Weekend european, 26-28 mai. Borussia Dortmund – Mainz, un meci cât un titlu. Programul complet și televizările din Bundesliga, Serie A și Ligue 1

În weekendul vineri, 26 mai – duminică, 28 mai, au loc etape în campionatele Germaniei, Italiei și Franței. În Bundesliga bate gongul de adio peste stagiunea 2022-2023, una în care, fără o surpriză imensă în această ultimă etapă, hegemonia de un deceniu al lui Bayern Munchen se va încheia. În Italia și în Franța vom mai avea de jucat încă o etapă, pentru că acum suntem la penultima.

Borussia Dortmund și Juventus – AC Milan sunt partidele cu cel mai mare impact în weekend-ul european 26-28 mai

Așadar, fotbalul german își pregătește vacanța de vară și sunt 99,9 la sută șanse ca la capătul ultimelor 90 de minute ale sezonului să avem o nouă campioană, Borussia Dortmund. În ultima etapă, „galben-negrii” din Dortmund vor evolua acasă împotriva lui Mainz, iar echipa cu cele mai multe titluri din istoria Bundesligii, Bayern Munchen, va evolua la Koln.

ADVERTISEMENT

În Serie A, a doua tăiere a capului celor de la Juventus, de această dată penalizarea de zece puncte nemaivând nicio șansă de a mai fi anulată, a readus la viață „diavolul milanez”, care s-a trezit cu cadoul nesperat de a sări de pe locul 5 pe ultima treaptă a raiului Champions League. Sunt mari șanse să rămână acolo, Atalanta fiind la trei puncte în urmă și cu meci la Milano, contra lui Inter, iar AS Roma la patru lungimi, după ce nu a reușit mai mult de un egal acasă cu Salernitana, AC Milan merge la Torino, pentru meciul cu Juventus, o echipă prăbușită psihic după noile sancțiuni.

Vineri, 26 mai

SERIE A, etapa 37

ora 21:45 Sampdoria – Sassuolo

Sâmbătă, 27 mai

SERIE A, etapa 37

ora 16:00 Salernitana – Udinese

Salernitana – Udinese ora 16:00 Spezia – AC Torino

Spezia – AC Torino ora 19:00 Fiorentina – AS Roma

Fiorentina – AS Roma ora 21:45 Inter – Atalanta

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

LIGUE 1, etapa 37

ora 22:00 Lens – Ajaccio

Lens – Ajaccio ora 22:00 Toulouse – Auxerre

Toulouse – Auxerre ora 22:00 Angers – Troyes

Angers – Troyes ora 22:00 Clermont – Lorient

Clermont – Lorient ora 22:00 Lille – FC Nantes

Lille – FC Nantes ora 22:00 Lyon – Reims

Lyon – Reims ora 22:00 Marseille – Brest

Marseille – Brest ora 22:00 Montpellier – Nice

Montpellier – Nice ora 22:00 Rennes – AS Monaco

Rennes – AS Monaco ora 22:00 Strasbourg – PSG

BUNDESLIGA, etapa 34 (ultima)

ora 16:30 Bochum – Leverkusen

Bochum – Leverkusen ora 16:30 Borussia Dortmund – Mainz

Borussia Dortmund – Mainz ora 16:30 FC Koln – Bayern Munchen

FC Koln – Bayern Munchen ora 16:30 Stuttgart – Hoffenheim

Stuttgart – Hoffenheim ora 16:30 Monchengladbach – Augsburg

Monchengladbach – Augsburg ora 16:30 Union Berlin – Werder Bremen

Union Berlin – Werder Bremen ora 16:30 Eintracht Frankfurt – Freiburg

Eintracht Frankfurt – Freiburg ora 16:30 Wolfsburg – Hertha Berlin

Wolfsburg – Hertha Berlin ora 16:30 RB Leipzig – Schalke 04

ADVERTISEMENT

Duminică, 28 mai

SERIE A, etapa 37

ora 13:30 Verona – Empoli

Verona – Empoli ora 16:00 Monza – Lecce

Monza – Lecce ora 16:00 Bologna – Napoli

Bologna – Napoli ora 19:00 Lazio – Cremonese

Lazio – Cremonese ora 21:45 Juventus – AC Milan

Cine transmite la TV Borussia Dortmund – Mainz, Juventus – AC Milan și alte partide din weekend european 26-28 mai

În acest weekend, ultimul cu partide din prima divizie a Germaniei și penultimul pentru Italia și Franța, vom putea urmări în direct patru meciuri din Bundesliga, toate din zona titlului sau a locurilor de Champions League, trei din Ligue 1 și opt din cele zece meciuri ale etapei cu numărul 37 din Serie A, de unde doar cele două jocuri de sâmbătă, 27 mai, ora 16:00, Spezia – Torino și Salernitana – Udinese nu vor fi Live.

ADVERTISEMENT

Vineri, 26 mai

ora 21:45 Sampdoria – Sassuolo (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Sâmbătă, 27 mai

ora 16:30 Borussia Dortmund – Mainz (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 16:30 FC Koln – Bayern Munchen (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 16:30 Eintracht Frankfurt – Freiburg (Orange Sport 3)

ora 16:30 Union Berlin – Werder Bremen (Orange Sport 4)

ora 19:00 Fiorentina – AS Roma (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 2)

ora 21:45 Inter – Atalanta (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 2)

ora 22:00 Rennes – AS Monaco (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 2)

ora 22:00 Strasbourg – PSG (Orange Sport 2)

ora 22:00 Toulouse – Auxerre (Orange Sport 4)

ADVERTISEMENT

Duminică, 28 mai

ora 13:30 Verona – Empoli (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

ora 16:00 Bologna – Napoli (Orange Sport 3, Prima Sport 4)

ora 16:00 Monza – Lecce (Orange Sport 4)

ora 19:00 Lazio – Cremonese (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

ora 21:45 Juventus – AC Milan (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Borussia Dortmund – Mainz în weekend european 26-28 mai, meciul care poate aduce o nouă campioană în Germania

Bundesliga trage obloanele peste sezonul 2022-2023 și sunt peste 95 la sută șansele ca să avem la capătul celor 90 de minute o nouă campioană după exact zece ani de dominație indiscutabilă a lui Bayern Munchen. Câțiva pași greșiți, unii chiar pe propriul teren, făcuți absolut neașteptat de către bavarezi permit acum o schimbare a polilor de putere măcar pentru un sezon în fotbalul german.

Beneficiară ar fi Borussia Dortmund, care are acasă un meci lejer cu Mainz, dar care va fi lipsită de aportul vedetei sale, englezul Bellingham, jucător care în proporție de 90 la sută va pleca în vară pentru cel puțin o sută de milioane de euro. Borussia poate învinge un Mainz fără obiectiv chiar și în absența lui Bellingham.

AC Milan vrea să profite de suferința lui Juventus în weekend-ul european 26-28 mai

, a dat din nou peste cap toate calculele din zona top 4 sau la fel de bine spus de Champions League. Juve a căzut pe locul 7, unde va prinde Europa prin Conference League iar echipa de pe locul 5, , a sărit deja pe treapta a patra. Acum urmează meciul direct pe stadionul din Torino.

În spatele rossonerilor se află la trei puncte Atalanta și la patru AS Roma. Un eșec al lui Milan la Torino, plus victorii Atalanta și AS Roma, ar face extrem de fierbinte ultima etapă. Milan însă vrea să profite de pe urma debusolării mentale a bianconerilor și cu un rezultat pozitiv și-ar putea consolida locul 4, la care nu mai credea nimeni cu câteva zile în urmă.