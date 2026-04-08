WTA Linz 2026. Sorana Cîrstea, victorie chiar de ziua ei! Jaqueline Cristian, eliminată

ADVERTISEMENT

În perioada 6-12 aprilie are loc ediția 2026 a turneului WTA 500 de la Linz (Austria). Trei jucătoare din România au luat startul în această competiție: Sorana Cîrstea (36 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) au avansat în optimi, în timp ce Jaqueline Cristian (27 de ani) a fost eliminată încă din primul tur. Toate informațiile despre parcursul jucătoarelor din România sunt pe FANATIK.RO.

Sorana Cîrstea, victorie chiar de ziua ei la WTA Linz

(29 WTA) s-a impus clar, 6-3, 6-3, în duelul cu Sinja Kraus (Austria, 119 WTA) și a avansat în turul 2 al turneului de la Linz. Partida a durat o oră și 28 de minute. Sorana Cîrstea pornește cu prima șansă și în următoarea fază a competiției, deoarece o va întâlni pe Dalma Galfi (103 WTA). Sportiva din Ungaria a reușit să producă surpriza în primul tur și s-a impus cu 6-3, 6-3 contra americancei Alycia Parks (93 WTA).

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea și Dalma Galfi s-au mai întâlnit o singură dată, în 2025, la turneul de la Hong Kong, unde a avut câștig de cauză, scor 7-5, 6-4. Partida din optimi se va disputa miercuri, 8 aprilie. Până atunci însă, Sorana Cîrstea va evolua marți în optimile tabloului de dublu. Românca face echipă cu Shuai Zhang (China), iar cele două vor înfrunta perechea americană Sloane Stephens/Katie Volynets.

Gabriela Ruse, calificată în optimi. Jaqueline Cristian, eliminată de pe tabloul de simplu

Sorana Cîrstea a fost a doua reprezentantă a României care a avansat în optimile turneului de la Linz. Prima a fost Gabriela Ruse (87 WTA), care a învins-o cu 7-6, 7-6 luni pe Katie Boulter (Marea Britanie, 62 WTA). În optimi, aceasta va porni cu șansa a doua în duelul cu Dayana Yastremska (Ucraina, 49 WTA), care se va disputa miercuri. Din nefericire, Jaqueline Cristian (33 WTA) a părăsit competiția din Austria încă din primul tur.

ADVERTISEMENT

Românca pornea ca favorită în duelul cu Tamara Korpatsch (Germania, 109 WTA) și a reușit să câștige primul set, 6-4, însă mai apoi le-a pierdut pe celelalte două, 1-6, 4-6, iar sportiva din Germania s-a impus după 2 ore și 17 minute. Jaqueline Cristian este implicată în continuare pe tabloul de dublu, alături de Jelena Ostapenko, cele două urmând să le întâlnească în primul tur pe Julia Grabher și Sinja Kraus.

ADVERTISEMENT

Care sunt premiile puse la dispoziție la turneul din Austria

Jaqueline Cristian va primi 11.309 euro și un punct WTA după ce a părăsit turneul de simplu în primul tur. Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au asigurat un cec de 15.690 de euro și 60 de puncte WTA. Iată cum arată premiile pentru fiecare fază a competiției de simplu de la turneul organizat în Austria:

ADVERTISEMENT