WTA, schimbare majoră în calcularea clasamentului! Ce avantaj uriaș are Simona Halep

WTA a decis vineri să modifice modul în care se calculează clasamentul mondial. Prin noile reglementări se dorește o adaptare la situația provocată de pandemia de coronavirus.

Multe turnee au fost anulate, iar clasamentul pe 52 de săptămâni nu mai poate reflecta corect valoarea jucătoarelor, în condițiile în care de aproape cinci luni nu se mai joacă în WTA.

Astfel, oficialii WTA au stabilit ca pentru finalul acestui sezon să fie folosit un sistem de calcul pe care l-au numit “Best of 2019 and 2020”.

Cum se calculează clasamentul WTA

Iată care sunt principalele prevederi ale noului sistem de clacul:

Clasamentul unui jucător va fi format din cele mai bune 16 rezultate înregistrate în perioada martie 2019 – decembrie 2020.

Un jucător nu poate înregistra acelaşi turneu de două ori între „cele mai bune 16 rezultate”

Punctele câştigate de un jucător în 2020 vor rămâne în clasamentul său timp de 52 de săptămâni sau până când turneul în cauză va avea loc din nou, în 2021, oricare situaţie se produce prima.

Pentru clasamentul WTA Race, care stabilește cele opt jucătoare calificate la Turneul Campioanelor, se vor lua în calcul cele mai bune 16 rezultate din 2020.

Oficialii WTA au luat această decizie pentru a putea acoperi într-un fel lunile de pauză. Se vor folosi, astfel, rezultatele din 2019. Dar și pentru ca jucătorii să nu fie presați să meargă la turneele rămase pentru a-și apăra punctele. Asta în condițiile în care unii au explicat că nu s-ar simți în siguranță.

Cum este afectată Simona Halep? Are un avantaj uriaș, dar și o mare grijă

Cel mai mare avantaj pentru Simona Halep după implementarea noului sistem de calcul este victoria de la Wimbledon 2019. Practic, Simona Halep își va păstra cele 2000 de puncte câștigate în iulie 2019 la All England Club până la finalul anului 2020. Există și un motiv de îngrijorare, în ceea ce privește US Open. Simona Halep este tentată să nu participe la turneul de Grand Slam de la New York, ceea ce i-ar afecta serios clasamentul. Asta și pentru că românca nu are prea multe acumulate nici din 2019. Era eliminată în turul 2, de Taylor Townsend, și lua doar 70 de puncte.

Cele mai bune rezultate ale Simonei Halep la turneele din perioada martie 2019 – februarie 2020

În acest moment, Simona Halep are fix 16 turnee disputate în perioada martie 2019 – februarie 2020. Conform cu noua modalitate de calcul, toate aceste rezultate vor fi luate în calcul pentru stabilirea punctajului româncei.

titlu la Wimbledon – iulie 2019 – 2.000 de puncte semifinale Australian Open – ianuarie 2020 – 780 de puncte finală la Madrid – mai 2019 – 650 de puncte titlu la dubai – februarie 2020 – 470 de puncte sfert de finală la Roland Garros iunie 2019 – 430 de puncte semifinale la Miami – martie 2019 – 390 de puncte sfert de finală la Rogers Cup – august 2019 – 190 de puncte faza grupelor la WTA Finals Shenzhen – octombrie 2019 – 125 de puncte optimi de finală la Indian Wells – martie 2019 – 120 de puncte optimi de finală la Cincinnati – august 2019 – 105 puncte optimi la Wuhan – septembrie 2019 – 105 puncte sfert de finală la Eastbourne – iunie 2019 – 100 de puncte sfert de finală Adelaide – ianuarie 2020 – 100 de puncte turul 2 la US Open – septembrie 2019 – 70 de puncte turul 2 la Beijing – octombrie 2019 – 65 de puncte turul 2 la Roma – mai 2019 – 1 punct

În condițiile în care are fix 16 turnee disputate, Simona Halep își va păstra punctajul pe care îl avea și înainte de startul competiției. Nu la fel se va întâmpla cu majoritatea rivalelor din top 10 WTA. Dintre acestea, doar Bianca Andreescu și Serena Williams au mai puține turnee disputate (10, respectiv 11). Iar Naomi Osaka are și ea tot 16.

Bertens, Kenin și Bencic au câte 25 de turnee! Svitolina are 24, iar Pliskova 20. Toate vor trebui să aleagă doar 16 cele mai bune rezultate. Simona nu se apropie chiar așa mult de liderul Ashleigh Barty, care a disputat 17 turnee. Va trebui să renunțe la cel mai slab rezultat. Ar fi punctul luat la Brisbane, în startul lui 2020, când a cedat în turul 2.

Ce urmează pentru Simona Halep? Va alege dintre Roland Garros 2019 și Roland Garros 2020

Simona Halep nu și-a definitivat programul pentru sezonul rămas în 2020, dar Roland Garros este principala prioritate. Astfel, punctajul pe care îl obține Halep la Paris în acest an va fi luat în considerare doar dacă românca își bate performanța din 2019, sferturi de finală. Ce turnee mai poate dubla Halep:

Cincinnati 21-28 august / rezultatul din 2019 – optim de finală

US Open 31 august – 12 septembrie / rezultatul din 2019 – turul 2

Mutua Madrid 14 – 20 septembrie / rezultatul din 2019 – finală

Roma 20 – 26 septembrie / rezultat din 2019 – turul 2

Roland Garros 27 septembrie – 4 octombrie / rezultat din 2019 – sfert de finală

Beijing 12 – 18 octombrie / rezultat din 2019 – turul 2

Wuhan 19-25 octombrie / rezultat din 2019 – optimi

Punctajul de la aceste competiții va fi luat în calcul doar dacă îl depășește pe cel din 2019. Competițiile din SUA și China sunt sub semnul întrebări. Ar putea fi anulate sau ar putea fi sărite de Simona Halep. Mai sunt și competiții la care Simona Halep ar putea participa în premieră, care ar putea scoate din listă rezultatele slabe din 2019. Iată care ar fi cele mai probabile variante, la care Halep ar fi tentată să meargă.

