Sport

Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid! Clubul a făcut anunțul oficial

Xabi Alonso și-a încheiat înțelegerea cu Real Madrid. Acordul dintre antrenor și club a ajuns la final după eșecul din Supercupa Spaniei, scor 2-3 în fața Barcelonei.
Iulian Stoica
12.01.2026 | 19:27
Xabi Alonso OUT de la Real Madrid Clubul a facut anuntul oficial
breaking news
Xabi Alonso, out de la Real Madrid! Clubul a făcut anunțul oficial. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Barcelona s-a impus în Supercupa Spaniei, scor 3-2 în fața lui Real Madrid, iar această victorie i-a semnat sentința lui Xabi Alonso. Deși instalat în vară la „galactici”, tehnicianul spaniol va părăsi echipa.

Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid

La mai puțin de 24 de ore de la victoria Barcelonei din Supercupa Spaniei, Real Madrid a venit cu un comunicat surprinzător. Mai exact, cel mai titrat club din Champions League a anunțat că Xabi Alonso va părăsi formația. Decizia a venit de comun acord și oficialii echipei îi mulțumesc antrenorului pentru implicare.

ADVERTISEMENT

„Real Madrid CF anunță că, de comun acord între club și Xabi Alonso, s-a decis încetarea mandatului acestuia în funcția de antrenor al primei echipe.

Xabi Alonso va avea întotdeauna afecțiunea și admirația tuturor suporterilor madrileni, deoarece este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat mereu valorile clubului nostru. Real Madrid va fi întotdeauna casa lui.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Clubul nostru îi mulțumește lui Xabi Alonso și întregului său staff tehnic pentru munca și dedicarea depuse în această perioadă și le urează mult succes în noua etapă a vieții lor”, s-a arătat în comunicatul oferit de Real Madrid.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

Ce a declarat Xabi Alonso după Barcelona – Real Madrid 3-2

La finalul partidei pierdute cu Barcelona, Xabi Alonso nu a dat în nicio secundă de înțeles că va urma o despărțire de Real Madrid. Mai mult decât atât, tehnicianul spunea că trebuie privit înainte și moralul să fie recuperat în următoarele partide.

„Doare orice s-ar întâmpla, a fost un meci strâns, foarte competitiv, palpitant. Rămâi cu sentimentul că am avut două ocazii foarte clare pe final, am fost aproape de egalare și, în final, felicităm Barça. 

ADVERTISEMENT

S-au întâmplat multe în ultimele 15 minute ale primei reprize, am controlat bine jocul fără minge și am avut cele mai clare două ocazii. Am primit primul gol, dar echipa a dat dovadă de caracter, am intrat la pauză la egalitate, 2-2, iar a doua repriză a fost competitivă, strânsă. Au avut noroc cu acel gol și am încercat să egalăm, dar nu a fost posibil.

Golul lui Vinicius a fost extraordinar, pagubele pe care le-a făcut ca aripă, la fel. Echipa a muncit din greu, am dat totul, dar nu a fost menit să fie astăzi. Ei bine, trebuie să întoarcem pagina cât mai repede posibil, e un joc, e o competiție…trebuie să privim înainte, să încercăm să-i aducem pe oameni înapoi, să ne recuperăm moralul și să mergem mai departe”, a declarat Xabi Alonso, citat de Marca.

Cifrele lui Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid

Instalat în luna iunie a anului trecut după două sezoane și jumătate de vis la Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a adunat 34 de partide pe banca tehnică a celor de la Real Madrid.

Cu o medie de 2,24 puncte pe meci, Xabi Alonso o lasă pe Real Madrid pe poziția secundă în La Liga. Cum Supercupa Spaniei a fost pierdută, „galacticii” mai sunt angrenați în Cupa Regelui, acolo unde o vor înfrunta pe Albacete în optimi, și Liga Campionilor, competiție unde se situează pe locul 7 în „Faza Ligii”.

  • 34 de partide și o medie de 2,24 puncte/meci a adunat Xabi Alonso la Real Madrid
  • 44 de ani are tehnicianul spaniol
MM Stoica, tot adevărul despre transferul lui Luca Szimionaș! Suma uluitoare cerută de...
Fanatik
MM Stoica, tot adevărul despre transferul lui Luca Szimionaș! Suma uluitoare cerută de Verona și de ce nu l-a vrut Gigi Becali la FCSB: „A fost riscant”
Doliu în fotbalul mondial! A murit încă un antrenor de legendă
Fanatik
Doliu în fotbalul mondial! A murit încă un antrenor de legendă
Ei sunt, de fapt, cei mai buni atacanți din Superliga României! Cifrele nu...
Fanatik
Ei sunt, de fapt, cei mai buni atacanți din Superliga României! Cifrele nu mint. Unde au avut probleme Bîrligea și Louis Munteanu
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul campion din Giulești sare în apărarea fotbalistului tras pe 'linie moartă' de...
iamsport.ro
Fostul campion din Giulești sare în apărarea fotbalistului tras pe 'linie moartă' de Costel Gâlcă: 'Nu i s-au dat multe șanse'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!