Xavi sună mobilizarea pentru derby de Catalunya. Cum va arăta ”la nueva Barca”?

Revenit la FC Barcelona, de această dată ca antrenor, Xavi a profitat de pauza competițională dedicată echipelor naționale pentru a face primele mutări. În staff, cu precădere, dar și în ceea ce privește jucătorii.

La acest din urmă capitol însă, dincolo de revenirea lui Dani Alves, pe care nu poate conta încă, și regulamentul de ordine interioară, nu-s multe noutăți. Poate doar pentru el, în sensul că a avut câteva zile în care să ia pulsul întregului grup. Important prin prisma faptului că începe în forță. Sâmbătă, cu Espanyol, în derby de Catalunya, iar marți, meci decisiv pentru actuala campanie europeană.

Xavi vrea un stadion arhiplin: ”Avem nevoie de fanii noștri!”

FC Barcelona are nevoie de rezultate. Este doar pe 9 în la La Liga, la 6 puncte de zona UEFA Champions League și 11 de liderul Real Sociedad. În plus, primul meci are o miză specială, pentru că este derbyul cu Espanyol. Formație care, în paranteză fie spus, are același număr de puncte, cu un meci mai mult disputat.

Catalanii nu au mai câștigat de patru meciuri, iar fanii nu au mai venit la stadion. Acum, probabil, pentru el o să o facă. Dar Xavi a ținut să le ceară personal acest lucru.

„Avem nevoie de fanii noștri. Avem nevoie de ei să ne încurajeze și să o facă din plin. Așa o să facem și noi, ne vom da sufletul pe teren. Sunt sigur că din punctul de vedere al atitudinii, nu vom dezamăgi. Dacă sunt la fel de dedicați precum au fost în timpul prezentării mele, este suficient pentru mine”, a spus Xavi.

Primul adversar, primul obstacol serios

Espanyol nu este, în momentul de față, o echipă ușor de învins. De altfel, și în urmă cu două sezoane, atunci când a retrogradat, a smuls o remiză pe propriul teren, 2-2, și a pierdut greu, 0-1, pe Camp Nou.

”O să fie complicat. Faptul că este vorba despre Espanyol, face lucrurile și mai delicate. Am jucat contra lor de când eram copil și mereu au fost meciuri speciale. Pentru fanii din Barcelona este mai mult decât un joc de campionat, pentru trei puncte”, spune Xavi.

În cadrul conferinței de presă dedicate acestui meci, a analizat și punctele forte ale adversarului: ”Este o echipă bună și bine pregătită de Vicente Moreno. Fac un pressing agresiv și imediat ce recuperează balonul se îndreaptă către poartă. Au o tranziție pozitivă foarte bună și sunt solizi în multe aspecte ale jocului.

Vom avea parte de o confruntare cu ritm și sunt sigur că ne vor pune multe probleme, pentru că au avut timp să pregătească acest joc”.

Formula de echipă, în orele care preced meciul

Xavi s-a ferit să ofere o formulă de echipă. S-a limitat să vorbească despre câțiva dintre jucători. Despre Dani Alves a precizat că este la un nivel bun, este spectaculos și un jucător care, prin modul în care se integrează în planul tactic, este un plus evident. Și este păcat că nu-l poate folosi până în ianuarie.

În replică, Coutinho ”trebuie să-și recapete încrederea și să se regăsească, pentru că poate fi un jucător important”. ”Am vorbit cu el și i-am sus că totul depinde de el. Este mai mult o problemă psihologică și emoțională, nu este vorba despre talent”, a precizat Xavi.

În vizor a fost și tripleta olandeză. Frenkie de Jong trebuie să facă diferența, Memphis, ”un jucător important de care avem mare nevoie”, trebuie să se simtă implicat, iar Luuk de Jong trebuie să fie pregătit să o ia de la zero ”pentru că avem nevoie de toată lumea acum”.

Toți cei patru, sugerează surse din apropierea antrenorului ar trebui să înceapă titulari. Căci, din pricina problemelor medicale din efectiv, se pare că Xavi mizează pe o tripletă ofensivă Depay, Luuk de Jong, Coutinho. În timp ce la mijloc, în formula 4-3-3, Frenkie ar evolua alături de Gavi sau Nico González și Busquets.

Semne de întrebare sunt în defensivă. Eric Garcia și Alba sunt singurele puncte fixe. Pentru al doilea fundaș central se va decide între Pique, care revine după accidentare, și Araujo, care a fost la echipa națională. Iar în banda dreaptă, Sergi Roberto sau Dest.

Dincolo însă de planul tactic, Xavi trebuie să gestioneze acest efectiv și privind în perspectivă. Pentru că marți Barcelona are nevoie de victorie cu Benfica pentru a ajunge în primăvara UEFA Champions League. Iar infirmeria este plină. Ansu Fati, Ousmane Dembélé, ‘Kun’ Agüero, Martin Braithwaite și, mai nou, Pedri, despre care se spune că nu revine până în ianuarie, sunt indisponibili.