WTA Madrid 2026. Ce ghinion! Tragere la sorți infernală pentru românce. Cu cine se vor duela Sorana Cîrstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian

În perioada 20 aprilie - 3 mai se dispută turneul WTA 1000 de la Madrid. Sorana Cîrstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au avut ghinion uriaș la tragerea la sorți
Ciprian Păvăleanu
20.04.2026 | 17:35
Ghinion uriaș la tragerea la sorți! Româncele, misiune imposibilă încă din turul al treilea. Foto: Sportpictures.eu
În perioada 20 aprilie – 3 mai are loc ediția 2026 a turneului WTA 1000 de la Madrid. Patru jucătoare din România vor lua startul în această competiție, însă au avut o neșansă teribilă la tragerea la sorți. Află pe FANATIK toate detaliile despre parcursul Soranei Cîrstea (36 de ani), Jaquelinei Cristian (27 de ani), Irinei Begu (35 de ani) și al Gabrielei Ruse (28 de ani).

Ghinion uriaș pentru românce la WTA Madrid 2026. Ar putea întâlni toate spotivele din top 3 încă din turul al treilea

Duminică, 19 aprilie, au avut loc tragerile la sorți pentru turneul WTA 1000 de la Madrid, iar româncele nu au beneficiat deloc de șansă. În cazul în care vor ajunge în turul al treilea, toate cele patru sportive ale noastre ar putea da de adversare extrem de complicate, mai exact sportivele din top 3 WTA și jucătoarea de pe poziția a 9-a.

Jaqueline Cristian (locul 29 WTA) a fost cea mai ghinionistă, întrucât ea ar putea să o întâlnească pe Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, în turul al treilea. Dacă Gabriela Ruse (71 WTA) va trece în turul al treilea, ea o va întâlni pe locul 2 WTA și campioana de la Australian Open, Elena Rybakina, în timp ce Sorana Cîrstea (26 WTA) ar putea da în turul al treilea de Coco Gauff, locul 3 WTA. Cea mai „norocoasă” dintre românce este Irina Begu (182 WTA), care la revenirea ei în circuitul WTA ar putea da în turul al treilea peste italianca Jasmine Paolini.

Adversarele româncelor din turul al doilea de la WTA Madrid 2026

În turul al doilea, sportivele noastre vor avea, totuși, adversare accesibile. Mai întâi de toate, pentru a juca împotriva celor mai bune sportive din lume, va fi nevoie să treacă de acest tur. Jaqueline Cristian o va întâlni în turul al doilea pe Moyuka Uchijima, sportivă niponă, de 24 de ani, care în acest moment este clasată pe locul 94 WTA.

Deși în turul trei ar avea, teoretic, cel mai „ușor” adversar dintre toate „tricolorele”, Irinei Begu îi va fi dificil să ajungă acolo, întrucât în turul al doilea va trebui să treacă de Laura Siegemund, sportivă din Germania, ce se clasează pe locul 47 mondial, față de poziția 182 ocupată de Begu. Deși ea ar fi trebuit să treacă de calificări mai întâi, un număr mare de retrageri au adus-o pe tabloul principal.

Sorana Cîrstea se va duela cu Elsa Jacquemot (62 WTA) sau cu o sportivă venită din calificări, iar nu în cele din urmă, Gabriela Ruse, semifinalistă la Linz, va da piept cu Antonia Ruzic (58 WTA) pentru un loc în turul al treilea.

