WTA a oficializat noul clasament și saltul istoric al Emmei Răducanu. Ce se întâmplă cu Simona Halep

, Emma Răducanu urcă până pe locul 23 în noua ierarhie WTA, cu un total de 2571 de puncte. Leylah Fernandez, cealaltă finalistă de la Flushing Meadows, este pe locul 28, după o ascensiune de 45 de locuri.

Simona Halep, care avea de apărat doar un tur 2 din 2019, urcă și ea în clasament după ce a jucat optimi de finală în 2021. Dar ratează la doar nouă puncte revenirea în top 10 WTA, așa cum FANATIK anunțase .

Simona Halep este pe locul 11, cu 4051 de puncte, față de 4060 câte are ocupanta locului 10, Petra Kvitova. Halep a urcat două locuri față de clasamentul premergător US Open 2021. România mai are doar trei jucătoare în top 100 WTA. Patricia Țig, în cădere 56 de locuri, iese din top 100 și ajunge pe 147.

Sorana Cîrstea este pe locul 40, cu un loc mai jos față de vechiul clasament. Iar Irina Begu a urcat nouă poziții în clasament și ajunge pe 54. În urcare 7 poziții, Gabriela Ruse ajunge pe 101 și o depășește pe Ana Bogdan, care a căzut pe 108.

Deși a dezamăgit la US Open 2021, Ashleigh Barty conduce autoritar clasamentul WTA, cu 10.075 de puncte. Este urmată de Aryna Sabalenka, cu 7720. Bianca Andreescu nu și-a putut apăra cele 2000 de puncte de la New York, din 2019, și cade 13 locuri, pe 20. Iată cum arată top 10, de care Simona Halep s-a apropiat a 9 puncte:

Ashleigh Barty 10075 Aryna Sabalenka 7720 Karolina Pliskova 5315 Elina Svitolina 4860 Naomi Osaka 4796 Sofia Kenin 4692 Barbora Krejcikova 4668 Iga Swiatek 4571 Garbine Muguruza 4380 Petra Kvitova 4060

În clasamentul WTA Race, în care se contabilizează exclusiv rezultatele din 2021, Simona Halep urcă patru poziții. Dar rămâne pe un dezamăgitor loc 38. Cea mai bine clasată jucătoare din România în Race este Sorana Cîrstea, locul 35. Emma Răducanu este pe locul 14 după succesul de la US Open.

Simona Halep, care se căsătorește pe 15 septembrie, nu va mai participa la niciun turneu până la Indian Wells, programat la începutul lunii octombrie.

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian joacă în această săptămână în Slovenia, la Portoroz

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian sunt singurele jucătoare din România care evoluează la nivel de WTA în această săptămână. S-a calificat deja în turul 2 la Portoroz, Slovenia, după victoria cu Heather Watson. Jaqueline joacă în turul 1 cu Putintseva. Irina Bara a ales turneul ITF de la Valencia.

În clasamentul ATP, Novak Djokovic rămâne lider cu 12.133 de puncte. Pe locul 2 este Daniil Medvedev, campionul de la US Open, cu 10780. Tsitsipas

Djokovic, Medvedev şi Tsitsipas şi-au asigurat deja prezenţa la Turneul Campionilor, care va avea loc la Torino, în perioada 14-21 noiembrie.