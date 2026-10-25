„X2”. Giovanni Becali e ferm convins că prietenul Mourinho va da lovitura în derby-ul Barcelona – Real Madrid

ADVERTISEMENT

Barcelona se pregătește de un nou derby cu Real Madrid, imediat după ce catalanii au pierdut în fața celor de la PSG în Champions League. Giovanni Becali, bun prieten cu Jose Mourinho, e convins că „galacticii” nu vor pleca învinși de pe Camp Nou, duminică 25 octombrie.

Giovanni Becali e convins că Real Madrid nu pierde în derby-ul cu FC Barcelona de duminică

Barcelona a pierdut oarecum neașteptat 2-4 la PSG, iar acum Yamal și compania nu concep să nu se răzbune pe Real Madrid. Cu toate acestea, cel mai cunoscut agent de jucători din țara noastră e convins că nu e cazul.

ADVERTISEMENT

„După un meci pierdut de Barca cu PSG, e chestie de cum se vor remonta. Ei se gândeau că nu o să piardă nici cu PSG. Nu spun că Barca nu e favorită. E o situație în care Barcelona, eu zic că se va termina X2 pentru Real Madrid. E chestia de, se credeau invincibili.

Eu dacă aș juca la pariuri aș pune X2. Fără Vinicius, păi dacă-l au pe Diomande. Putea să joace de la început. Mourinho a crezut și crede în continuare în Vinicius. E supărăcios. De asta face așa, că și-a prelungit contractul. Mourinho l-a admirat și îl admiră”, a explicat Becali la GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali mizează pe Mbappe, dar și pe starul Yan Diomande, transferat de Real Madrid

Așadar, Giovanni Becali merge pe X2 în Barcelona – Real Madrid, însă e convins că ambele echipe vor înscrie. Un sfat de luat în seamă de pariorii din toată lumea care urmăresc fotbalul spaniol.

ADVERTISEMENT

„ Nu ai văzut ce goluri dă, cum preia cu crampoanele. Le vezi cam rar. Dacă Diomande dă gol meci de meci, scapă din clinci, ei se duc la 9 puncte față de Barcelona în campionat. E meci super important. Revin pe locul doi. Atletico nu știu dacă poate să o țină așa din victorie în victorie. Important e Champions League.

ADVERTISEMENT

. Am văzut declarațiile lui. Am fost la multe meciuri Barca – Real. Am fost când a pierdut Real cu 3-0 parcă pe Bernabeu. În 2010 cred, când era Mourinho. Meciul ăsta e transmis în 200 de țări. Ce să simți? Ți se furnică pielea. Real Madrid nu cred că va pierde la Barcelona. În orice caz, vor marca amândouă”, a completat Giovanni Becali.