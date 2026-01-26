Xabi Alonso, contactat de un club uriaș din Europa! „Răspunsul a fost pozitiv”

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso s-a despărțit de Real Madrid după ce „galacticii” au fost învinși de rivala Barcelona în finala Supercupei Spaniei, însă fostul mijlocaș este văzut în continuare ca un antrenor de top, mai multe echipe mari din Europa fiind interesate de situaţia sa. Printre acestea se numără şi Liverpool, care l-a contactat deja pe agentul tehnicianului.

Campioană în sezonul trecut din Premier League, Liverpool traversează un sezon nefast sub comanda lui Arne Slot. Șansele la titlu sunt aproape inexistente, iar echipa a părăsit deja Cupa Ligii, singurele competiții în care „cormoranii” mai speră la trofee fiind UEFA Champions League și Cupa Angliei.

În acest context, conducătorii clubului se gândesc deja la următorul sezon, iar în cazul în care Arne Slot va părăsi echipa în vară, Xabi Alonso reprezintă o variantă importantă pentru banca tehnică. „Agenții lui Xabi Alonso au primit deja un apel din partea celor de la Liverpool pentru a afla dacă antrenorul va fi disponibil. Iar răspunsul a fost pozitiv.

Reprezentanții clubului de pe Anfield iau în considerare posibilitatea ca Arne Slot să nu continue pe banca echipei și în următorul sezon și au discutat deja cu Inaki Ibanez, agentul lui Alonso, primind un răspuns pozitiv din partea fostului antrenor de la Real Madrid”, au precizat cei de la , care citează . , tehnicianul .

Liverpool, dezastru pe terenul lui Bournemouth

Liverpool a început anul 2026 cu patru remize consecutive în Premier League, singurele succese fiind obținute în Cupa Angliei și UEFA Champions League. Sâmbătă, „cormoranii” au suferit prima înfrângere din noul an, iar aceasta a sosit într-un context dramatic, în duelul cu Bournemouth.

Condusă cu 2-0 după reușitele semnate de Evanilson și Alejandro Jimenez, Liverpool a redus din diferență înainte de pauză, prin Virgil van Dijk. Dominik Szoboszlai a egalat în minutul 80, însă ultimul cuvânt a aparținut gazdelor. În prelungiri, după o fază confuză în careul lui Liverpool, Amine Adli a împins balonul în poartă și Bournemouth a obținut un succes nesperat.

Xabi Alonso, perioadă de succes la Liverpool

Dacă va deveni antrenorul lui Liverpool, Xabi Alonso va reveni la clubul unde a activat timp de 5 ani ca fotbalist, în perioada 2004-2009. În primul său sezon, mijlocașul spaniol cucerea UEFA Champions League alături de „cormorani”, reușind să marcheze golul de 3-3 în finala fabuloasă contra lui AC Milan.

Fostul internațional spaniol a mai cucerit alte trei trofee în perioada petrecută la Liverpool: Cupa Angliei, Supercupa Angliei și Supercupa Europei. Acesta a evoluat în 210 jocuri în toate competițiile pentru formația engleză, reușind să marcheze 19 goluri.