WTA Dubai 2026. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după ce a trecut în turul 2. Ce se întâmplă cu Ruse și Cristian

În perioada 15 – 21 februarie 2026, sportivele românce sunt angrenate în turneul WTA 1000 de la Dubai. Află toate detaliile despre performanțele Gabrielei Ruse, Soranei Cîrstea și ale lui Jaqueline Cristian doar pe FANATIK.ro

Sorana Cîrstea, calificare fără mari emoții în turul al II-lea. Câți bani câștigă pentru această performanță

Sorana Cîrstea (32 WTA) s-a calificat în turul al doilea la turneul WTA 1000 de la Dubai, după ce a trecut în primul tur de Aliaksandra Sasnovich (113 WTA), sportivă din Belarus. „Sori” s-a impus în două seturi, însă meciul nu a fost deloc simplu, scorul final fiind 6-3, 7-6 (6).

Astfel, Sorana merge mai departe după un meci ce a durat o oră și 47 de minute. În turul al doilea ea o va întâlni pe Linda Noskova (14 WTA și cap de serie nr. 10). Pentru această calificare, ea va primi 26.000 de dolari și 65 de puncte în clasamentul WTA. Românca a venit la turneul din Dubai din postură de

Gabriela Ruse, out din primul tur de la Dubai

Gabriela Ruse a cedat în două seturi în fața Emmei Navarro, favorita numărul 14 a competiției. Clasată pe locul 80 mondial, românca a avut cel mai mare ghinion la tragerile la sorți dintre toate conaționalele sale. Gabi nu a reușit să-i facă față sportivei din Statele Unite ale Americii, deși i-a pus mari probleme.

Jucătoarea de pe locul 19 WTA s-a impus în două seturi dificile, scor 6-4, 7-5, după o oră și 48 de minute de joc. Astfel, Gabriela Ruse este prima sportivă din România care părăsește turneul WTA 1000 de la Dubai 2026.

Jaqueline Cristian are noroc! A scăpat de locul 10 mondial și se va duela cu un „lucky loser”

Pentru Jaqueline Cristian misiunea calificării în turul al doilea ar trebui să fie una facilă. Deși „Jaq” se va duela cu un „lucky loser”, după ce canadianca s-a retras din competiție în urma unei accidentări la umăr.

Românca a primit această veste cu doar câteva ore înainte de startul partidei. Astfel, Mboko va fi înlocuită de Petra Marcinko, ocupanta locului 69 mondial, care vine din postura de „lucky loser” (n.r. – sportiv care a pierdut ultimul tur de calificări, dar care revine pe tablou în urma unei retrageri din primul tur a unui sportiv calificat pe tabloul principal). Astfel, Jaqueline Cristian este favorită la calificarea în turul al doilea.