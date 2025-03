George Simion, candidat la alegerile prezidențiale 2025. Totul despre liderul AUR

George Simion, președinte al AUR – cel mai important partid de opoziție din Parlament – a intrat din nou în cursa pentru alegerile prezidențiale 2025. Ce șanse are liderul suveraniștilor să ajungă șeful statului în România.

Avere George Simion

Duminică, 16 martie 2025, George Simion a trecut ultimul ”hop” înainte de a deveni, în mod oficial, candidat AUR la viitoarele alegeri prezidențiale din România. .

ADVERTISEMENT

Cu acte în regulă, îl putem analiza în acest moment pe liderul AUR, din postura de politician intrat oficial în cursa pentru Cotroceni. Ne vom uita în primă fază la averea pe care o are președintele celui mai mare partid de opoziție.

Potrivit declarației de avere, care este publică pe , George Simion nu are o avere considerabilă. Acesta se întreține, conform datelor oficiale, din salariul de deputat.

ADVERTISEMENT

Astfel, la secțiunea venituri, Simion a declarat salariul de la Camera Deputaților. Acesta se ridică la valoarea de 136.988 lei. Tot acolo vedem cum soția a încasat 7.992 lei salariu de la Ministerul Educației și Cercetării. La acești bani se mai adaugă 15.272 lei, ca indemnizație de creștere a copilului. Alocația fiului cuplului George Simion – Ilinca Simion este una în valoare de 5.752 lei.

Istoric politic și activitate în AUR

George Simion a făcut pasul spre politica mare în urmă cu 5 ani. Pe 6 decembrie 2020, acesta a fost ales deputat în Parlamentul României în urma alegerilor parlamentare. Atunci, AUR a obținut aproximativ 9% din voturi.

ADVERTISEMENT

Între timp, la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, scorul Alianței pentru Unirea Românilor s-a dublat. Astfel, sub conducerea lui George Simion, AUR a obținut a obținut 1.694.705 voturi valabil exprimate, reprezentând 18.30% din totalul voturilor valabil exprimate, la Senat. La Camera Deputaților a obținut 1.665.143 voturi valabil exprimate, adică 18.01% din totalul voturilor valabil exprimate.

ADVERTISEMENT

AUR a luat ființă pe 19 septembrie 2019. La înființarea partidului, Simion a deținut funcția de co-președinte alături de Claudiu Târziu. Apoi, în urma congresului AUR din 27 martie 2022, Simion a fost ales președinte unic al partidului.

George Simion și-a încercat șansa și la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024. A înregistrat aici un scor mai mic decât al partidului. S-a clasat pe locul 4, după Călin Georgescu, Elena Lasconi și Marcel Ciolacu, cu 1.281.325 voturi, reprezentând 13.86% din totalul voturilor valabil exprimate.

Scandaluri și controverse

La doar 38 de ani ai săi, George Simion are un ”CV” impresionant la capitolul scandaluri. Din 2008, când s-a făcut remarcat în acest ”domeniu”, până în prezent, liderul AUR a ieșit în ”decor” cu mai multe momente.

Astfel, pe 16 octombrie 2008, Simion se remarcă într-un conflict verbal cu senatorul Șerban Nicolae, în plenul și pe holurile Senatului. Avea pe atunci doar 22 de ani. În perioada sa pre-parlamentară, George Simion a organizat numeroase mișcări de stradă pro-unioniste.

Adevăratele scandaluri și controverse au urmat după ce Simion a intrat în Parlament. În urmă cu doi ani, liderul AUR a intrat în conflict fizic cu fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.

Pe 7 februarie 2022, în timpul unei moțiuni împotriva ministrului Energiei, Simion s-a urcat la tribuna parlamentului. Președintele AUR l-a bruscat pe liberal. Aceștia și-au adresat și injurii. După acest incident, pe numele lui Simion a fost deschis dosar penal pentru incident.

Simion s-a contrat dur și cu fosta sa colegă de partid, Diana Șoșoacă. ”PSD-ul a trimis-o pe această scroafă să facă agitație (…) te agresez sexual”, i-a spus el acesteia în octombrie 2024, în plenul Parlamentului, la dezbaterea bugetului. George Simion admite despre propria persoană că este una care se enervează și se revoltă, dar neagă că ar fi violent.

În urmă cu un an, Simion a fost în centrul unei alte controverse. A fost subiectul unor acuzații privind întâlniri și relații cu agenți ai serviciilor secrete străine. În 2024, un agent al serviciilor secrete ucrainene a afirmat că Simion s-a întâlnit cu un agent al FSB la Cernăuți în 2011. În replică, AUR a anunțat atunci că aceste informații au făcut parte dintr-o operațiune de compromitere a lui George Simion.

Situație materială George Simion

Tot din declarația de avere a lui Simion vedem că liderul AUR nu parte din categoria oamenilor politici extrem de înstăriți. Oficial, liderul AUR nu are terenuri, clădiri sau maşini, dar nici bijuterii, obiecte de artă, obiecte care fac parte din patrimoniul național, care să depășească suma de 5.000 de euro.

În plus, Simion nu are bunuri mobile care să depăşească suma de 3.000 de euro fiecare şi nici imobile înstrăinate în ultimele 12 luni. Actualul candidat la prezidențiale nu are nici conturi sau depozite bancare, fonduri de investiţii sau carduri de credit care să depăşească suma totală de 5.000 de euro.

În declarația de avere a liderului AUR vedem că acesta a declarat că a primit suma de 60.000 de euro cadou pentru botezul copilului său și încă 50.000 de euro donație pentru campania electorală.

Soția și viața personală

a cunoscut schimbări majore în ultimii doi ani. În primă fază, pe 27 august 2022, liderul AUR s-a căsătorit cu Ilinca. A fost un eveniment mediatizat la maxim în țara noastră, organizat în Oveselu, comuna Măciuca, judeţul Vâlcea. Mii de oameni au fost invitați la nunta politicianului. Apoi, la mai puțin de un an de la căsătorie, George Simion și soția lui, Ilinca Munteanu, au devenit părinți.

Ilinca, soția liderului AUR, are 26 de ani. ”Ilinca Simion este o fată simplă dintr-o familie normală, ca și mine. Viitorul Ilincăi e foarte departe de orice are legătură cu parlamentul și politică: vrem să facem mulți copii, ea are o carieră în Drept și un traseu personal diferit total de al meu”, spunea George Simion despre soția sa, în 2024.

Din datele sale de pe Facebook aflăm că Ilinca Simion a fost studentă la Drept și a fost practicantă la Insituția Avocatul Poporului și la Institutul Român pentru drepturile Omului.

În 2023, Ilinca Simion, soția lui George Simion, a început să lucreze în sectorul public, la Ministerul Educației. Acest lucru este menționat în declarația de avere a lui George Simion.