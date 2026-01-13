Sport

Xabi Alonso a răbufnit după ce a fost dat afară de Real Madrid: „Nu poți să faci așa ceva! E imposibil!”

Xabi Alonso și Real Madrid s-au separat după eșecul din finala Supercupei Spaniei. Ce mesaj a transmis antrenorul spaniol după despărțirea de clubul de pe Bernabeu.
Mihai Dragomir
13.01.2026 | 14:30
Xabi Alonso a rabufnit dupa ce a fost dat afara de Real Madrid Nu poti sa faci asa ceva E imposibil
Xabi Alonso atacă conducerea lui Real după ce a fost dat afară. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Real Madrid a renunțat la serviciile lui Xabi Alonso după pierderea finalei Supercupei Spaniei. Antrenorul spaniol a oferit o reacție acidă după ce a fost înlăturat de la echipa de pe Bernabeu.

Xabi Alonso, reacție după ce a fost dat afară de Real Madrid

Xabi Alonso este istorie la Real Madrid. Fostul jucător al madrilenilor a fost îndepărtat de pe banca tehnică a echipei după 2-3 în fața rivalei Barcelona în finala Supercupei Spaniei, care s-a disputat în Arabia Saudită.

Demiterea sa a venit în mai puțin de 24 de ore de la meciul pierdut. La scurt timp, antrenorul în vârstă de 44 de ani a reacționat, deranjat de faptul că autoritatea sa în vestiar a fost subminată de conducere.

„Nu poți să le dai jucătorilor atâta putere. Este imposibil pentru un antrenor să conducă vestiarul dacă clubul ține mereu partea jucătorilor”, le-ar fi transmis Xabi Alonso șefilor de pe Bernabeu, la despărțirea sa de echipă, conform presei spaniole.

Câți bani primește Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid

Xabi Alonso a condus-o pe Real Madrid în 34 de meciuri, dintre care a câștigat 24. Nemții de la Kicker precizează că ibericul avea un salariu de 8-9 milioane de euro pe sezon. Astfel, rezilierea contractului ar putea să o coste pe Real aproximativ 15 milioane de euro, însă nu este încă clar dacă Xabi Alonso va și încasa această sumă.

Cine l-a înlocuit pe Xabi Alonso la Real Madrid

Real Madrid a decis să apeleze tot la un fost jucător pentru rolul de antrenor. Mai exact, banca tehnică a fost preluată de Alvaro Arbeloa, cel care a îmbrăcat tricoul „galacticilor” timp de 12 ani.

El nu este străin de colaborarea din această postură cu Real, întrucât vine de la Real Madrid B, pe care a preluat-o în august 2025. Mai înainte, începând cu 2020 mai exact, Arbeloa a antrenat mai multe echipe de juniori ale madrilenilor.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
