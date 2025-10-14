Sport

WTA Osaka 2025. Start perfect pentru Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea. Câți bani au câștigat după calificarea în optimi

România este reprezentată de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea pe tabloul principal de la WTA Osaka 2025. Câți bani pot câștiga cele două românce la turneul din Japonia.
Traian Terzian
14.10.2025 | 10:44
WTA Osaka 2025 Start perfect pentru Jaqueline Cristian si Sorana Cirstea Cati bani au castigat dupa calificarea in optimi
Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, victorii în primul tur la WTA Osaka 2025. Sursă foto: Hepta

Circuitul feminin de tenis se află în această perioadă în Asia, acolo unde să desfășoară mai multe competiții importante. Cele mai bune două jucătoare ale României, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, au ales să evoluez la WTA Osaka 2025.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, victorii la debutul la WTA Osaka 2025

Aflate în topul jucătoarelor care au reușit în acest an câștiguri de peste un milion de dolari, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea își continuă sezonul excelent și în această săptămână la turneul de la Osaka.

Ajunsă pe locul 47 în clasamentul WTA, Cristian a avut parte de o tragere la sorți excelentă și a întâlnit-o în runda inaugurală pe Elisabetta Cocciaretto din Italia, jucătoare venită din calificări și poziția 91 în ierarhia mondială.

Românca s-a impus în minim de seturi, scor 6-2, 7-6 (4), după aproape 2 ore de joc. În optimi, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Jessica Bouzas Maneiro din Spania, cap de serie numărul 8 și locul 40 WTA, care a trecut de Katie Volinets din SUA, venită din calificări și poziția 95 în clasamentul mondial, scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea a început cu dreptul la WTA Osaka 2025

Venită după o înfrângere dramatică în turul 2 la Wuhan, săptămâna trecută, Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, a depășit cu ceva emoții runda inaugurală de la Osaka, având nevoie de 3 seturi pentru a trece de localnica Moyuka Uchijima, beneficiară a unui wild card și poziția 91 în ierarhia mondială.

Românca s-a impus cu scorul de 2-6, 6-4, 6-2, după aproape 2 ore de joc, și o va întâlni în optimile de finală pe Katie Boulter, locul 59 WTA. Britanica a oferit marea surpriză a turului 1, învingând-o pe Linda Noskova din Cehia, favorită 2 și poziția 17 în clasamentul mondial, scor 7-6 (3), 6-3.

Din păcate, Gabriela Ruse, locul 99 WTA, s-a oprit în ultimul tur al calificărilor la turneul japonez, după ce a fost învinsă de Varvara Gracheva din Franța, poziția 83 în ierarhia mondială, scor 6-7 (2), 2-6, după puțin peste o oră și jumătate.

Câți bani pot câștiga Cristian și Cîrstea la WTA Osaka 2025

Pentru victoriile obținute în primul tur la competiția din Japonia, cele două sportive din România și-au asigurat 30 de puncte în clasamentul WTA și un cec în valoare de 4.160. Dacă vor trece și de optimi, ele vor ajunge la 6.815 dolari și 54 de puncte.

Turneul de la Osaka este de categorie WTA 250 și are premii totale de 275.094 de dolari. Învingătoarea va câștiga 36.300 de dolari și 250 de puncte WTA, în timp ce finalista va încasa 21.484 de dolari și 163 de puncte.

Jaquelin Cristian și Gabriela Ruse, înscrise și în proba de dublu

În proba de dublu de la WTA Osaka 2025, Jaqueline Cristian va juca alături de Olga Danilovic din Serbia. Cele două vor întâlni în primul tur perechea Nao Hibino/Katarzina Piter (Japonia/Polonia).

Gabriela Ruse a ales să evolueze în proba de dublu împreună cu Ashlyn Krueger din SUA. El vor juca în runda inaugurală împotriva cuplului Anna Blinkova/Elisabetta Cocciaretto (Rusia/Italia).

