Wyscout a dat verdictul în lupta pentru titlu! Cifrele care arată cine este marea favorită la câștigarea SuperLigii

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Serialul FANATIK continuă astăzi cu prezentarea Universității Craiova – o comparație susținută de cifre și statistici Wyscout între jocul oltenilor din primele zece etape ale sezonului trecut și respectiv ale celui în desfășurare. (sau, ca să vorbim pe limba lor, underdog), ei bine, Craiova ne spune după o treime de campionat că rămâne principala favorită.

2026–2027: o versiune îmbunătățită a Universității Craiova

Practic, în materialul de astăzi comparăm Universitatea lui Mirel Rădoi (cel care a pus bazele trupei ce avea să se impună la final de sezon) și Craiova lui Coelho (cel care a preluat moștenirea lui Rădoi și a construit o echipă de titlu). Ca să începem cu concluzia, Universitatea Craiova este mai productivă ofensiv în 2026-2027, are un sistem de joc mai stabil și exploatează mult mai bine benzile. Totuși, paradoxal, după zece etape, are cu trei puncte mai puțin decât echipa lui Mirel Rădoi din sezonul precedent, din pricina unui debut de sezon sub așteptări.

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Universitatea a acumulat în 2026-2027 doar 20 de puncte (comparativ cu 23 în sezonul trecut), dar a marcat mai mult (24 față de 19) și a încasat mai puțin (9 goluri față de 10). Și are o înfrângere în plus (2 față de 1 în sezonul trecut). În 2025-2026, Craiova câștiga frecvent la limită: patru dintre cele șapte victorii au venit la un singur gol diferență. În 2026-2027, patru dintre cele șase victorii sunt categorice: 4–0 cu UTA, 4–0 cu Petrolul, 4–0 cu U Cluj și 5–0 cu FCSB.

3-4-3 devine sistemul de bază

Și în perioada Rădoi Universitatea a jucat cu 3 fundași centrali, dar a experimentat. În 2025 – 2026 Wyscout ne spune că oltenii au jucat 3-4-3, dar sistemul dominant din primele 10 etape a fost 3-5-2. Deși ambele sisteme folosesc 3 fundași centrali, principiile de joc diferă. În sezonul 2025-2026, Universitatea Craiova a folosit sistemul 3–5–2 în 37% din timpul analizat, 3–4–1–2 în 29%, iar 3–4–3 și 5–4–1 în câte 10%. În sezonul 2026-2027, 3–4–3 devine sistemul de bază, cu o pondere de 79% din timpul de joc.

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2025-2026: 4 formule de start în 3–5–2, 3 în 3–4–1–2 și câte una în 3–4–3, 5–4–1 și 4–3–3

2026-2027: toate cele 10 partide încep în 3–4–3

Meritul lui Coelho așadar este acela de a fi stabilizat un sistem de joc și implicit o formulă de echipă. Nu a făcut experimente de dragul experimentelor, a analizat corect lotul și posibilitățile pe care acesta le oferă, a preluat tot ceea ce funcționa corect din perioada precedentă. Și a adus echilibrul care întotdeauna i-a lipsit lui Rădoi. Nu e deloc puțin lucru, mai ales pentru un antrenor cu experiență limitată ca principal și nou-venit în fotbalul românesc.

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Craiova marchează mai mult dintr-un motiv simplu: creează mai multe ocazii

Creșterea șuturilor din careu, de la 64 la 102, arată că echipa ajunge mai des în poziții favorabile de finalizare. În general, Craiova are cu 33,8% mai multe șuturi și cu aproape 60% mai multe șuturi din careu. Ceea ce este cu adevărat impresionant. Drept consecință, xG a crescut la rândul său cu 47,7%. Raportând golurile la șuturi, conversia este aproape identică: 13,1% în sezonul precedent și 13,2% în sezonul curent.

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Așadar, Craiova marchează mai mult în primul rând pentru că produce mai multe ocazii. Echipa și-a păstrat eficiența, dar are mai multe situații de gol. Și cred că trebuie să punem asta în dreptul lui Coelho.

Omogenitatea – un alt ingredient al succesului

Rădoi a folosit 30 de jucători în 10 etape, Coelho doar 25. Este firesc, pentru că Rădoi era în căutarea unei formule de joc, în timp ce, după un sezon și un titlu, Coelho are deja în buzunar echipa tip. Comparativ (strict pe primele zece etape din fiecare campionat), Craiova a păstrat 10 oameni de bază în rotația antrenorilor – Romanchuk, Screciu, Mora, Tudor Băluță, Cicâldău, Bancu, David Matei, Al Hamlawi, Etim, Nsimba.

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Dintre noii veniți, Elisor este jucătorul cu impact important, în ciuda unui număr mic de minute jucate – 5 goluri în 193 de minute, din 7 șuturi, toate pe poartă; xG 2,63. Individual, David Matei prezintă un minus important la finalizare: nu marchează în cele 666 de minute jucate, deși adună 18 șuturi și 2,36 xG.

Principalii realizatori în 2026-2027

Elisor: 5 goluri în 193 de minute

Al Hamlawi: 4 goluri în 346 de minute, față de 2 în 343 de minute sezonul trecut

Nsimba: 4 goluri în 463 de minute

Bancu și Mora: 8 pase decisive

Dacă sezonul trecut în primele 10 etape Mihnea Rădulescu a fost prima opțiune de under (folosit în toate partidele, de 8 ori titular), în acest sezon David Matei este principalul jucător sub vârstă – 9 meciuri, de 8 ori titular. David Matei a fructificat excelent oportunitatea absenței lui Mihnea Rădulescu, iar Craiova are în prezent variante excelente pentru regula under: Rădulescu, Matei, dar și Basceanu (care a primit minute în 9 meciuri din acest sezon).

Benzile – cea mai importantă sursă de pericol. Bancu și Mora – aport mai mare

Împreună, cei doi trec de la 26 de centrări, dintre care 9 reușite, la 83 de centrări, dintre care 38 reușite. Bancu este principalul “furnizor” – 47, dar nici Mora nu se lasă mai prejos – 36. Cei doi sunt o adevărată fabrică de centrări – 8.3 centrări pe meci în medie. Nu crește însă doar volumul: precizia centrărilor crește și ea de la 34,6% la 45,8%.

Aport ofensiv Bancu si Mora

2025-2026 26 centrări, 9 reușite, 0 pase decisive, xA 1,05

2026-2027 83 centrări, 38 reușite, 8 pase decisive, xA 4,61

Actuala organizare tactică valorifică așadar mult mai bine lățimea terenului și aprovizionarea careului. Saltul de la zero la șapte goluri după centrări, alături de multiplicarea tentativelor de finalizare cu capul, reprezintă cea mai importantă diferență din jocul ofensiv din comparația noastră.

Defensiv, rezultatele sunt mai bune, în ciuda accidentului cu Dinamo

Craiova trece de la trei la cinci meciuri fără gol primit, iar totalul golurilor încasate scade de la zece la nouă. În condițiile în care cinci dintre cele nouă goluri încasate în 2026-2027 sunt primite într-un singur meci, cu Dinamo. Meci care vine cu niște explicații: Coelho a folosit o echipă de rezerve, într-o perioadă oricum complicată pentru olteni, iar eliminarea lui Badelj a fost cireașa de pe tort. Desigur, totul pe fondul unui joc bun al dinamoviștilor.

În concluzie, Universitatea are toate atuurile pentru a ataca din nou titlul. Un lot valoros și bogat numeric, omogenitate, underi valoroși (și important – care pot fi rotiți pe post) și un club puternic. Este cu siguranță prima favorită la campionat. , oltenii vor fi greu de oprit în cursa pentru apărarea titlului.