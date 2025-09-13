Xabi Alonso, furibund după arbitrajul din Real Sociedad – Real Madrid: „A influențat mult meciul”

Real Madrid își continuă seria de victorii din La Liga și a reușit să se impună în deplasarea la Real Sociedad, scor 1-2. La finalul duelului, Xabi Alonso a ținut să critice maniera de arbitraj a centralului Jesús Gil Manzano.

Xabi Alonso, furibund după arbitrajul din Real Sociedad – Real Madrid

În minutul 32 al întâlnirii, când Real Madrid conducea cu scorul de 1-0, arbitrul Jesús Gil Manzano . La un contraatac al echipei gazdă, Huijsen nu a reușit să-l oprească pe Oyarzabal și a comis un fault important asupra acestuia. Arbitrul a considerat că intervenția a fost făcută în calitate de ultim apărător și a decis să-l elimine pe fundașul din tabăra „Los Blancos”.

Ei bine, la finalul partidei, Xabi Alonso a ținut să critice prestația lui Jesús Gil Manzano. , Militao fiind extrem de aproape. Pe lângă asta, tehnicianul a reclamat și faptul că mai erau 40 de metri până la poartă.

„Pentru mine, a fost cartonaș galben, pentru că Militao era aproape, mai erau 40 de metri, iar mingea nu era sub control. Asta a fost interpretarea mea. Nu mi-am schimbat părerea. L-am întrebat și nu m-a convins. Din acel moment, contextul meciului s-a schimbat. Golul de 0-2 a fost foarte important, dar echipa a știut să se sacrifice.

„Când sunt erori evidente, îmi place ca VAR-ul să intervină”

Să câștigi aici este foarte greu, iar astăzi a fost și mai greu. Când sunt erori evidente, îmi place ca VAR-ul să intervină. Nu vreau să mă concentrez doar pe prestația arbitrului, deși a influențat mult meciul.

În repriza a doua, a trebuit să stăm mai jos. Nu există dubii în privința penalty-ului. Trebuie să știi cum să joci în 10 oameni. Asta e impresionant, având în vedere spiritul jocului pe care îl avem.

Patru victorii, dar mai e mult de muncă. Trebuie să continuăm să construim. Rezultatele sunt bune, dar evaluările, într-un context în care am jucat în inferioritate numerică, sunt complicate”, a declarat Xabi Alonso, conform .