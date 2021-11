Xavi, rezervat înaintea debutului în Champions League: ”Nu putem să scoatem pieptul înainte”

Tehncianul de 41 de ani pe banca grupării ”blaugrana”, un 1-0 în derby-ul Catalunyei cu Espanyol.

Xavi le-a impus un nou jucătorilor Barcelonei și nu are de gând să tolereze nicio abatere. Cine nu se va conforma va fi bun de plată: sancțiunile ar putea ajunge la mii de euro.

Xavi, debut de foc în Champions League

Xavi a primit numai laude după victoria cu Espanyol, însă tehnicianul catalanilor a arătat că este cu picioarele pe pământ și acum se pregătește de debutul său ca antrenor în Champions League, acolo unde Barcelona va primi vizita portughezilor de la Benfica Lisabona.

ADVERTISEMENT

Deși Barca este considerată favorită clară, mai ales că un succes le-ar asigura locul doi în grupă și calificarea în optimile de finală, Xavi este precaut și amintește că Benfica a câștigat extrem de clar meciul din tur.

”Trebuie să arătăm pe teren că suntem superiori, e ușor să vorbim. Am fost mai buni decât Espanyol și am meritat să câștigăm. Mâine vom vedea, fotbalul se joacă pe teren. Nu putem să scoatem pieptul înainte, nu suntem într-un moment să-l scoatem.

ADVERTISEMENT

Dar de ce să nu fim optimiști? Trebuie să fim pozitivi și curajoși. Trebuie să mergem la atac și să încercăm să câștigăm trei puncte”, a declarat tehnicianul într-o conferință de presă, conform publicației .

Catalanii vor revanșa după umilința de la Lisabona

”Ilias, Abde și Ferran nu vor putea juca pentru că nu sunt pe lista trimisă la UEFA. Vom vedea ce va fi cu Dest, Dembele și Sergi Roberto. Sunt aproape să-și revină. Avem două antrenamente și vom vedea. Nu avem extreme pure, Coutinho sau Demir pot juca acolo, dar avem puține variante.

ADVERTISEMENT

Vom încerca să câștigăm jocul. Este cel mai important meci al meu pentru că este următorul. Acesta este Barca, jucând la fiecare trei zile. Este o oportunitate, nu simt o presiune suplimentară.

Încerc să fiu sincer. Fotbalul îți oferă tot timpul șansa revanșei. Acum este pentru noi, după ce am pierdut la Lisabona cu 3-0. Să mergem la joc. Este o provocare și îmi plac provocările”, a continuat Xavi.

ADVERTISEMENT

Xavi, nemulțumit de ultimele 10 minute cu Espanyol

În final, antrenorul catalanilor a revenit la partida câștigată cu Espanyol, prima a sa pe banca tehnică a Barcelonei, și a ținut să-i felicite pe jucători pentru prestația avută, deși a s-a arătat nemulțumit de ultimele 10 minute.

”Sunt mai mult decât mulțumit de echipă. Am suferit împotriva lui Espanyol, dar văzând meciul am apreciat că am fost foarte buni până la finalul meciului. Ultimele zece minute ale meciului, Espanyol a fost mai bună. În restul jocului, echipa a fost foarte bună.

ADVERTISEMENT

Meciul de mâine va fi foarte greu. Benfica este o echipă foarte fizică și muncitoare. Te pot duce cu ușurință în terenul tău. Ritmul și intensitatea vor fi foarte mari. Dacă vom câștia, ne vom califica”, a încheiat Xavi.