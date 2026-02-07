Sport

Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o enciclopedie de manager sportiv!”

Xavi Pascual a fost antrenorul lui Dinamo între 2021 şi 2024. Lucian Bode a povestit la FANATIK Dinamo care au fost culisele numirii fostului tehnician al Barcelonei.
Marian Popovici
07.02.2026 | 15:01
Xavi Pascual cea mai mare lovitura data de Dinamo in handbalul romanesc in ultimele decenii Este o enciclopedie de manager sportiv
EXCLUSIV FANATIK
Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o enciclopedie de manager sportiv!”. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Venirea lui Xavi Pascual la Dinamo a fost una dintre cele mai spectaculoase lovituri din handbalul românesc. Antrenorul iberic a venit la Dinamo în 2021 din postura de câştigător al Champions League, cu Barcelona.

Cum a ajuns Xavi Pascual la Dinamo în 2021! Lucian Bode a dezvăluit tot

Lucian Bode a fost ministru de Interne când a fost adus tehnicianul spaniol. La FANATIK DINAMO, Bode a dezvăluit cum a ajuns Xavi Pascual în Şoseaua Ştefan cel Mare şi explică ce l-a impresionat la antrenor:

ADVERTISEMENT

Categoric, echipa de handbal este de departe cea mai valoroasă. În 2021, Ionuţ Popa şi echipa de la Dinamo au propus un proiect cu unul dintre cei mai valoroşi antrenori de handbal din lume. Câştigător de trei ori al Ligii Campionilor cu Barcelona.

Proiectul Xavi Pascual, căruia îi mulţumesc pentru prietenia pe care am păstrat-o şi după ce a plecat de la Dinamo, a fost mai mult decât un obiectiv al clubului Dinamo.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

A ajuns antrenor al echipei naţionale, dar ceea ce a construit la Dinamo, ajungând în 2024 în Final Four-ul EHF European League cu trei echipe din Germania şi Dinamo…. vârful acestui proiect.

ADVERTISEMENT
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit
Digisport.ro
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat

Ceea ce astăzi înseamnă secţia de handbal este gândirea, conceptul, toate acţiunile de la cel mai mic detaliu: de la alimentaţie, la metode de antrenament, recuperare sau pregătire psihologică. Eu n-am văzut o asemenea enciclopedie de manager sportiv cum este Xavi Pascual”, a spus Lucian Bode.

Lucian Bode, despre moştenirea lui Xavi Pascual

Lucian Bode a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului spaniol, spunând că Dinamo profită în continuare de organizarea lăsată de Xavi Pascual la echipă. Ibericul a plecat în 2024 la Veszprem:

ADVERTISEMENT

„În opinia mea este cel mai complex om de sport şi nu întâmplător a câştigat ceea ce a câştigat. A adus la Dinamo nivelul de care echipa avea nevoie. Dinamo este an de an campioană din anul 2016 şi va fi an de an dacă va avea investiţii şi va respecta ceea ce Xavi Pascual a lăsat aici. 

Astăzi, preşedintele Academiei de handbal este tot un spaniol. A venit în echipă cu Xavi Pascual şi a rămas aici să coordoneze academia”, a precizat Lucian Bode, fostul ministru de Interne, la FANATIK DINAMO.

Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o enciclopedie de manager sportiv!”

Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United – Tottenham...
Fanatik
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United – Tottenham 0-0. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin
După Cristiano Ronaldo, Arabia Saudită are acum și un Messi! Totul este oficial
Fanatik
După Cristiano Ronaldo, Arabia Saudită are acum și un Messi! Totul este oficial
Meciul echipei lui Andrei Rațiu din La Liga, decis la „masa verde”? Scandal-monstru...
Fanatik
Meciul echipei lui Andrei Rațiu din La Liga, decis la „masa verde”? Scandal-monstru în Spania după amânare. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! A numit varianta ideală pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu:...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! A numit varianta ideală pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu: 'Un antrenor preocupat și concentrat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!