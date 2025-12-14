Xabi Alonso, înlocuit pe banca lui Real Madrid de fostul său coechipier? „El este alesul”

ADVERTISEMENT

Postul lui Xabi Alonso la Real Madrid este în pericol după rezultatele din ultima perioadă, iar un eșec în partida de duminică împotriva lui Alaves ar putea fi „fatal”. În acest context, presa iberică a dezvăluit că principala variantă pentru a-l înlocui pe Alonso este fostul său coechipier de la Real, Alvaro Arbeloa, care activează momentan la echipa a doua a clubului.

Xabi Alonso, înlocuit pe banca lui Real Madrid de bunul său prieten?

În cazul în care Real Madrid nu câștigă ultimele trei meciuri pe care le va disputa în 2025, cu Alaves și Sevilla în campionat și contra celor de la Talavera în Cupa Spaniei, Xabi Alonso ar putea fi demis, iar conducerea clubului s-a gândit deja la un posibil înlocuitor pentru tehnicianul basc.

„Alvaro Arbeloa este alegerea clară dacă Xabi Alonso va fi dat afară”, a transmis jurnalistul , care citează publicația spaniolă . Alvaro Arbeloa și au fost coechipieri timp de 7 ani, mai întâi la Liverpool, din 2007 până în 2009, și apoi la Real Madrid, până în 2014, când fostul mijlocaș a părăsit echipa pentru a semna cu Bayern. În perioada 2008-2013, cei doi au evoluat împreună și la naționala Spaniei, alături de care au cucerit Cupa Mondială din 2010 și două Campionate Europene, în 2008 și 2012.

Cine este Alvaro Arbeloa

Ca fotbalist, Alvaro Arbeloa s-a format în academia celor de la Zaragoza înainte de a face pasul spre Real Madrid în 2001, la vârsta de 18 ani. După mai mulți ani petrecuți la echipa secundă și la cea de-a treia formație a clubului, i-a părăsit pe „galactici” pentru a semna cu Deportivo la Coruna.

Arbeloa a petrecut un singur sezon la „Depor” înainte de a se transfera la Liverpool, iar după doi ani pe Anfield a revenit la Real Madrid. Fundașul dreapta a petrecut următoarele 7 sezoane la gruparea din capitala Spaniei, câștigând de două ori trofeul UEFA Champions League, dar și un titlu în La Liga.

Acesta și-a încheiat cariera de fotbalist în 2017, după o scurtă experiență la West Ham United, iar în perioada 2020-2025 a activat ca tehnician în cadrul academiei lui Real Madrid. În vara acestui an, Arbeloa a preluat echipa secundă a clubului, înlocuindu-l pe Raul Gonzalez. .

Ce declara Xabi Alonso despre Alvaro Arbeloa

Dincolo de colaborarea de pe gazon, cei doi sunt și buni prieteni, după cum confirma chiar Xabi Alonso într-un interviu oferit după retragerea lui Arbeloa din cariera de fotbalist. „În anii de la Liverpool și, mai apoi, la Madrid, am devenit inseparabili, pentru că Alvaro îți oferă prietenia lui necondiționat.

Nu i-a păsat niciodată ce spune lumea, a fost mereu fidel convingerilor sale. Nu a ezitat niciodată să apere lucrurile în care crede, din acest motiv îl admir atât de mult. Din aceste motive, îl voi dori tot timpul în echipa mea. Atât profesional, cât și în viață”, afirma Xabi Alonso în 2017, conform .