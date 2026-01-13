Xabi Alonso a răbufnit după ce a fost dat afară de Real Madrid: „Nu poți să faci așa ceva! E imposibil!”

ADVERTISEMENT

Real Madrid a renunțat la serviciile lui Xabi Alonso după pierderea finalei Supercupei Spaniei. Antrenorul spaniol a oferit o reacție acidă după ce a fost înlăturat de la echipa de pe Bernabeu.

Xabi Alonso, reacție după ce a fost dat afară de Real Madrid

Xabi Alonso este istorie la Real Madrid. Fostul jucător al madrilenilor a fost îndepărtat de pe banca tehnică a echipei după 2-3 în fața rivalei Barcelona în finala Supercupei Spaniei, care s-a disputat în Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

La scurt timp, antrenorul în vârstă de 44 de ani a reacționat, deranjat de faptul că autoritatea sa în vestiar a fost subminată de conducere.

„Nu poți să le dai jucătorilor atâta putere. Este imposibil pentru un antrenor să conducă vestiarul dacă clubul ține mereu partea jucătorilor”, le-ar fi transmis Xabi Alonso șefilor de pe Bernabeu, la despărțirea sa de echipă, conform presei spaniole.

ADVERTISEMENT

🚨 BREAKING: Xabi Alonso told the club today: "You CAN'T give the players this much power. It's IMPOSSIBLE for a coach to rule in a dressing room if the club is always taking the players' side." — Madrid Zone (@theMadridZone)

ADVERTISEMENT

Câți bani primește Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid

Xabi Alonso a condus-o pe Real Madrid în 34 de meciuri, dintre care a câștigat 24. Nemții de la precizează că ibericul avea un salariu de 8-9 milioane de euro pe sezon. Astfel, însă nu este încă clar dacă Xabi Alonso va și încasa această sumă.

Cine l-a înlocuit pe Xabi Alonso la Real Madrid

Real Madrid a decis să apeleze tot la un fost jucător pentru rolul de antrenor. Mai exact,

ADVERTISEMENT

El nu este străin de colaborarea din această postură cu Real, întrucât vine de la Real Madrid B, pe care a preluat-o în august 2025. Mai înainte, începând cu 2020 mai exact, Arbeloa a antrenat mai multe echipe de juniori ale madrilenilor.