pandemia de coronavirus. Dar Simona Halep are ocazia să obțină un plus uriaș din aceste patru turnee. Ar putea fi nu mai puțin de 4680 de puncte în plus pentru Smona dacă le va câștiga. Cu un total de 10.756 de puncte, Simona ar termina detașat pe prima poziție a clasamentului.

Rămâne de văzut dacă Simona Halep va fi interesată de lupta pentru titlul la US Open și primul loc WTA. Sau va alege să nu călătorească în SUA din cauza pandemiei de coronavirus.