ADVERTISEMENT

Xavi Hernandez (46 de ani) a „reușit” să scrie Selecționerul spaniol al „Portocalei mecanice” și-a condus echipa spre o umilință istorică. Luni seară, la Berlin, în cadrul etapei cu numărul 6 din Liga Națiunilor, ultima din faza grupelor,

Olanda lui Xavi, cea mai dură înfrângere din istorie într-un meci oficial, în duelul de la Berlin cu Germania din Liga Națiunilor

Aceasta este cea mai aspră înfrângere suferită de Olanda, per total, atât în meciuri oficiale, cât și în partide amicale, din 1959 încoace, informează Mai mult, când vine vorba despre meciuri oficiale, este chiar cea mai dură înfrângere suferită vreodată de olandezi în istoria lor la nivel de primă reprezentativă, în nu mai puțin de 121 de ani de existență, conform

ADVERTISEMENT

Xavi și-a băgat jucătorii în ședință și și-a prezentat scuzele în fața suporterilor

Imediat după finalul partidei, Xavi și-a băgat jucătorii în ședință. Ușa vestiarului olandezilor a rămas închisă pentru destul de mult timp, iar selecționerul Olandei a întârziat astfel la declarații. „Am vorbit cu jucătorii pentru că am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat. Permiteți-mi să încep prin a-mi cere scuze suporterilor. Nu am jucat fotbal, nu am avut spirit. Nu pot înțelege. Am făcut un meci istoric împotriva Greciei vineri. Un meci bun. Și acum a fost total opusul.

A fost o seară instructivă. Știm acum care este scenariul. Avem capacitatea de a face lucruri mărețe. Dar și asta este posibil. Sunt foarte dezamăgit, foarte trist. A fost un șoc pentru mine ca antrenor. Vom construi ceva nou. Mentalitatea trebuie să se schimbe.

ADVERTISEMENT

Valorile de pe teren trebuie să se îmbunătățească. Nu pot accepta asta. Avem nevoie de jucători cu perseverență. Jucătorii trebuie să-și schimbe mentalitatea. Este o situație dificilă, dar jucătorii vor învăța din ea”, a declarat Xavi la finalul meciului, citat de