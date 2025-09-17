Xabi Alonso a venit cu explicații după ce l-a lăsat pe bancă pe Vinicius: „Nu ar trebui să se simtă ofensat”

Ibericii au câștigat cu ceva emoții meciul cu Marseille. Apar însă și primele tensiuni pe Bernabéu. Vinicius a început partida pe banca de rezerve și a plecat supărat la vestiare după fluierul de final.

Xabi Alonso l-a supărat pe Vinicius. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Marseille 2-1

Antrenorul spaniol a schimbat mult în echipa de start. , dar asta înseamnă că anumite vedete riscă să își piardă locul de titular.

Asta s-a întâmplat cu Vinicius. Brazilianul a început meciul pe bancă și a fost introdus în partea secundă. Chiar l-a salvat pe Xabi Alonso: a scos un penalty în minutele de final, pe care Kylian Mbappé l-a transformat și a ferit echipa madrilenă de un insucces la debutul în noul sezon de Champions League.

Xabi Alonso, mesaj pentru Vinicius: „Asta este abordarea pe care o căutăm: schimbările au un impact foarte pozitiv în fiecare meci”

Camerele de filmat l-au surprins pe Vinicius supărat la finalul meciului. Brazilianul a mers de unul singur la vestiare, deși colegii săi au rămas câteva minute în plus pe teren. Xabi Alonso a vorbit despre situația jucătorului său la conferința de presă.

„Va veni un moment pentru fiecare. Nimeni nu poate juca fiecare meci și nimeni nu ar trebui să se simtă ofensat dacă, la un moment dat, nu primește o șansă. Avem nevoie de întregul lot, pentru că programul este foarte solicitant.

Vinicius a intrat bine, Rodrygo a primit și el minute consistente, iar Brahim a contribuit mult venind de pe bancă. Asta este abordarea pe care o căutăm: schimbările au un impact foarte pozitiv în fiecare meci”, a explicat Xabi Alonso la conferința de presă, conform jurnaliștilor spanioli de la .