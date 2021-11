Xavi și Dani Alves, revedere emoționantă la Barcelona. Discursul brazilianului la primul antrenament. Video

Fundașul brazilian , iar catalanii au anunțat transferul său printr-o fotografie inedită.

Jucătorul de 38 de ani a oferit primele declarații de la revenirea la Barca și a spus clar că vrea să salveze echipa și să o redreseze.

Reîntâlnire între Dani Alves și Xavi în vestiaeul Barcelonei

Dani Alves a fost unul dintre jucătorii pe care Xavi i-a cerut în mod expres atunci când a negociat cu șefii clubului din Barcelona, iar aceștia i-au îndeplinit dorința. Cei doi foști colegi s-au reîntâlnit după mulți ani la primul antrenament efectuat de brazilian după ce a semnat cu catalanii.

Xavi și Dani Alves au vorbit până acum doar la telefon, dar s-au revăzut abia luni, 15 noiembrie, la baza de pregătire de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. După ce s-a salutat cu un alt fost coechipier, Jordi Alba, a mers a să-l îmbrățișeze pe fundașul brazilian.

Zâmbitor, apărătorul dreapta i-a mulțumit lui Xavi pentru încrederea acordată. Mai mult, brazilianul, care este cel mai titrat fotbalist, a ținut un discurs în vestiar noilor săi colegi în care le-a vorbit despre șansa pe care o au de a juca la ”cel mai mare club din lume”.

La felicidad de un gran reencuentro 🥰 ¡Buenos días Culers! 🙌 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es)

Brazilianul, mesaj pentru tinerii Barcei

Dani Alves, care nu va putea juca pentru Barcelona până la începutul anului viitor, le-a vorbit coechipierilor săi înainte de prima ședință din cel de-al doilea său episod la FC Barcelona.

”Este o plăcere să fiu aici după atât de mult timp. Să mă întorc aici este o onoare, o plăcere. Vreau să împărțim împreună noi victorii. Pe cei tineri vreau să vă învăț ce înseamnă acest club, cei mai vechi știu ce reprezintă să îmbraci acest tricou.

Am jucat la multe echipe, dar acesta este cel mai bun loc pentru a face lucruri grozave, pentru a trăi. Ești aici, prețuiește momentul pentru că nu este nimic mai bun în altă parte. Insist că este o plăcere să fiu aici alături de voi. Haide, să facem lucruri grozave pentru că acest club este făcut pentru asta”, a fost discursul ținut în vestiar de brazilian.

🗣: ❝Aquí es el mejor sitio para conseguir cosas grandes. No hay un lugar mejor❞ – 🥺 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es)

Alves are 44 de trofee câștigate în carieră

Dani Alves și Xavi Hernandez au fost colegi la Barcelona în acea echipă care domina total fotbalul european și care câștiga an de an numeroase trofee, sub comanda lui Pep Guardiola.

Fundașul dreapta brazilian este cel mai titrat fotbalist din lume, iar după victoria din finala Jocurilor Olimpice de la Tokyo, el și-a trecut în palmares trofeul cu numărul 44.

Este un record greu de egalat, iar Dani Alves a recunoscut de multe ori că, deși a ajuns la o vârstă înaintată, poate continua să joace fotbal ca în tinerețe, el antrenându-se corespunzător și având aceeași ”foame” de trofee ca la începutul carierei.

Trofeele câștigate de Dani Alves la Barcelona: