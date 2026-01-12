Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid! Clubul a făcut anunțul oficial

ADVERTISEMENT

Barcelona s-a impus în Supercupa Spaniei, scor 3-2 în fața lui Real Madrid, iar această victorie i-a semnat sentința lui Xabi Alonso. Deși instalat în vară la „galactici”, tehnicianul spaniol va părăsi echipa.

Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid

La mai puțin de 24 de ore de la , Real Madrid a venit cu un comunicat surprinzător. Mai exact, cel mai titrat club din Champions League a anunțat că Xabi Alonso va părăsi formația. Decizia a venit de comun acord și

„Real Madrid CF anunță că, de comun acord între club și Xabi Alonso, s-a decis încetarea mandatului acestuia în funcția de antrenor al primei echipe.

Xabi Alonso va avea întotdeauna afecțiunea și admirația tuturor suporterilor madrileni, deoarece este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat mereu valorile clubului nostru. Real Madrid va fi întotdeauna casa lui.

Clubul nostru îi mulțumește lui Xabi Alonso și întregului său staff tehnic pentru munca și dedicarea depuse în această perioadă și le urează mult succes în noua etapă a vieții lor”, s-a arătat în .

Ce a declarat Xabi Alonso după Barcelona – Real Madrid 3-2

La finalul partidei pierdute cu Barcelona, Xabi Alonso nu a dat în nicio secundă de înțeles că va urma o despărțire de Real Madrid. Mai mult decât atât, tehnicianul spunea că trebuie privit înainte și moralul să fie recuperat în următoarele partide.

„Doare orice s-ar întâmpla, a fost un meci strâns, foarte competitiv, palpitant. Rămâi cu sentimentul că am avut două ocazii foarte clare pe final, am fost aproape de egalare și, în final, felicităm Barça.

S-au întâmplat multe în ultimele 15 minute ale primei reprize, am controlat bine jocul fără minge și am avut cele mai clare două ocazii. Am primit primul gol, dar echipa a dat dovadă de caracter, am intrat la pauză la egalitate, 2-2, iar a doua repriză a fost competitivă, strânsă. Au avut noroc cu acel gol și am încercat să egalăm, dar nu a fost posibil.

Golul lui Vinicius a fost extraordinar, pagubele pe care le-a făcut ca aripă, la fel. Echipa a muncit din greu, am dat totul, dar nu a fost menit să fie astăzi. Ei bine, trebuie să întoarcem pagina cât mai repede posibil, e un joc, e o competiție…trebuie să privim înainte, să încercăm să-i aducem pe oameni înapoi, să ne recuperăm moralul și să mergem mai departe”, a declarat Xabi Alonso, citat de .

Cifrele lui Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid

Instalat în luna iunie a anului trecut după două sezoane și jumătate de vis la Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a adunat 34 de partide pe banca tehnică a celor de la Real Madrid.

Cu o medie de 2,24 puncte pe meci, Xabi Alonso o lasă pe Real Madrid pe poziția secundă în La Liga. Cum Supercupa Spaniei a fost pierdută, „galacticii” mai sunt angrenați în Cupa Regelui, acolo unde o vor înfrunta pe Albacete în optimi, și Liga Campionilor, competiție unde se situează pe locul 7 în „Faza Ligii”.