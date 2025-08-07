WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea – Donna Vekic se joacă acum. Prim set câștigat lejer de româncă

Turneul WTA de la Cincinnati începe pe data de 7 august, iar trei românce vor începe drumul către ultimul act al competiției din Statele Unite ale Americii. Sorana Cîrstea va fi prima care va juca din partea României.

ADVERTISEMENT

LIVE UPDATE: Sorana Cîrstea – Donna Vekic 6-1, 1-2

6-1, 1-2: După ce a ratat nu mai puțin de 7 mingi de break, Cîrstea și-a cedat serviciul pentru prima dată în meci.

6-1: Sorana domină autoritar jocul și se impune în primul set după 29 de minute.

4-1: Românca își continuă jocul la nivel înalt și mai pune un break pe tabelă.

2-1: Cîrstea începe foarte bine partida și reușește primul break.

0-0: Start în meciul din primul tur de la WTA Cincinnati!

Trei românce iau startul la WTA Cincinnati

România va avea trei reprezentante pe tabloul principal al turneului de la Cincinnati. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor începe la competiția din Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

, Sorana Cîrstea va fi cea care va juca prima, iar adversara acesteia va fi nimeni alta decât Donna Vekic, ocupanta locului 53 WTA. Cele două s-au mai întâlnit de șase ori până acum, iar bilanțul este de 4-2 în favoarea Soranei.

A doua sportivă a României care va intra în scenă este va avea un duel de foc în runda inaugurală și o va înfrunta pe Marketa Vondrousova, campioana din 2023 de la Wimbledon. Cele două nu s-au întâlnit niciodată într-un meci direct.

ADVERTISEMENT

Gabriela Ruse va juca și ea în primul tur la Cincinnati, iar aceasta va da piept cu japoneza Aoi Ito. Va fi un duel în premieră între cele două sportive.

ADVERTISEMENT

WTA Cincinnati este un turneu din categoria WTA 1000 care se desfășoară în perioada 7-18 august. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $752,275. Campioana de anul trecut este Aryna Sabalenka.

ADVERTISEMENT

Premii acordate WTA Cincinnati 2025