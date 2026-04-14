WTA Rouen 2026. Jaqueline Cristian, ”remontada” de poveste în primul tur. Câți bani și-a asigurat

În perioada 13-19 aprilie se dispută turneul WTA 250 de la Rouen. România este reprezentată la această competiție de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.
Traian Terzian
14.04.2026 | 22:06
Jaqueline Cristian, victorie dramatică în primul tur la WTA Rouen 2026. Sursă foto: Hepta
În perioada 6-12 aprilie are loc ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Rouen (Franța). Două jucătoare din România se află la startul acestei competiții: Sorana Cîrstea (36 de ani) și Jaqueline Cristian (27 de ani), ambele fiind cotate printre favorite la câștigarea trofeului. Toate informațiile despre parcursul jucătoarelor noastre sunt pe FANATIK.RO.

Jaqueline Cristian, revenire de senzație în primul tur la WTA Rouen 2026

Prima care a intrat în concurs a fost Jaqueline Cristian, cap de serie numărul 3 și locul 33 WTA, care a întâlnit-o pe tânăra jucătoare franceză Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (20 de ani), beneficiară a unui wild card și poziția 135 în ierarhia mondială.

Deși se părea că românca va avea un prim tur lejer, nu a fost deloc așa. Cristian a avut un start modest de meci și a cedat primul set cu 2-6. Actul secund a fost mai echilibrat, dar Rajaonah a fost prima care a făcut break-ul și se părea că se îndreaptă spre o victorie facilă.

La 5-3 pentru adversară, Jaqueline a salvat trei mingi de meci și a rămas în joc. Imediat a câștigat pe serviciul adversarei și a trimis setul în tiebreak. Aici a mai salvat o minge de meci înainte de a închide tiebreak-ul cu 8-6.

În decisiv, sportiva din Franța s-a distanțat rapid la 4-0, dar românca a avut o nouă revenire fantastică. A întors soarta partidei și s-a impus în cele din urmă cu scorul de 2-6, 7-6 (6), 7-5, după două ore și 47 de minute.

Cu cine joacă Cristian în optimi

Pentru performanța reușită la WTA Rouen 2026, Jaqueline Cristian, care din acest sezon evoluează într-un echipament Fila, și-a asigurat un cec în valoare de 4.285 de euro și 30 de puncte în clasamentul mondial.

În faza următoare, românca o va întâlni pe Katier Boulter din Marea Britanie, locul 64 WTA, care a trecut în primul tur de Maria Timofeeva din Uzbekistan, jucătoare ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser și poziția 153 în ierarhia mondială, scor 6-2, 6-2. Duelul din optimi va avea loc miercuri, 15 aprilie, în sesiunea de seară de pe terenul Central și va începe în jurul orei 20:30.

Sorana Cîrstea, intră miercuri în competiție

Câștigătoare săptămâna trecută în proba de dublu a turneului de la Linz, Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 2 și locul 26 WTA, va juca miercuri, 15 aprilie, în runda inaugurală a competiției de la Rouen.

Românca o va întâlni pe reprezentanta gazdelor Fiona Ferro, poziția 218 în clasamentul mondial. Partida este programată a treia pe terenul Central și va începe undeva în jurul orei 15:30. În cazul în care Cristian și Cîrstea își vor onora statutul de favorite, ele ar urma să fie adversare în semifinale.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
