Xavi Pascual a revenit “acasă”: “A fost emoţionant pentru mine! Dinamo e pe un drum bun, dar voi n-aveţi răbdare”

Xavi Pascual a fost antrenorul lui Dinamo între 2021 şi 2024. Tehnicianul spaniol a dus clubul la un alt nivel, echipa din Şoseaua Ştefan cel Marei fiind una dintre forţele Europei. Vara trecută, Pascual a mers la Veszprem, una dintre cele mai bogate cluburi ale lumii.

Xavi Pascual a revenit “acasă”: “A fost emoţionant pentru mine!”

Cele două formaţii s-au întâlnit în Sala Polivalentă într-un meci din grupa A a Ligii Campionilor. şi şi-a consolidat primul loc în grupă. La final, Xavi Pascual a acordat un interviu în care a vorbit despre revenirea “acasă”:

Cum vă simţiţi la revenirea acasă?

– Aş vrea să le mulţumesc prima dată fanilor. A fost foarte emoţionant pentru mine. Am respectat Dinamo, am început bine meciul pe atac, în apărare am început foarte bine. Apoi am făcut câteva greşeli, dar cred că am meritat victoria. Echipa a fost concentrată, pe contraatac am jucat bine şi în a doua repriză am avut o greşeală când am trimis opt jucători. Şi am luat 3-4 goluri… A fost complicat. E bine că avem meci cu presiune şi sunt foarte importante cele trei puncte.

“Dinamo a fost foarte important pentru mine, sunt trei ani petrecuţi aici”

A fost un meci special, Alex Pascual fiind la Dinamo?

– Soţia a ţinut cu mine. Eu cred că acest meci a fost important pentru toată lumea, nu doar pentru familia mea. Dinamo a fost foarte important pentru mine, sunt trei ani petrecuţi aici. Avem prieteni, echipa, jucători care au fost cu mine aici şi la echipa naţională. A fost ceva special, dar pentru noi era foarte importantă această victorie. Şi jucătorii merită felicitări.

Cum vi s-a părut Dinamo la câteva luni după ce aţi plecat?

– Dinamo a jucat foarte bine în atac. A găsit soluţia pentru apărarea noastră şi ştiu că nu e uşor. Langaro a evoluat excelent la începutul meciului. Apoi, Călin Dedu pe pivot. Dinamo a jucat foarte bine. Au avut suporterii în spate, au revenit la trei goluri, dar am putut să ne desprindem şi să câştigăm.

Un alt moment care leagă cele două cluburi este cel al lui Marian Cozma…

– Este foarte interesant. Când am fost la Dinamo am înţeles că Marian Cozma a fost aici. Şi acum înţeleg ce înseamnă Marian Cozma la Veszprem, acolo. Pentru suporterii ambelor echipe a fost foarte important. .

“Dinamo trebuie să fie răbdare pentru că e pe un drum bun. La voi nu există răbdare”

Este o mare diferenţă între Dinamo şi Veszprem ca handbal, condiţii?

– La Dinamo trebuie să fie răbdare pentru că e pe un drum bun. La voi nu există răbdare. În fiecare an se face un pas înainte şi cred că lucrurile se îndreaptă spre o direcţie bună. Lucrurile pot fi bine făcute în viitor şi echipa e pregătită.

Aţi apucat să beţi un pahar de vin cu Alex de ziua lui?

– Ieri, înainte de meci, am luat cina împreună toată familia şi am apucat să stăm împreună.

2021 este anul în care Xavi Pascual a semnat cu Dinamo

200.000 de euro a plătit Veszprem pentru clauza de reziliere a lui Xavi Pascual