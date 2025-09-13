Xabi Alonso, furibund după arbitrajul din Real Sociedad – Real Madrid: „A influențat mult meciul”

Real Madrid își continuă seria de victorii din La Liga și a reușit să se impună în deplasarea la Real Sociedad, scor 1-2. La finalul duelului, Xabi Alonso a ținut să critice maniera de arbitraj a centralului Jesús Gil Manzano.
În minutul 32 al întâlnirii, când Real Madrid conducea cu scorul de 1-0, arbitrul Jesús Gil Manzano i-a arătat direct cartonașul roșu lui Dean Huijsen. La un contraatac al echipei gazdă, Huijsen nu a reușit să-l oprească pe Oyarzabal și a comis un fault important asupra acestuia. Arbitrul a considerat că intervenția a fost făcută în calitate de ultim apărător și a decis să-l elimine pe fundașul din tabăra „Los Blancos”.
Ei bine, la finalul partidei, Xabi Alonso a ținut să critice prestația lui Jesús Gil Manzano. Noul antrenor de la Real Madrid consideră că Dean Huijsen nu era în postura de ultim apărător, Militao fiind extrem de aproape. Pe lângă asta, tehnicianul a reclamat și faptul că mai erau 40 de metri până la poartă.
„Pentru mine, a fost cartonaș galben, pentru că Militao era aproape, mai erau 40 de metri, iar mingea nu era sub control. Asta a fost interpretarea mea. Nu mi-am schimbat părerea. L-am întrebat și nu m-a convins. Din acel moment, contextul meciului s-a schimbat. Golul de 0-2 a fost foarte important, dar echipa a știut să se sacrifice.
Să câștigi aici este foarte greu, iar astăzi a fost și mai greu. Când sunt erori evidente, îmi place ca VAR-ul să intervină. Nu vreau să mă concentrez doar pe prestația arbitrului, deși a influențat mult meciul.
În repriza a doua, a trebuit să stăm mai jos. Nu există dubii în privința penalty-ului. Trebuie să știi cum să joci în 10 oameni. Asta e impresionant, având în vedere spiritul jocului pe care îl avem.
Patru victorii, dar mai e mult de muncă. Trebuie să continuăm să construim. Rezultatele sunt bune, dar evaluările, într-un context în care am jucat în inferioritate numerică, sunt complicate”, a declarat Xabi Alonso, conform Marca.