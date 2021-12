Decizie fără precedent! WTA a anulat toate turneele din China și Hong Kong

Shuai Peng l-ar fi contactat Thomas Bach, pentru a-i da asigurări că este bine, sănătoasă, dar că dorește să îi fie respectată intimitatea.

Turnee anulate de WTA în China și Hong Kong

Urmare a acestei situații fără precedent, WTA, forul care diriguiește tenisul mondial, a luat, la rândul său, o altă decizie fără precedent.

Astfel, până la elucidarea situației, toate turneele feminine de tenis programate în China și Hong Kong, sunt anulate.

ADVERTISEMENT

WTA nu are încredere în veridicitatea de Shuai Peng.

Lista turneelor care nu vor mai avea loc este următoarea: Wuhan și Beijing (ambele WTA 1000), Zhengzhou (WTA 500), Guangzhou, Hong Kong, Tianjin și Nanchang (toate WTA 250), Turneul Campioanelor WTA Elite Trophy.

Scandal de agresiune sexuală cu un fost premier chinez

Shuai Peng a dispărut în luna noiembrie, după ce a pe o rețea de socializare. Ea a povestit că a fost invitată la o cină alături de Zhang Gaoli, vicepremier al Chinei între 2013 și 2018, și de soția acestuia.

ADVERTISEMENT

„În acea seară nu am fost de acord și am început să plâng. Știu că nu pot să povestesc totul clar și că n-are niciun rost să povestesc acum, dar tot vreau să zic acest lucru. Am fost foarte speriată atunci, nu știam ce se va întâmpla”, a spus Shuai Peng, potrivit Washington Post.

Shuai Peng a mai spus că a fost violată de Zhang Gaoli (75 de ani) și a fost obligată apoi să devină amanta acestuia.

ADVERTISEMENT

WTA nu crede că Shuai Peng este liberă

Directorul executiv al WTA, Steve Simon, a declarat, pentru MSN, că ”are dubii serioase cu privire la libertatea și securitatea lui Shuai Peng”.

În acest context, WTA a luat decizia fără precedent de a anula toate turneele programate în China și Hong Kong, până la elucidarea cazului Shuai Peng.

ADVERTISEMENT

a luat și ea atitudine și s-a alăturat protestului declanșat de toți marii sportivi ai lumii, pentru găsirea lui Shuai Peng.

Simon crede că acest scandal imens va afecta imaginea Chinei și în perspectiva organizării Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă, la Beijing, în februarie 2022.

ADVERTISEMENT

Shenzen pare a fi orașul cel mai afectat de măsura impusă de WTA. Autoritățile din acest oraș semnaseră un contract valabil pe 10 ani, pentru găzduirea Turneului Campioanelor, însă, în 2021, din motive pandemice, competiția a fost mutată la Guadalajara, în Mexic.