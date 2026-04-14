WTA Rouen 2026. Jaqueline Cristian, ”remontada” de poveste în primul tur. Câți bani și-a asigurat

În perioada 6-12 aprilie are loc ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Rouen (Franța). Două jucătoare din România se află la startul acestei competiții: Sorana Cîrstea (36 de ani) și Jaqueline Cristian (27 de ani), ambele fiind cotate printre favorite la câștigarea trofeului. Toate informațiile despre parcursul jucătoarelor noastre sunt pe FANATIK.RO.
Prima care a intrat în concurs a fost Jaqueline Cristian, cap de serie numărul 3 și locul 33 WTA, care a întâlnit-o pe tânăra jucătoare franceză Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (20 de ani), beneficiară a unui wild card și poziția 135 în ierarhia mondială.
Deși se părea că românca va avea un prim tur lejer, nu a fost deloc așa. Cristian a avut un start modest de meci și a cedat primul set cu 2-6. Actul secund a fost mai echilibrat, dar Rajaonah a fost prima care a făcut break-ul și se părea că se îndreaptă spre o victorie facilă.
La 5-3 pentru adversară, Jaqueline a salvat trei mingi de meci și a rămas în joc. Imediat a câștigat pe serviciul adversarei și a trimis setul în tiebreak. Aici a mai salvat o minge de meci înainte de a închide tiebreak-ul cu 8-6.
În decisiv, sportiva din Franța s-a distanțat rapid la 4-0, dar românca a avut o nouă revenire fantastică. A întors soarta partidei și s-a impus în cele din urmă cu scorul de 2-6, 7-6 (6), 7-5, după două ore și 47 de minute.
Pentru performanța reușită la WTA Rouen 2026, Jaqueline Cristian, care din acest sezon evoluează într-un echipament Fila, și-a asigurat un cec în valoare de 4.285 de euro și 30 de puncte în clasamentul mondial.
În faza următoare, românca o va întâlni pe Katier Boulter din Marea Britanie, locul 64 WTA, care a trecut în primul tur de Maria Timofeeva din Uzbekistan, jucătoare ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser și poziția 153 în ierarhia mondială, scor 6-2, 6-2. Duelul din optimi va avea loc miercuri, 15 aprilie, în sesiunea de seară de pe terenul Central și va începe în jurul orei 20:30.
Câștigătoare săptămâna trecută în proba de dublu a turneului de la Linz, Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 2 și locul 26 WTA, va juca miercuri, 15 aprilie, în runda inaugurală a competiției de la Rouen.
Românca o va întâlni pe reprezentanta gazdelor Fiona Ferro, poziția 218 în clasamentul mondial. Partida este programată a treia pe terenul Central și va începe undeva în jurul orei 15:30. În cazul în care Cristian și Cîrstea își vor onora statutul de favorite, ele ar urma să fie adversare în semifinale.