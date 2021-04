Xavi, nemulțumit de cum e tratat Leo Messi la Barcelona! Laporta pregătește o ofertă incredibilă

Fostul căpitan al echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, este nemulțumit de cum a fost tratat Leo Messi în ultima perioadă și acuză conducerea clubului catalan că nu a știut să se poarte cu cel mai mare fotbalist al momentului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Argentinianul a cerut în vara trecută să plece de pe Camp Nou din cauza diferendelor cu fostul președinte Josep Maria Bartomeu, dar și a aducerii antrenorului Ronald Koeman și a cedării prietenului său Luis Suarez, însă în cele din urmă a decis să-și ducă înțelegerea la bun sfârșit.

Messi mai are două luni de contract, iar presa internațională a scris patronul clubului PSG este dispus să satisfacă toate pretențiile starului argentinian, din dorința de a forma în sezonul viitor, împreună cu Neymar și Mbappe, tripleta care să aducă la Paris mult-râvnitul trofeu al Champions League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Leo Messi poate pleca liber de contract de la Barcelona, iar Xavi acuză conducerea

Deși plecat de la FC Barcelona de șase ani de zile, Xavi Hernandez rămâne atașat de gruparea blaugrana și a dat vina pe oamenii care s-au aflat în fruntea clubului pentru faptul că Leo Messi a ajuns să-și dorească să plece de pe Camp Nou.

”Faptul că nu s-a mai simtit fericit în locul pe care îl consider clubul vieții mele mă întristează și lucrurile trebuie să fi fost făcute foarte rău dacă Messi a fost nefericit. Trebuie să reușim să îl facem fericit pe Leo, fiindcă astfel ai mai multe șanse să câștigi titluri și ca lucrurile să funcționeze.

ADVERTISEMENT

Am avut des impresia că Leo nu era fericit pe teren, că se simțea trist și, ca suporter, îmi pare rău că nu am reușit să profităm suficient de ultimii ani. L-am avut pe cel mai bun fotbalist din lume și din istorie și nu am profitat suficient de asta”, a declarat Xavi, conform cotidianului Sport.

Laporta, propunere inedită pentru Messi

În schimb, Mundo Deportivo a anunțat că noul președinte al Barcelonei, Joan Laporta, a început negocierile pentru prelungirea contractului starului argentinin și în acest sens a avut deja o întâlnirea cu tatăl fotbalistului, Jorge Messi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Cei doi au ieșit la masă, unde au testat terenul înainte ca Barcelona să îi facă o ofertă oficială celui mai important fotbalist al ei. Laporta a explicat că nu poate face o ofertă acum, întrucât auditul economic pe care l-a început după ce a devenit președinte nu este încă gata, dar semnele din partea taberei Messi au fost bune. Și-au arătat predispoziția de a ajunge la un acord”, scrie sursa citată.

Propunerea lui Joan Laporta ar consta într-un contract pe doi ani, cu un salariu în jurul a 10.000.000 de euro pe sezon. După aceea, argentinianul ar fi lăsat să plece pentru două sezoane în MLS unde să-și încheie cariera, cu condiția ca apoi să revină la Barcelona pentru a lucra în partea administrativă pentru cel puțin cinci ani.

ADVERTISEMENT