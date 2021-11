Xavi debordează de optimism, deși Barcelona e în fața unei contraperformanțe istorice: „Putem câștiga ‘finala’ cu Bayern!”

Barcelona a făcut doar 0-0 pe Camp Nou, cu Benfica, în penultima etapă a grupei E, la meciul de debut ca antrenor al lui Xavi în UEFA Champions League, și .

Gruparea blaugrana are o misiune infernală pentru calificarea în primăvara Ligii Campionilor. În ultima rundă, catalanii joacă pe terenul liderului Bayern Munchen. Cu 15 puncte, bavarezii și-au asigurat deja biletele pentru optimi.

În schimb, Barca e pe locul 2, cu șapte puncte, două mai mult decât Benfica. Lusitanii au o misiune mai ușoară în ultimul meci, când vor juca pe teren propriu cu Dinamo Kiev.

Barcelona, misiune infernală pentru calificarea în optimile Champions League. Xavi e optimist

Barcelona nu are amintiri deloc plăcute cu Bayern Munchen. Ultimele două confruntări directe au fost de coșmar pentru catalani. Nemții s-au impus de fiecare dat și au făcut-o de o manieră categorică, cu 8-2 și 3-0.

„Ne-am dorit cele trei puncte. Am vrut să ne calificăm de astăzi. Puteam și e păcat că nu am făcut-0. Nu sunt supărat, nu sunt nervos, deoarece nu am ce să le reproșez jucătorilor.

Au făcut perfect tot ce trebuia pentru a câștiga meciul. E păcat că nu am reușit. Dar mai avem o șansă. Trebuie să mergem la Munchen să ne-o jucăm și să câștigăm. Ceea ce mă face optimist este modul în care joacă echipa. Putem câștiga finala cu Bayern! Mai avem un glonț pe țeavă și trebuie să profităm de el.

Jucând așa putem să ne batem de la egal la egal cu oricine. După ce am văzut în meciul cu Benfica, sunt sigur că putem merge la Munchen și să obținem victoria. E bine că încă depindem de noi să ne calificăm”, a declarat Xavi Hernandez, după Barcelona – Benfica 0-0.

Și fundașul catalanilor, Ronald Araujo, e în asentiment cu antrenorul Xavi. Deși Benfica a avut o sumedenie de ocazii pe Camp Nou, Araujo crede că Barca ar fi meritat victoria.

„Cred că am jucat extraordinar. Ne-a lipsit doar golul ca meciul să fie perfect. Ne doream cele trei puncte și pentru a ne califica aici, acasă, în fața suporterilor noștri. Cred că atitudinea echipei a fost una bună. Dar, cum am mai spus, ne-a lipsit doar golul”, a spus Araujo.

20 de ani au trecut de când Barcelona nu a mai trecut de faza grupelor UEFA Champions League

Proaspăt instalat în funcția de principal al Barcelonei, , dacă ratează calificarea în optimile Ligii Campionilor.

Barcelona nu a mai ieșit din grupe din sezonul 2000-2001, atunci când a încheiat pe locul 3 în grupa H, cu opt puncte, după AC Milan (11 puncte) și Leeds (9 puncte), dar deasupra lui Beșiktaș (4 puncte).

Din 2001 și până în prezent, „extratereștrii” s-au calificat de trei ori în optimi, de șase ori în sferturi și semifinale și de patru ori au câștigat trofeul, în 2006, 2009, 2011 și 2015.