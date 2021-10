Xavi Pascual, declarație emoționantă după ce Dinamo a învins-o pe Veszprem: „Îi dedic victoria tatălui lui Marian Cozma”

Dinamo a obținut o victorie incredibilă în Liga Campionilor la handbal masculin. .

Fostul antrenor al Barcelonei și actual tehnician al dinamoviștilor, Xavi Pascual, a trăit la cote maxime victoria împotriva maghiarilor, pe care i-a dedicat-o tatălui lui Marian Cozma, Petre Cozma.

A fost al doilea succes al lui Dinamo în cea mai tare competiție europeană din acest sezon și le permite „dulăilor” să viseze la calificarea în faza următoare.

Victoria lui Dinamo cu Veszprem, dedicată lui Petre Cozma, tatăl lui Marian Cozma

Dinamo a avut o prestație remarcabilă împotriva lui Veszprem. În prima repriză, campioana României a avut avantaj și de patru goluri în fața maghiarilor.

„În primul rând, aș vrea să dedic victoria tatălui lui . Este o zi importantă pentru el! O victorie incredibilă, am bătut una dintre echipele care poate câștiga Liga Campionilor.

Echipa a jucat foarte bine, am jucat fantastic în prima repriză. E normal că am făcut și greșeli, dar sunt mândru de jucători. Am meritat să câștigăm!

Am luptat în toate meciurile și este important că luăm puncte. O să bem o bere în vestiar, mâine este o zi liberă.

Ambiția noastră este să câștigăm fiecare meci”, a declarat Xavi Pascual.

Marian Cozma a jucat de-a lungul carierei doar la Dinamo și la Veszprem, între 2002 și 2006, respectiv 2006-2009.

În runda următoare, Dinamo va juca pe teren străin, contra celor de la Flensburg. Partida este programată pe 17 noiembrie.

După ce se vor juca tur-retur meciurile din ambele grupe ale Champions League, vor lua startul fazele eliminatorii, începând cu 30 martie 2022, în format play-off şi sferturi, iar Final 4-ul se va desfășura la vară, în perioada 18-19 iunie.