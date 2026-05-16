Xabi Alonso revine în Premier League! Fostul tehnician al lui Real Madrid, contract pe patru sezoane cu dubla câștigătoare de Liga Campionilor!

Xabi Alonso, tehnicianul spaniol în vârstă de 44 de ani, este foarte aproape de a reveni pe banca tehnică a unui club important din Europa. La patru luni distanță de la despărțirea de Real Madrid, fostul mijlocaș ar fi ajuns la un acord cu cei de la (câștigătoare de UCL în 2012 și 2021) și urmează să preia banca tehnică a grupării de pe Stamford Bridge începând din sezonul viitor, anunță presa britanică.

Xabi Alonso revine in Premier League! Contract pe patru sezoane cu Chelsea

În ultimele luni s-a vorbit intens despre această revenire a lui Xabi Alonso în Premier League. El nu a antrenat niciodată în Insulă, dar a activat ca jucător pentru Liverpool timp de cinci sezoane, între 2004 și 2009. Astfel, dat fiind faptul că în momentul de față „cormoranii” nu trec prin cea mai bună perioadă, numele lui Alonso a fost vehiculat tot mai des, acesta fiind principalul favorit să-l înlocuiască pe Arne Slot pe banca clubului de pe Anfield. Totuși, lucrurile au luat o întorsătură de 180 de grade, iar tehnicianul spaniol se pare că va semna cu rivala Chelsea.

Potrivit jurnaliștilor de la The Athletic, se pare că oficialii clubului londonez și agenții lui Xabi Alonso au ajuns la un acord, iar fostul antrenor de la va deveni antrenorul lui Chelsea începând din sezonul viitor. Contractul său se va întinde pe patru sezoane, iar anunțul oficial urmează să fie făcut în următoarele zile. Astfel, Alonso va fi înlocuitorul permanent al lui Liam Rosenior pe Stamford Bridge.

„S-a ajuns la un acord total pentru ca Xabi Alonso să devină noul manager al lui Chelsea. Alonso, în vârstă de 44 de ani, a vizitat Londra la începutul săptămânii trecute și a acceptat oportunitatea. Un contract pe patru ani este acum în curs de finalizare, iar anunțul oficial este așteptat în curând. Alonso a fost principala țintă a lui Chelsea pentru postul de antrenor, iar fostul tehnician principal al lui Real Madrid și-a dorit mutarea pe Stamford Bridge”, se arată în comunicatul publicației engleze.

Xabi Alonso, demis de Real Madrid la începutul acestui an!

Antrenorul spaniol este liber de contract de aproximativ patru luni, mai exact din data de 12 ianuarie, atunci când a fost înlăturat de pe banca tehnică a lui Real Madrid. El fusese adus pe Santiago Bernabeu la finele stagiunii precedente, după ce a impresionat la Bayer Leverkusen, cu care a izbutit să câștige eventul în Germania (Leverkusen nu mai câștigase niciodată titlul în Bundesliga până la momentul respectiv).

Șederea sa la cârma „los blancos” a durat însă numai șapte luni. După un început bun de sezon, Real Madrid a început să piardă puncte în campionat, lucru care le-a permis celor de la Barcelona să se distanțeze în fruntea clasamentului din Spania, iar finala Supercupei pierdute de „galactici” în fața marii rivale a fost picătura care a umplut paharul, ce stătea să se dea pe dinafară și din cauza conflictelor dintre Alonso și anumiți jucători ai madrilenilor.

În total, Xabi Alonso a strâns 34 de meciuri pe banca lui Real Madrid în toate competițiile, dintre care 24 au fost victorii. Restul de 10 partide au reprezentat patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri, procentajul său de câștig fiind de 70.59%.