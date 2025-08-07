LIVE

WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea – Donna Vekic se joacă acum. Prim set câștigat lejer de româncă

Trei românce iau startul pe tabloul principal al turneului WTA de la Cincinnati. Pe FANATIK.ro ești la curent cu cele mai importante informații de la competiția din SUA.
Daniel Işvanca
07.08.2025 | 18:34
WTA Cincinnati 2025 Sorana Cirstea Donna Vekic se joaca acum Prim set castigat lejer de romanca
SPECIAL FANATIK

Turneul WTA de la Cincinnati începe pe data de 7 august, iar trei românce vor începe drumul către ultimul act al competiției din Statele Unite ale Americii. Sorana Cîrstea va fi prima care va juca din partea României.

ADVERTISEMENT

LIVE UPDATE: Sorana Cîrstea – Donna Vekic 6-1, 1-2

6-1, 1-2: După ce a ratat nu mai puțin de 7 mingi de break, Cîrstea și-a cedat serviciul pentru prima dată în meci.

6-1: Sorana domină autoritar jocul și se impune în primul set după 29 de minute.

4-1: Românca își continuă jocul la nivel înalt și mai pune un break pe tabelă.

2-1: Cîrstea începe foarte bine partida și reușește primul break.

0-0: Start în meciul din primul tur de la WTA Cincinnati!

Trei românce iau startul la WTA Cincinnati

România va avea trei reprezentante pe tabloul principal al turneului de la Cincinnati. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor începe la competiția din Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

Eliminată în runda inaugurală la WTA Montreal, Sorana Cîrstea va fi cea care va juca prima, iar adversara acesteia va fi nimeni alta decât Donna Vekic, ocupanta locului 53 WTA. Cele două s-au mai întâlnit de șase ori până acum, iar bilanțul este de 4-2 în favoarea Soranei.

A doua sportivă a României care va intra în scenă este Jaqueline Cristian. Prima rachetă a țării va avea un duel de foc în runda inaugurală și o va înfrunta pe Marketa Vondrousova, campioana din 2023 de la Wimbledon. Cele două nu s-au întâlnit niciodată într-un meci direct.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost...
Digi24.ro
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Gabriela Ruse va juca și ea în primul tur la Cincinnati, iar aceasta va da piept cu japoneza Aoi Ito. Va fi un duel în premieră între cele două sportive.

ADVERTISEMENT
”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent
Digisport.ro
”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent

WTA Cincinnati este un turneu din categoria WTA 1000 care se desfășoară în perioada 7-18 august. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $752,275. Campioana de anul trecut este Aryna Sabalenka.

ADVERTISEMENT

Premii acordate WTA Cincinnati 2025

  • Campion – 1000 de puncte și 752,275 dolari
  • Finalist – 650 de puncte și 391,600 dolari
  • Semifinalist – 390 de puncte și 206,100 dolari
  • Sferturi – 215 de puncte și 106,900 dolari
  • Optimi – 120 de puncte și 56,678 dolari
  • Turul 3 – 65 de puncte și 32,840 dolari
  • Turul 2 – 35 de puncte și 18,200 dolari
  • Turul 1 – 10 puncte și 11,270 dolari
Conference League, live video turul 3 preliminar. Acum se joacă primele meciuri de...
Fanatik
Conference League, live video turul 3 preliminar. Acum se joacă primele meciuri de joi, 7 august. Răzvan Marin e titular în Aris – AEK
Alexandru Băluță, surprins într-un loc total neașteptat în ziua meciului FCSB – Drita....
Fanatik
Alexandru Băluță, surprins într-un loc total neașteptat în ziua meciului FCSB – Drita. Foto
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, live video turul 3 preliminar UEFA Conference League....
Fanatik
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, live video turul 3 preliminar UEFA Conference League. Oltenii, în căutarea unei noi victorii în cupele europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
ȘOCANT! Omul din stafful naționalei i-a oferit șpagă fostului ofițer de integritate al...
iamsport.ro
ȘOCANT! Omul din stafful naționalei i-a oferit șpagă fostului ofițer de integritate al FRF: 'Mi-a băgat un teanc de euro în buzunar' / 'Nu așa se face la voi?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!