Wyscout și Opta au dat verdictul înainte de Dinamo – FCSB. Aici se poate decide derby-ul pentru Europa!

ADVERTISEMENT

Vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din București, Dinamo și FCSB își joacă ultima șansă pentru cupele europene. Câștigătoarea barajului va merge în Conference League. Interesul a fost uriaș: biletele puse în vânzare s-au epuizat în aproximativ 15 minute. FANATIK a consultat datele experților de la Wyscout și Opta, iar din rapoarte pot fi observate câteva detalii extrem de interesante.

Meci cât un sezon pentru Dinamo și FCSB

Miza este imensă mai ales pentru Dinamo. O victorie ar trimite echipa în preliminariile Conference League și ar însemna primul meci european al clubului după sezonul 2017-2018, când „câinii” au fost eliminați de Athletic Bilbao în Europa League.

ADVERTISEMENT

În schimb, în cazul în care FCSB pierde, sezonul poate fi declarat unul complet ratat. Campioana ultimelor două ediții din Superliga nu a reușit să se califice în play-off, nu a trecut de prima fază a Cupei României și nu a prins nici măcar preliminariile europene.

Cele mai interesante statistici. Unde stă mai bine Dinamo față de FCSB înainte de marele derby

Dinamo nu a pierdut cele două meciuri jucate cu FCSB în sezonul regular. „Câinii” au obținut o victorie și un egal, după o serie de zece înfrângeri consecutive în fața rivalei. În același timp, FCSB a câștigat cinci dintre ultimele șase deplasări de Liga 1 contra lui Dinamo, însă cel mai recent duel direct pe terenul „câinilor” s-a terminat cu 4-3 pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT

Statisticile jucătorilor la ultimul duel dintre Dinamo și FCSB:

Toți FCSB Dinamo Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 D. Epassy Mboka – – – – – – – – – – 2 27 M. Sivis – – – – – – – – 1 – – 3 R. Opruț – – – – – – – – 3 – – 90 I. Mărginean – – – – – – – – 4 1 – 4 K. Boateng – – – 1 – – – – 2 1 – 15 N. Stoinov – – – – – – – – – 1 – 8 V. Gnahoré – – – – – – – 2 – 1 – 10 C. Cîrjan – – – – – – – – – 2 – 29 A. Soro Álvarez – – – – – – – 1 2 1 – 77 D. Armstrong – – – – – – – 1 1 2 – 24 A. Caragea – – – 1 – – – 1 1 1 – 21 C. Mihai – – – – – – – – – – – 73 A. Roșca-Ailiesei – – – – – – – – – – – 23 C. Kyriakou – – – – – – – – – – – 26 M. Toader – – – – – – – – – – – 99 A. Pop – – – – 1 – – – 1 – – 22 C. Soare – – – – – – – – – – – 19 A. Mazilu – – – – – – – – 2 – – 17 G. Ventsislavov Milanov – – – – – – – – – 1 – 13 A. Tabuncic – – – – – – – – – – – 48 L. Bărbulescu – – – – – – – – – – – 18 S. Perica – – – – – – – – 1 – – 28 M. Din Licaciu – – – – – – – – – – – 32 Ș. Târnovanu – – – – – – – – – 1 2 2 V. Crețu – – – – 2 – – – 1 3 – 33 R. Radunović – – – 1 – – – – 2 – – 8 A. Șut – – – – – – – – – 2 – 30 S. Ngezana – – – – – – – – – – – 4 D. Graovac – – – 1 – – – – 1 – – 31 J. Cisotti – – – – – – – – 1 1 – 16 M. Lixandru – – – – – – – – 1 1 – 10 F. Tănase – – – – – – – – 1 1 – 27 D. Dumitru Olaru – – – 1 2 – – – 2 5 – 22 M. Toma – – – – – – – 1 – 3 – 28 A. Pantea – – – – – – – – 1 – – 37 O. Popescu – – – – – – – – – 1 – 6 A. Dăncuș – – – – – – – – – – – 34 M. Udrea – – – – – – – – – – – 38 L. Zima – – – – – – – – – – – 90 A. Stoian – – – – – – – – – – – 18 M. Edjouma Laouari – – – – – – – – 1 – – 93 M. Thiam – – – – – – – – – – –

Vorbim despre două echipe care vor mingea. Opta le plasează pe primele două locuri în Superliga la posesie medie: FCSB are 60%, iar Dinamo 59%. FCSB este cea mai bună echipă din campionat la șuturi venite după recuperări sus. Are 89 de astfel de șuturi în sezon, adică 2,2 pe meci. Dinamo are doar 31, adică 0,7 pe meci, iar doar două echipe au stat mai slab. Cu alte cuvinte, FCSB poate decide derby-ul dacă reușește să fure mingea sus, aproape de poarta adversă.

ADVERTISEMENT

Statistică echipă – ultimele 10 meciuri Dinamo FCSB xG total 12.91 19.90 Goluri marcate 13 17 Diferență goluri vs xG +0.09 -2.90 Șuturi totale 115 168 Șuturi pe poartă 42 54 Conversie șuturi pe poartă 31% 31% Șuturi / gol 8.8 9.9 Posesie medie 58.61% 60% Precizie pase 84.71% 85% PPDA 14.55 10.08 Șuturi după recuperări sus 31 89 Goluri din faze fixe 1 4 Șuturi după centrări 15 15 Goluri după centrări 0 2 Dueluri defensive câștigate 437 423 Dueluri ofensive câștigate 494 601 Dueluri aeriene câștigate 345 304 Recuperări în jumătatea adversă 356 458 Atingeri în careu advers 356 470 Pase progresive precise 579 720 Pase în ultima treime precise 495 640 Driblinguri reușite 153 191 Cornere 16 39 Șuturi blocate 30 20 Intercepții + degajări 454 396 Centrări precise 77 91 Pase cheie totale 46 96 Recuperări avansate transformate în șut 0.7 / meci 2.2 / meci xG / meci 1.29 1.99 Șuturi / meci 11.5 16.8

FCSB va avea parte de un adversar complicat. Dinamo are jucători care îi pot pune mari probleme campioanei en-titre

Dinamo are însă o armă extrem de puternică: defensiva. Raul Opruț este liderul campionatului la tackling-uri câștigate, cu 66, și la intercepții, cu 59. Mai mult, Kennedy Boateng este unul dintre fundașii care au impresionat în acest sezon de Superliga. Stoperul formației din Ștefan cel Mare se poate lăuda cu nu mai puțin de 248 de dueluri câștigate.

ADVERTISEMENT

Raportul Wyscout confirmă profilul lui Dinamo din play-off. În ultimele zece meciuri, echipa a avut 115 șuturi, 42 pe poartă, 12,91 xG și 13 goluri. Eficiența a fost bună. Dinamo a marcat aproape exact cât a produs. FCSB, în schimb, vine cu 168 de șuturi, 54 pe poartă, 19,90 xG și 17 goluri în ultimele zece meciuri. E drept, roș-albaștrii au avut parte de adversari mai slabi, întrucât Dinamo a jucat în play-off.

Unde suferă, de fapt, cel mai mult FCSB

FCSB are însă o mare problemă. Echipa pregătită de Marius Baciu, antrenorul care a preluat recent cârma fostei campioane a României, nu are un număr 9 autentic. Daniel Bîrligea este accidentat. Alexandru Stoian a intrat titular în meciul cu FC Botoșani, însă puștiul nu a arătat mare lucru. Este posibil să joace Thiam, însă nici el nu are parte de un sezon prea reușit.

ADVERTISEMENT

FCSB a folosit 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3 și chiar 4-3-1-2 în play-out. M . Asta poate fi un avantaj, pentru că Dinamo nu știe exact la ce să se aștepte, dar poate fi și o slăbiciune. Rămâne de văzut cum vor reacționa jucătorii la indicațiile tehnicianului.

Dinamo stă mult mai bine decât FCSB la atacurile pe flancuri. Armstrong și Musi reușesc să trimită des mingea în interiorul careului. „Câinii” au probleme la finalizare, însă măcar reușesc să centreze constant în suprafața de pedeapsă. În schimb, FCSB a suferit serios la acest capitol în sezonul actual. Fundașii Crețu și Radunovic stau foarte slab, iar oamenii de bandă din atac preferă să intre cu mingea la interior și să caute fie verticalizări, fie finalizări.

Cine e jucătorul de la FCSB care poate să ducă echipa lui Becali în cupele europene

FCSB are însă un jucător care poate decide meciul. . Acesta se deplasează excelent între linii. Poate coborî la mijlocul terenului pentru a-și ajuta colegii, însă de multe ori îl vedem sus, aproape de suprafața de pedeapsă. „Câinii” trebuie să fie cu ochii pe el, întrucât poate lovi oricând.

Din datele obținute din rapoartele întocmite de Wyscout și Opta, Dinamo pare să plece cu prima șansă. FCSB a suferit chiar și în meciul cu FC Botoșani, în care a avut nevoie de prelungiri. În schimb, „câinii” arată solid. Roș-albaștrii trebuie să facă un joc perfect pentru a sparge blocul defensiv al lui Zeljko Kopic.