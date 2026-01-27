Xabi Alonso a făcut lista: cele 4 staruri pe care le vrea la Liverpool

ADVERTISEMENT

a impresionat în perioada în care a fost la Bayer Leverkusen, iar tehnicianul iberic i-a convins pe să-i fie succesor lui Carlo Ancelotti. Totuși, instalat în vară pe banca „Galacticilor”, acesta nu a produs rezultatele așteptate și Florentino Perez a decis să-l demită.

Liverpool îl vrea pe Xabi Alonso, antrenorul dat afară de Real Madrid

Spaniolul ar putea să nu fie șomer pentru mult timp, asta pentru că Liverpool, o altă echipă la care a fost jucător, are probleme și ar putea să-și caute un nou antrenor, asta pentru că englezii nu au fost la nivelul așteptărilor sub comanda lui Arne Slot.

Zvonurile cu privire la un posibil interes pentru instalarea lui Xabi Alonso pe banca echipei „cormorane” s-au accentuat în ultima vreme, însă tehnicianul nu e dispus să vină în orice condiții pe Anfield Road și i-a anunțat pe șefii formației engleze că vrea întăriri serioase.

Jucătorii pe care Xabi Alonso îi vrea la Liverpool

Nevoia de sânge proaspăt în echipa lui Liverpool este clară, crede Xabi Alonso, mai ales dacă ne uităm la lista jucătorilor pe care îi vrea. Acesta l-a pus ca prioritate pe Micky van de Ven, fundașul central olandez de la Tottenham care a impresionat prin calitățile fizice. Acesta este văzut ca un urmaș perfect pentru Virgil Van Dijk, ajuns la 34 de ani, notează .

De asemenea, ibericul îl vrea pentru a întări mijlocul terenului pe noul star al fotbalului britanic, Adam Wharton, de la Crystal Palace. Cei doi jucători menționați vor costa însă bani foarte mulți, la ordinul zecilor de milioane de euro, iar aducerea lor nu va fi atât de ușoară, cred specialiștii.

Liverpool, cu ochii pe starurile de la PSG și Bayern Munchen

Lista făcută de Xabi Alonso îi mai include și pe Bradley Barcola, de la PSG, și pe Michael Olise, de la Bayern Munchen. Cei doi internaționali francezi ar urma să completeze o linie de atac un Salah pare și el că este pe o pantă descendentă, însă unde Hugo Ekitike a reușit să se integreze foarte bine și să aibă un impact important.

De altfel, s-a mai scris că echipa „cormoranilor” îi caută un succesor lui Salah, iar profilul lui Michael Olise este unul care se potrivește perfect, mai ales că este stângaci și are un apetit crescut pentru goluri. Chiar s-a spus că ar fi un plus, pentru că francezul este un pasator mai bun față de egiptean.