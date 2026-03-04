WTA Indian Wells 2026. Câți bani primește Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul al doilea. Când și cu cine vor juca Jaquelin Cristian și Gabriela Ruse

ADVERTISEMENT

În perioada 4-15 martie 2026, sportivele românce sunt angrenate în turneul WTA 1000 de la Indian Wells. Află toate detaliile despre performanțele Gabrielei Ruse, Soranei Cîrstea și ale lui Jaqueline Cristian doar pe FANATIK.ro.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Indian Wells 2026. Cu câți bani s-a ales pentru această performanță

Sorana și Tatjana Maria sunt două dintre cele mai experimentate sportive din circuit, iar vârstele celor două sportive însumează 73 de ani. Românca a trecut de sportiva din Germania, clasată pe locul 59 WTA, în trei seturi 6-4, 4-6, 6-3.

ar putea juca împotriva Dianei Shnaider, din Rusia, în timp ce în turul al treilea ar putea fi așteptată de Linda Noskova (Cehia, 14 WTA). Pentru calificarea în turul al doilea, sportivele primesc un cec în valoare de 36.110 de dolari.

Gabriela Ruse intră în luptă miercuri seară, de la 23:00. Pe cine va întâlni în primul tur

Gabriela Ruse va juca în primul tur împotriva unei adversare cotată mai slab în clasamentul WTA. Este vorba despre Ajla Tomljanovic, locul 85 WTA. Partida va avea loc miercuri, 4 martie, de la 22:30. În cazul unei victorii, ea ar putea să o înfrunte pe sportiva din China, Xinyu Wang, care ocupă poziția 30 în clasamentul mondial.

Dacă ar reuși să câștige ambele meciuri din primele două tururi, atunci Gabi Ruse ar avea un meci extrem de dificil în turul al treilea. Cel mai probabil, românca ar da piept cu Jasmine Paolini, sportivă din Italia, în vârstă de 30 de ani, care se clasează pe locul 7 WTA.

Tragere cu ghinion pentru Jaqueline Cristian. Când ar putea juca contra Arynei Sabalenka, locul 1 WTA

Sportiva din România trebuie să treacă de adversari foarte grei pentru a ajunge într-o fază importantă a competiției. Mai întâi, ea o va întâlni pe Janice Tjen (39 WTA), iar partida va avea loc pe 5 martie, de la ora 01:30 (ora României).

Dacă ar trece mai departe, „Jaq” se va duela cu Maya Joint ( 29 WTA) în turul secund. Problema vine însă în turul al treilea, unde Jaqueline Cristian ar putea juca împotriva Arynei Sabalenka, liderul mondial din prezent.