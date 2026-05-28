Sport

Wyscout și Opta au dat verdictul înainte de Dinamo – FCSB. Aici se poate decide derby-ul pentru Europa!

Dinamo și FCSB se duelază pentru ultimul loc în cupele europene, iar datele Wyscout și Opta scot la iveală marile probleme ale roș-albaștrilor. Unde poate fi decis derby-ul de pe Arcul de Triumf.
Alex Bodnariu
28.05.2026 | 19:30
Wyscout si Opta au dat verdictul inainte de Dinamo FCSB Aici se poate decide derbyul pentru Europa
SPECIAL FANATIK
Meci cât un sezon pentru Dinamo și FCSB. Cele mai interesante statistici înainte de duelul de la baraj
ADVERTISEMENT

Vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din București, Dinamo și FCSB își joacă ultima șansă pentru cupele europene. Câștigătoarea barajului va merge în Conference League. Interesul a fost uriaș: biletele puse în vânzare s-au epuizat în aproximativ 15 minute. FANATIK a consultat datele experților de la Wyscout și Opta, iar din rapoarte pot fi observate câteva detalii extrem de interesante.

Meci cât un sezon pentru Dinamo și FCSB

Miza este imensă mai ales pentru Dinamo. O victorie ar trimite echipa în preliminariile Conference League și ar însemna primul meci european al clubului după sezonul 2017-2018, când „câinii” au fost eliminați de Athletic Bilbao în Europa League.

ADVERTISEMENT

În schimb, în cazul în care FCSB pierde, sezonul poate fi declarat unul complet ratat. Campioana ultimelor două ediții din Superliga nu a reușit să se califice în play-off, nu a trecut de prima fază a Cupei României și nu a prins nici măcar preliminariile europene.

Unde recuperează FCSB și Dinamo mingea. Foto: Wyscout
Unde recuperează FCSB și Dinamo mingea. Foto: Wyscout

Cele mai interesante statistici. Unde stă mai bine Dinamo față de FCSB înainte de marele derby

Dinamo nu a pierdut cele două meciuri jucate cu FCSB în sezonul regular. „Câinii” au obținut o victorie și un egal, după o serie de zece înfrângeri consecutive în fața rivalei. În același timp, FCSB a câștigat cinci dintre ultimele șase deplasări de Liga 1 contra lui Dinamo, însă cel mai recent duel direct pe terenul „câinilor” s-a terminat cu 4-3 pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

Statisticile jucătorilor la ultimul duel dintre Dinamo și FCSB:

Toți
FCSB
Dinamo
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 D. Epassy Mboka 2
27 M. Sivis 1
3 R. Opruț 3
90 I. Mărginean 4 1
4 K. Boateng 1 2 1
15 N. Stoinov 1
8 V. Gnahoré 2 1
10 C. Cîrjan 2
29 A. Soro Álvarez 1 2 1
77 D. Armstrong 1 1 2
24 A. Caragea 1 1 1 1
21 C. Mihai
73 A. Roșca-Ailiesei
23 C. Kyriakou
26 M. Toader
99 A. Pop 1 1
22 C. Soare
19 A. Mazilu 2
17 G. Ventsislavov Milanov 1
13 A. Tabuncic
48 L. Bărbulescu
18 S. Perica 1
28 M. Din Licaciu
32 Ș. Târnovanu 1 2
2 V. Crețu 2 1 3
33 R. Radunović 1 2
8 A. Șut 2
30 S. Ngezana
4 D. Graovac 1 1
31 J. Cisotti 1 1
16 M. Lixandru 1 1
10 F. Tănase 1 1
27 D. Dumitru Olaru 1 2 2 5
22 M. Toma 1 3
28 A. Pantea 1
37 O. Popescu 1
6 A. Dăncuș
34 M. Udrea
38 L. Zima
90 A. Stoian
18 M. Edjouma Laouari 1
93 M. Thiam

Vorbim despre două echipe care vor mingea. Opta le plasează pe primele două locuri în Superliga la posesie medie: FCSB are 60%, iar Dinamo 59%. FCSB este cea mai bună echipă din campionat la șuturi venite după recuperări sus. Are 89 de astfel de șuturi în sezon, adică 2,2 pe meci. Dinamo are doar 31, adică 0,7 pe meci, iar doar două echipe au stat mai slab. Cu alte cuvinte, FCSB poate decide derby-ul dacă reușește să fure mingea sus, aproape de poarta adversă.

ADVERTISEMENT
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un...
Digisport.ro
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l voi vedea așa”
Statistică echipă – ultimele 10 meciuri Dinamo FCSB
xG total 12.91 19.90
Goluri marcate 13 17
Diferență goluri vs xG +0.09 -2.90
Șuturi totale 115 168
Șuturi pe poartă 42 54
Conversie șuturi pe poartă 31% 31%
Șuturi / gol 8.8 9.9
Posesie medie 58.61% 60%
Precizie pase 84.71% 85%
PPDA 14.55 10.08
Șuturi după recuperări sus 31 89
Goluri din faze fixe 1 4
Șuturi după centrări 15 15
Goluri după centrări 0 2
Dueluri defensive câștigate 437 423
Dueluri ofensive câștigate 494 601
Dueluri aeriene câștigate 345 304
Recuperări în jumătatea adversă 356 458
Atingeri în careu advers 356 470
Pase progresive precise 579 720
Pase în ultima treime precise 495 640
Driblinguri reușite 153 191
Cornere  16 39
Șuturi blocate  30 20
Intercepții + degajări 454 396
Centrări precise 77 91
Pase cheie totale 46 96
Recuperări avansate transformate în șut 0.7 / meci 2.2 / meci
xG / meci 1.29 1.99
Șuturi / meci 11.5 16.8

 

FCSB va avea parte de un adversar complicat. Dinamo are jucători care îi pot pune mari probleme campioanei en-titre

Dinamo are însă o armă extrem de puternică: defensiva. Raul Opruț este liderul campionatului la tackling-uri câștigate, cu 66, și la intercepții, cu 59. Mai mult, Kennedy Boateng este unul dintre fundașii care au impresionat în acest sezon de Superliga. Stoperul formației din Ștefan cel Mare se poate lăuda cu nu mai puțin de 248 de dueluri câștigate.

ADVERTISEMENT

Raportul Wyscout confirmă profilul lui Dinamo din play-off. În ultimele zece meciuri, echipa a avut 115 șuturi, 42 pe poartă, 12,91 xG și 13 goluri. Eficiența a fost bună. Dinamo a marcat aproape exact cât a produs. FCSB, în schimb, vine cu 168 de șuturi, 54 pe poartă, 19,90 xG și 17 goluri în ultimele zece meciuri. E drept, roș-albaștrii au avut parte de adversari mai slabi, întrucât Dinamo a jucat în play-off.

Șuturile trimise de jucătorii de la FCSB în play-out. Foto: Wyscout
Șuturile trimise de jucătorii de la FCSB în play-out. Foto: Wyscout

Unde suferă, de fapt, cel mai mult FCSB

FCSB are însă o mare problemă. Echipa pregătită de Marius Baciu, antrenorul care a preluat recent cârma fostei campioane a României, nu are un număr 9 autentic. Daniel Bîrligea este accidentat. Alexandru Stoian a intrat titular în meciul cu FC Botoșani, însă puștiul nu a arătat mare lucru. Este posibil să joace Thiam, însă nici el nu are parte de un sezon prea reușit.

ADVERTISEMENT

FCSB a folosit 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3 și chiar 4-3-1-2 în play-out. Marius Baciu nu are încă o amprentă tactică bine instalată. Asta poate fi un avantaj, pentru că Dinamo nu știe exact la ce să se aștepte, dar poate fi și o slăbiciune. Rămâne de văzut cum vor reacționa jucătorii la indicațiile tehnicianului.

Formulele standard folosite de Dinamo și FCSB în play-off/ play-out. Foto: Wyscout
Formulele standard folosite de Dinamo și FCSB în play-off/ play-out. Foto: Wyscout

Dinamo stă mult mai bine decât FCSB la atacurile pe flancuri. Armstrong și Musi reușesc să trimită des mingea în interiorul careului. „Câinii” au probleme la finalizare, însă măcar reușesc să centreze constant în suprafața de pedeapsă. În schimb, FCSB a suferit serios la acest capitol în sezonul actual. Fundașii Crețu și Radunovic stau foarte slab, iar oamenii de bandă din atac preferă să intre cu mingea la interior și să caute fie verticalizări, fie finalizări.

Cum au șutat jucătorii de la Dinamo în play-off. Foto: Wyscout
Cum au șutat jucătorii de la Dinamo în play-off. Foto: Wyscout

Cine e jucătorul de la FCSB care poate să ducă echipa lui Becali în cupele europene

FCSB are însă un jucător care poate decide meciul. Florin Tănase a fost cam singurul fotbalist de la FCSB care se poate lăuda cu un sezon reușit pe plan personal. Acesta se deplasează excelent între linii. Poate coborî la mijlocul terenului pentru a-și ajuta colegii, însă de multe ori îl vedem sus, aproape de suprafața de pedeapsă. „Câinii” trebuie să fie cu ochii pe el, întrucât poate lovi oricând.

Din datele obținute din rapoartele întocmite de Wyscout și Opta, Dinamo pare să plece cu prima șansă. FCSB a suferit chiar și în meciul cu FC Botoșani, în care a avut nevoie de prelungiri. În schimb, „câinii” arată solid. Roș-albaștrii trebuie să facă un joc perfect pentru a sparge blocul defensiv al lui Zeljko Kopic.

Andrei Rațiu, în echipa sezonului din Conference League!
Fanatik
Andrei Rațiu, în echipa sezonului din Conference League!
Schimbare după schimbare la Dinamo. După siglă, „câinii” anunță o premieră pentru sezonul...
Fanatik
Schimbare după schimbare la Dinamo. După siglă, „câinii” anunță o premieră pentru sezonul următor: „Special pentru club”
Neymar a primit verdictul după ce s-a accidentat chiar înainte de Cupa Mondială!...
Fanatik
Neymar a primit verdictul după ce s-a accidentat chiar înainte de Cupa Mondială! Când ar urma să revină brazilianul pe gazon
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Era apropiat de Gigi Becali, dar acum șterge pe jos cu el: 'Ești...
iamsport.ro
Era apropiat de Gigi Becali, dar acum șterge pe jos cu el: 'Ești o gâză mică, te crezi mai dihai decât Iulius Cezar, nu mai gândești normal! Peștele se împute de la cap'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!