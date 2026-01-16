Sport

Xabi Alonso revine! Unde ar putea ajunge antrenorul după „capitolul Real Madrid”. Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Top”

Aventura lui Xabi Alonso la Real Madrid s-a încheiat după finala Supercupei pierdută cu Barcelona, însă antrenorul spaniol nu va lua o pauză lungă. Fabrizio Romano anunță revenirea sa.
Alex Bodnariu
16.01.2026 | 11:30
Xabi Alonso revine Unde ar putea ajunge antrenorul dupa capitolul Real Madrid Fabrizio Romano a facut anuntul Top
Xabi Alonso este un antrenor la mare căutare. Când ar putea reveni pe bancă
Aventura lui Xabi Alonso la Real Madrid s-a încheiat mult mai rapid decât s-ar fi așteptat mulți. Tehnicianul iberic a plecat de la echipa din capitala Spaniei după înfrângerea cu 2-3 suferită în finala Supercupei, în fața rivalilor de la Barcelona. Totuși, celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano anunță că pauza antrenorului nu va fi una de durată.

Xabi Alonso a plecat de la Real Madrid după înfrângerea din Supercupa Spaniei

Xabi Alonso a fost numit antrenor la Real Madrid după performanțele uluitoare reușite pe banca lui Bayer Leverkusen. Spaniolul a câștigat titlul în Bundesliga și era văzut drept înlocuitorul perfect pentru Carlo Ancelotti, tehnicianul care a preluat naționala de fotbal a Braziliei.

Totuși, lucrurile nu au funcționat pe Santiago Bernabéu. Deși Xabi Alonso a lucrat cu unii dintre cei mai buni jucători din lume, vestiarul s-a rupt. Presa spaniolă a scris că s-au format două tabere, una pro și una contra antrenorului spaniol, iar după înfrângerea în fața Barcelonei, în Supercupă, acesta a decis că este momentul să plece de la comanda echipei.

Ce spune Fabrizio Romano despre revenirea lui Xabi Alonso. Antrenorul spaniol ar putea ajunge la o echipă de top

În continuare, însă, Xabi Alonso rămâne unul dintre cei mai apreciați tineri antrenori din Europa și, cel mai probabil, nu va dura mult până vor apărea primele oferte concrete. S-a scris deja despre un eventual interes din partea celor de la Liverpool și Bayern München.

Fabrizio Romano, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din presa sportivă mondială, a anunțat că Xabi Alonso nu va lua o pauză lungă de la antrenorat și va reveni pe banca tehnică în vara anului 2026 sau la începutul lui 2027. Rămâne de văzut ce cluburi vor intra în cursa pentru semnătura sa.

Xabi Alonso va reveni curând la muncă, nu este planificată o pauză lungă. Cluburi de top din Europa își mențin interesul activ pentru el, în ciuda capitolului dezamăgitor de la Real Madrid. Este în continuare văzut drept un antrenor de top în industrie, iar unele cluburi pregătesc deja primele contacte pentru planurile de vară. Xabi va reveni în vara lui 2026 sau, cel târziu, în 2027. Nu își dorește nicio pauză. Este flămând de mai mult. Ce club ar trebui să îl numească următorul?”, a scris Fabrizio Romano.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
