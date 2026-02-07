Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o enciclopedie de manager sportiv!”

ADVERTISEMENT

Venirea lui Xavi Pascual la Dinamo a fost una dintre cele mai spectaculoase lovituri din handbalul românesc. din postura de câştigător al Champions League, cu Barcelona.

Cum a ajuns Xavi Pascual la Dinamo în 2021! Lucian Bode a dezvăluit tot

Lucian Bode a fost ministru de Interne când a fost adus tehnicianul spaniol. La FANATIK DINAMO, Bode a dezvăluit cum a ajuns Xavi Pascual în Şoseaua Ştefan cel Mare şi explică ce l-a impresionat la antrenor:

„Categoric, echipa de handbal este de departe cea mai valoroasă. În 2021, Ionuţ Popa şi echipa de la Dinamo au propus un proiect cu unul dintre cei mai valoroşi antrenori de handbal din lume. Câştigător de trei ori al Ligii Campionilor cu Barcelona.

Proiectul Xavi Pascual, căruia îi mulţumesc pentru prietenia pe care am păstrat-o şi după ce a plecat de la Dinamo, a fost mai mult decât un obiectiv al clubului Dinamo.

A ajuns antrenor al echipei naţionale, dar ceea ce a construit la Dinamo, ajungând în 2024 în cu trei echipe din Germania şi Dinamo…. vârful acestui proiect.

Ceea ce astăzi înseamnă secţia de handbal este gândirea, conceptul, toate acţiunile de la cel mai mic detaliu: de la alimentaţie, la metode de antrenament, recuperare sau pregătire psihologică. Eu n-am văzut o asemenea enciclopedie de manager sportiv cum este Xavi Pascual”, a spus Lucian Bode.

Lucian Bode, despre moştenirea lui Xavi Pascual

Lucian Bode a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului spaniol, spunând că Dinamo profită în continuare de organizarea lăsată de Xavi Pascual la echipă. Ibericul a plecat în 2024 la Veszprem:

„În opinia mea este cel mai complex om de sport şi nu întâmplător a câştigat ceea ce a câştigat. A adus la Dinamo nivelul de care echipa avea nevoie. Dinamo este an de an campioană din anul 2016 şi va fi an de an dacă va avea investiţii şi va respecta ceea ce Xavi Pascual a lăsat aici.

Astăzi, preşedintele Academiei de handbal este tot un spaniol. A venit în echipă cu Xavi Pascual şi a rămas aici să coordoneze academia”, a precizat Lucian Bode, fostul ministru de Interne, la FANATIK DINAMO.