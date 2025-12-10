Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid? Presa din Spania, nemiloasă după 1-2 cu Manchester City: „Proiectul atârnă de un fir de ață”

ADVERTISEMENT

Real Madrid a suferit a doua înfrângere în „faza ligii” UEFA Champions League, scor 1-2, cu Manchester City. Xabi Alonso (44 de ani) este arătat cu degetul de presa din Spania.

Xabi Alonso, pe făraș la Real Madrid? Presa spaniolă îl pune la zid pe antrenor

„Galacticii” au scăpat punctele deși au condus cu 1-0 pe Santiago Bernabeu. Astfel, gruparea „blanco” a ajuns pe 7 în Liga Campionilor, cu 12 puncte, și tremură pentru clasarea în top 8.

ADVERTISEMENT

„Guardiola ia cu asalt Bernabeu și lasă ‘proiectul Xabi’ atârnat de un fir de ață”, a fost titlul cu care tehnicianul lui Real Madrid a fost taxat de cotidianul

Nici celălalt ziar de casă al Barcelonei, , nu a menajat-o pe rivală. Catalanii au titrat „City agravează criza de la Real Madrid”.

ADVERTISEMENT

În schimb, presa din capitala Spaniei a încercat să fie ceva mai blândă cu echipa lui Xabi Alonso. „Madridul pierde, chiar dacă nu merită”, au titrat jurnaliștii de la „Le trebuie mai mult noroc”, a fost titlul dat de , după Real Madrid – Manchester City 1-2.

ADVERTISEMENT

Vestiarul lui Real Madrid încă are încredere în Xabi Alonso

Real Madrid nu are viață ușoară nici în LaLiga, acolo unde e pe locul 2, la patru lungimi de liderul Barcelona. Deși presa iberică îi cântă prohodul, .

„Un sentiment dulce-amar. Am făcut multe lucruri bune. Cred că meritam mai mult, dar câștigă cel care marchează mai multe goluri și ei le-au marcat, așa că trebuie să devenim mai buni.



E presiune pe noi la fiecare meci, așa e la Real madrid. Vestiarul îl susține 100% pe Xabi Alonso. Înțelegem ceea ce vrea de la noi. Atmosfera de la Valdebebas este foarte bună în fiecare zi, dar ceva se întâmplă. Noi trebuie să ne îmbunătățim atitudinea, iar astăzi am văzut progrese”, a transmis Raul Asencio.

ADVERTISEMENT

Ce reacție a avut Xabi Alonso când a fost întrebat despre plecarea de la Real Madrid

Instalat în vară pe banca „los blancos”, Xabi Alonso mai are contract cu Real până în iunie 2028. Următorul meci al „galacticilor” e în campionat, pe terenul lui Deportivo Alaves, duminică, 14 decembrie, de la ora 22:00.

„Viitorul meu? Nu este vorba despre mine, mă concentrez pe următorul meci al lui Real Madrid, care este tot ceea ce contează”, a transmis Xabi Alonso.