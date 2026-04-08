WTA Linz 2026. Sorana Cîrstea, victorie chiar de ziua ei! Jaqueline Cristian, eliminată

În perioada 6-12 aprilie are loc turneul WTA 500 de la Linz, unde România a avut trei reprezentante pe tabloul principal: Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.
08.04.2026 | 12:53
Sorana Cîrstea (36 de ani) evoluează la turneul de la Linz. FOTO: Hepta
În perioada 6-12 aprilie are loc ediția 2026 a turneului WTA 500 de la Linz (Austria). Trei jucătoare din România au luat startul în această competiție: Sorana Cîrstea (36 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) au avansat în optimi, în timp ce Jaqueline Cristian (27 de ani) a fost eliminată încă din primul tur. Toate informațiile despre parcursul jucătoarelor din România sunt pe FANATIK.RO.

Sorana Cîrstea, victorie chiar de ziua ei la WTA Linz

Chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani, Sorana Cîrstea (29 WTA) s-a impus clar, 6-3, 6-3, în duelul cu Sinja Kraus (Austria, 119 WTA) și a avansat în turul 2 al turneului de la Linz. Partida a durat o oră și 28 de minute. Sorana Cîrstea pornește cu prima șansă și în următoarea fază a competiției, deoarece o va întâlni pe Dalma Galfi (103 WTA). Sportiva din Ungaria a reușit să producă surpriza în primul tur și s-a impus cu 6-3, 6-3 contra americancei Alycia Parks (93 WTA).

Sorana Cîrstea și Dalma Galfi s-au mai întâlnit o singură dată, în 2025, la turneul de la Hong Kong, unde campioana de la Transylvania Open a avut câștig de cauză, scor 7-5, 6-4. Partida din optimi se va disputa miercuri, 8 aprilie. Până atunci însă, Sorana Cîrstea va evolua marți în optimile tabloului de dublu. Românca face echipă cu Shuai Zhang (China), iar cele două vor înfrunta perechea americană Sloane Stephens/Katie Volynets.

Gabriela Ruse, calificată în optimi. Jaqueline Cristian, eliminată de pe tabloul de simplu

Sorana Cîrstea a fost a doua reprezentantă a României care a avansat în optimile turneului de la Linz. Prima a fost Gabriela Ruse (87 WTA), care a învins-o cu 7-6, 7-6 luni pe Katie Boulter (Marea Britanie, 62 WTA). În optimi, aceasta va porni cu șansa a doua în duelul cu Dayana Yastremska (Ucraina, 49 WTA), care se va disputa miercuri. Din nefericire, Jaqueline Cristian (33 WTA) a părăsit competiția din Austria încă din primul tur.

Românca pornea ca favorită în duelul cu Tamara Korpatsch (Germania, 109 WTA) și a reușit să câștige primul set, 6-4, însă mai apoi le-a pierdut pe celelalte două, 1-6, 4-6, iar sportiva din Germania s-a impus după 2 ore și 17 minute. Jaqueline Cristian este implicată în continuare pe tabloul de dublu, alături de Jelena Ostapenko, cele două urmând să le întâlnească în primul tur pe Julia Grabher și Sinja Kraus.

Care sunt premiile puse la dispoziție la turneul din Austria

Jaqueline Cristian va primi 11.309 euro și un punct WTA după ce a părăsit turneul de simplu în primul tur. Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au asigurat un cec de 15.690 de euro și 60 de puncte WTA. Iată cum arată premiile pentru fiecare fază a competiției de simplu de la turneul organizat în Austria:

  • Turul 1 – 11.309 euro / 1 punct WTA
  • Optimi – 15.690 euro / 60 de puncte WTA
  • Sferturi – 30.495 euro / 108 puncte WTA
  • Semifinale – 57.395 euro / 195 de puncte WTA 
  • Finalista – 99.565 euro / 325 de puncte WTA
  • Câștigătoarea – 161.310 euro / 500 de puncte WTA
