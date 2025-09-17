Sport

Xabi Alonso a venit cu explicații după ce l-a lăsat pe bancă pe Vinicius: „Nu ar trebui să se simtă ofensat”

Motivul pentru care Vinicius a început meciul cu Marseille din UEFA Champions League pe banca de rezervă. Xabi Alonso a venit cu explicații.
Alex Bodnariu
17.09.2025 | 15:52
Xabi Alonso a venit cu explicatii dupa ce la lasat pe banca pe Vinicius Nu ar trebui sa se simta ofensat
ULTIMA ORĂ
Xabi Alonso a venit cu explicații după ce l-a lăsat pe bancă pe Vinicius: „Nu ar trebui să se simtă ofensat”

Xabi Alonso a debutat cu o victorie pe banca celor de la Real Madrid în UEFA Champions League. Ibericii au câștigat cu ceva emoții meciul cu Marseille. Apar însă și primele tensiuni pe Bernabéu. Vinicius a început partida pe banca de rezerve și a plecat supărat la vestiare după fluierul de final.

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso l-a supărat pe Vinicius. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Marseille 2-1

Antrenorul spaniol a schimbat mult în echipa de start. Xabi Alonso preferă să facă multe modificări în primul 11 pentru a-și ține jucătorii în formă maximă, dar asta înseamnă că anumite vedete riscă să își piardă locul de titular.

Asta s-a întâmplat cu Vinicius. Brazilianul a început meciul pe bancă și a fost introdus în partea secundă. Chiar l-a salvat pe Xabi Alonso: a scos un penalty în minutele de final, pe care Kylian Mbappé l-a transformat și a ferit echipa madrilenă de un insucces la debutul în noul sezon de Champions League.

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso, mesaj pentru Vinicius: „Asta este abordarea pe care o căutăm: schimbările au un impact foarte pozitiv în fiecare meci”

Camerele de filmat l-au surprins pe Vinicius supărat la finalul meciului. Brazilianul a mers de unul singur la vestiare, deși colegii săi au rămas câteva minute în plus pe teren. Xabi Alonso a vorbit despre situația jucătorului său la conferința de presă.

„Va veni un moment pentru fiecare. Nimeni nu poate juca fiecare meci și nimeni nu ar trebui să se simtă ofensat dacă, la un moment dat, nu primește o șansă. Avem nevoie de întregul lot, pentru că programul este foarte solicitant.

ADVERTISEMENT
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează...
Digi24.ro
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator

Vinicius a intrat bine, Rodrygo a primit și el minute consistente, iar Brahim a contribuit mult venind de pe bancă. Asta este abordarea pe care o căutăm: schimbările au un impact foarte pozitiv în fiecare meci”, a explicat Xabi Alonso la conferința de presă, conform jurnaliștilor spanioli de la Marca.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele...
Fanatik
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele pentru oricine! M-am speriat”
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau...
Fanatik
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Gabriel Boldici, veşti de ultimă oră după ce a făcut infarct! Ce se...
Fanatik
Gabriel Boldici, veşti de ultimă oră după ce a făcut infarct! Ce se întâmplă cu fostul portar al Universităţii Craiova. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează,...
iamsport.ro
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează, prin Tanganica? Zici că a fost la Paris, vorbește el, pe bune?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!