WTA Beijing 2025. Start perfect pentru Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse. Jaqueline Cristian a pierdut în primul tur

România este reprezentată de trei jucătoare la WTA Beijing 2025, iar Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse au început turneul cu victorii clare.
Traian Terzian
25.09.2025 | 21:36
WTA Beijing 2025 Start perfect pentru Sorana Cirstea si Gabriela Ruse Jaqueline Cristian a pierdut in primul tur
Gabi Ruse și Sorana Cîrstea, victorii impresionante la WTA Beijing 2025. Sursă foto: Hepta

În perioada 24 septembrie – 5 octombrie are loc WTA Beijing 2025, unul dintre cele mai puternice turnee ale finalului de an. Competiția din China este dotată cu premii în valoare de 8.963.700 de dolari.

Cîrstea, victorie la pas în primul tur de la WTA Beijing 2025

După ce în urmă cu o săptămână a ajuns până în optimile de finală ale turneului de la Seul, unde a fost învinsă încă o dată de poloneza Iga Swiatek, Sorana Cîrstea a început în forță la China Open.

Jucătoarea noastră, aflată pe locul 64 în clasamentul WTA, a învins-o în primul tur de la Beijing pe Caroline Dolehide din SUA, poziția 88 în ierarhia mondială, scor 6-2, 6-3, în puțin peste o oră de joc.

În faza următoare, Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchova din Cehia, cap de serie numărul 13 și locul 15 WTA. Cele două s-au întâlnit de șapte ori în carieră, iar românca a reușit o singură victorie, la Miami, în 2023.

Și Ruse s-a impus lejer

Gabriela Ruse, al cărei cel mai bun rezultat din acest an este finala de la ‘s-Hertogenbosch, a obținut și ea o victorie reconfortantă în runda inaugurală de la Beijing. A trecut de Rebecca Sramkova din Slovacia, poziția 55 în clasamentul mondial, scor 6-2, 6-2, după 70 de minute.

Aflată pe locul 98 WTA, Ruse va juca în turul secund cu Emma Navarro din SUA, favorită 16 și poziția 17 în ierarhia mondială. Cele două s-au întâlnit o singură dată, anul trecut la Paris, când americanca s-a impus lejer în două seturi. Pentru performanțele obținute la Beijing, Cîrstea și Ruse vor primi câte 35.260 de dolari și 35 de puncte.

Cea de-a treia sportivă din țara noastră de la China Open, Jaqueline Cristian, locul 52 WTA, nu a reușit să treacă mai departe. Ea a fost învinsă în primul tur de Jessica Bouzas Maneiro din Spania, poziția 48 în clasamentul mondial, scor 4-6, 0-6.

