Xavi Pascual, interviu cu cărţile pe faţă despre handbalul românesc: “Aici se câştigă meciurile înainte de a fi jucate!”. Ce spune de oferta de la PSG: “Sunt un tip ciudat!”. Exclusiv

Xavi Pascual, interviu cu cărţile pe faţă despre handbalul românesc

Dinamo este ca şi calificată în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce naţionala României are şanse mari de a fi prezentă la Euro, după o pauză de 27 de ani. Antrenorul iberic a fost curtat de PSG în această iarnă, însă Pascual a refuzat una dintre cele mai bogate echipe din lume şi şi-a prelungit cu încă doi ani contractul cu Dinamo.

Xavi Pascual a acordat un interviu in extenso pentru FANATIK în care a vorbit despre sezonul fabulos pe care îl are alături de Dinamo, dar şi . Reputatul tehnician a semnalat pe un ton apăsat şi câteva probleme cu care se confruntă handbalul românesc, reamintind că România nu mai este echipa care să câştige meciurile înainte de a le juca, aşa cum unii oameni din handbal au impresia.

“Suntem mai buni decât m-am aşteptat. Dar nu mereu va fi aşa”

Domnule Pascual, la început de an, sunteţi mulţumit de nivelul lui Dinamo din acest sezon?

– Cred că avem un sezon minunat. Dar a fost doar prima parte. Am pierdut doar trei meciuri în ultimele şase luni şi pentru o echipă ca Dinamo este foarte important acest aspect. Sunt foarte mulţumit de băieţi, echipa munceşte bine, dar până acum suntem mai sus decât ne aşteptam.

Sunteţi de un an şi jumătate la Dinamo. Este echipa unde vă doriţi în acest proiect pe termen lung?

– Suntem pe drumul cel bun. Dar aşa cum v-am spus, suntem mai buni decât m-am aşteptat. Asta e foarte bine, dar nu mereu va fi aşa. Când creezi un proiect sunt lucruri bune, mai puţin bune. Trebuie să menţinem ritmul, să ne gândim de unde am început şi unde vrem să ajungem. Trebuie să fim inteligenţi, pentru că nu există doar situaţia în care doar să creştem.

De la începutul mandatului dumneavoastră, s-au schimbat multe lucruri în club: jucători, conducători. Iar de multe ori schimbarea este dificilă. V-a fost greu să transformaţi Dinamo aşa cum v-aţi dorit?

– Mereu este dificil. Pentru că în momentul în care vrei să schimbi, scoţi oamenii din zona lor de confort. Şi mereu e complicat. Dar ceea ce am pus pe hârtie, dacă vrem să avem o echipă de top este necesar să facem schimbările pe care le facem. Era imposibil să creştem fără să schimbăm anumite lucruri.

Despre interesul lui PSG: “Mă viza pe mine, clubul, agentul meu. Nu voi explica niciodată ce se întâmplă în viaţa mea privată”

La finalul anului s-a scris la nivel internaţional despre discuţiile cu PSG şi oferta pe care aţi avut-o de la unul dintre cele mai bogate cluburi din lume. Ne puteţi spune dumneavoastră cum au stat lucrurile?

– Nu. Este privat.

Este privat? De ce?

– Oamenii discută mereu lucrurile pe care nu le ştiu.

De asta v-am rugat să clarificaţi…

– Da, dar nu este problema mea. Este a celor care vorbesc. Chestiunea mă viza pe mine, clubul, agentul meu. Dar dacă oamenii vor să vorbească, nu este problema mea. Pot să spună ce vor. Dar eu nu voi explica niciodată ce se întâmplă în viaţa mea privată.

“Şi oamenii uneori nu au toate informaţiile, dar vorbesc: «Pasqui merge la Paris!». Unde sunt aceşti oameni?”

Înţeleg. Dar aş zice că aţi dat un răspuns foarte bun după două sau trei zile când aţi venit într-o conferinţă de presă şi aţi anunţat că veţi rămâne până în 2026 la Dinamo?

– Da, dar dacă aţi observat, în conferinţa de presă nu am vorbit deloc despre PSG. Alte persoane pot să vorbească, dar eu nu pot. Pasqui nu vorbeşte niciodată despre asta. Este important de ştiut. Pentru că am foarte mult respect pentru toată lumea. Şi oamenii uneori nu au toate informaţiile, dar vorbesc: «Pasqui merge la Paris!». Unde sunt aceşti oameni?

Tot acolo…

– Aaaa, dar aceşti oameni spun că au greşit? Nu. Toată lumea este liniştită, la casele lor. Din acest motiv, onestitatea este foarte importantă. Când decid ceva, primii care ştiu sunt clubul şi jucătorii mei. Aşa este normal.

“Dacă avem ca obiectiv calificarea într-un Final Four în trei ani, cred că va fi foarte dificil, dar vom încerca”

Această prelungire ne spune că aveţi un plan pe termen lung şi o mare încredere în acest proiect…

– Pentru mine, foarte importantă la Dinamo a fost susţinerea preşedintelui care a spus că vrea să continuăm pe acest drum. Cred că sunt mulţumiţi de ceea ce facem şi trebuie să continuăm. Dar dacă ne oprim sau ne considerăm deja o echipă grozavă… Dar, suntem o echipă foarte bună, dar nu este suficient. Suntem departe de echipele de top şi dacă avem ca obiectiv calificarea într-un Final Four în trei ani, cred că va fi foarte dificil, dar vom încerca.

Realist vorbind, care este obiectivul dumneavoastră în acest sezon?

– Toate obiectivele trebuie să fie realiste, ar fi stupid să îţi impui obiective pe care nu le poţi atinge. Noi avem nişte obiective de la început. Dar ce se întâmplă? Având în vedere evoluţia echipei, mulţi se gândesc că pot face mai mult sau mai puţin. O să vedem cum stau lucrurile. Avem acest Campionat Mondial… Uite, nu doresc asta nimănui, dar dacă avem doi jucători cheie accidentaţi, obiectivele se pot schimba. Trebuie să fim oneşti cu ceea ce putem să realizăm. Pentru noi, obiectivele sunt: câştigarea campionatului, Supercupei, să încercăm să câştigăm încă o Cupă a României. Evident, să mergem în faza eliminatorie din Champions League cu cât mai multe puncte posibil.

Înţeleg…

Încă ceva pentru că multă lume nu ştie. Să încercăm să luăm cât mai multe puncte în Champions League înseamnă că în următoarele sezoane ai şanse mai mari să ai un loc direct în Champions League. La fel şi cu echipa naţională. Cu cât câştigi mai multe meciuri, cu atât iei puncte care să te urce în clasamente.

“Aici, meciurile se câştigă înainte de a fi jucate”

Credeţi că handbalul românesc este pe un drum bun? Fiind şi la echipa naţională, aveţi o imagine de ansamblu…

– Încă din start am spus. Primul obiectiv este calificarea la un turneu final, pentru că au trecut mulţi ani de când nu am reuşit asta. Dar, dacă vom fi acolo, problemele nu vor dispărea. Nu se va schimba nimic. Dar trebuie să te gândeşti la modul în care lucrăm cu tinerii handbalişti, cu antrenorii, cu arbitrii, cu toată lumea. Nu? Feeling-ul meu este că oamenii lucrează în direcţia bună, dar nu este vorba de strategia mea, ci a Federaţiei.

Referitor la naţionala României. Suntem aproape de a ajunge la Euro şi voiam să vă întreb dacă acest Campionat Mondial este ultimul pe care îl vom vedea la tv?

– Nu… Aici, meciurile sunt câştigate înainte de a fi jucate.

“Ok, suntem România şi împotriva cui am câştigat?”

Doar aici?

– Da. Mai mult decât în oricare altă parte. Dar avem peste 20 de ani în care câştigăm meciurile dinainte. Şi când trebuie să câştigăm pe teren, nu o facem. Câţi dintre cei care vorbesc ştiu ce echipă are Feroe? Nimeni nu ştie Feroe. Nu ştiu că un jucător a semnat cu Kiel din sezonul viitor, au mulţi handbalişti care joacă în Suedia şi evoluează în echipe foarte puternice, au câştigat la tineret cu Danemarca. Asta nu înseamnă că au jucători răi. Asta în primul rând. Oamenii spun: “Aaaa, Feroe. Trebuie să câştigăm”. De ce? “Pentru că noi suntem România”.

Ok, suntem România şi împotriva cui am câştigat? Dar sunt foarte mulţumit de băieţi pentru că îşi dau seama de realitate. În decembrie, la Oradea, am jucat împotriva Slovaciei şi am pierdut. Asta este realitatea. Dacă jucăm împotriva Slovaciei, împotriva celor din Feroe sau împotriva acestui tip de echipe, putem pierde. Nu avem calitatea de a câştiga meciurile înainte de a începe. Nu suntem Franţa. Evident, toată lumea vrea să joace turnee finale, dar nu avem destule puncte. trebuie să câştigăm meciuri. Să batem Feroe, Austria, Ucraina. Mai avem patru meciuri şi ne trebuie măcar două victorii ca să avem o opţiune la calificare. Dar trebuie să ne respectăm adversarii.

Şi nu simţiţi că se întâmplă asta?

– De multe ori, din păcate, nu.

“În Europa toată lumea spune: «În Bucureşti se întâmplă ceva. Lucrurile se mişcă»”

Cum este relaţia colaborare cu domnul Din, având în vedere că sunteţi prieten bun cu Alexandru Dedu, fostul preşedinte?

– Alex (n.r. Alexandru Dedu) este prietenul meu, am avut o relaţie foarte bună cu el de la început. Nu de acum. De acum trei-patru ani. Dar şi cu Din mă înţeleg foarte bine. Ceea ce fac alţi oameni între ei, nu este treaba mea. Preşedintele încearcă să ajute la dezvoltarea handbalului, a echipei. Este adevărat că am vrea să facem mai multe lucruri, dar am destul de multe solicitări pentru a putea creşte. De exemplu, am jucat acest turneu la Oradea şi apoi am cerut să mergem în Spania. Am vrut să jucăm cu echipe de top. Să ştim exact unde suntem. Ei încearcă să mă ajute.

Bucureştiul are trei echipe calificate în Champions League, una la masculin şi două la feminin. Cum vi se pare această realizare?

– Este singurul oraş din Europa care a reuşit asta. Este minunat, am fost de mai multe ori în Polivalentă ca în alte lucruri. Am o relaţie foarte bună cu Adi (n.r. Vasile) şi Carlos (n.r. Viver), mă bucur când câştigă meciurile. Iar în poziţia în care se află acum, pun handbalul românesc într-o poziţie foarte bună. Este important pentru România, mai ales că în Europa toată lumea spune: «În Bucureşti se întâmplă ceva. Lucrurile se mişcă».

“Uneori, aşa simt. Că nu ne respectăm adversarul”

Dar Bucureştiul nu are o Sală Polivalentă la cele mai înalte standarde, deşi avem trei echipe în Champions League. Sunteţi dezamăgit de faptul că nu există o sală la acest nivel?

– Nu este o întrebare dacă sunt sau nu dezamăgit pentru că nu decid eu. Evident, mi-aş dori o sală mare, dar acea sală să fie full. Dacă avem o arenă uriaşă şi este goală, prefer să joc într-una mai mică. Sunt fericit cu fanii pe care îi avem şi aş vrea să creăm aceeaşi susţinere şi pentru meciurile echipei naţionale. Este important. Atmosfera meciului cu Ucraina a fost fantastică şi dacă vom putea să creăm o astfel de atmosferă mereu, va fi foarte important avantajul terenului propriu. În acest moment pentru mine nu este atât de importantă sala, cât ceea ce se întâmplă pe parchet.

Aţi răspuns cumva la următoarea întrebare. Voiam să vă întreb ce vă supără mai mult la handbalul românesc şi mi-aţi spus deja că de multe ori noi câştigăm meciurile dinainte. Ar mai fi şi alte aspecte?

– Eu sunt fericit aici. Sunt mulţi oameni care ajută, care vor să schimbe ceva. Dar asta e realitatea, înainte de debutul unui campionat, noi suntem deja campioni. Staţi puţin, aveţi puţină răbdare şi grijă. Cine este în faţa noastră? Este la fel şi cu Dinamo. Jucăm cu Porto: “Oooo, trebuie să câştigăm cu Porto!”. Porto joacă în Champions League de mult timp. Uneori, aşa simt. Nu ne respectăm adversarul. Şi asta se poate transmite jucătorilor. Întrebarea este: împotriva cărui adversar putem să câştigăm? Şi trebuie să fim atenţi pentru că de multe ori jucăm împotriva unor echipe care au o calitate superioară nouă pentru că ultima dată au obţinut rezultate mai bune. Trebuie să fim obiectivi pentru a putea creşte.

“Sunt un tip ciudat. În această viaţă, toată lumea are momente şi diverse motivaţii. Iar motivaţia mea în momentul de faţă este să fiu aici”

Aţi semnat pe termen lung cu Dinamo. Aveţi vrun vis la echipa de club?

– Bineînţeles că am visuri. O parte a marilor obiective au un vis. Dacă nu lucrezi pentru ca visul tău să se îndeplinească, la ce lucrezi?

În final aş vrea să vă întreb: de ce România? Aţi putut oricând să alegeţi altceva. Anul trecut când aţi fost curtat de alte echipe, acum de PSG. Dar aţi ales să rămâneţi aici…

– Sunt un tip ciudat. De ce nu? În această viaţă, toată lumea are momente şi diverse motivaţii. Iar motivaţia mea în momentul de faţă este să fiu aici. Dacă această motivaţie va dispărea o să merg la preşedinte şi îi voi spune: “Trebuie să încheiem”. Dar sunt foarte fericit de echipă, de oamenii cu care lucrez şi când mă uit în urmă cu un an şi jumătate, am făcut lucruri minunate aici. De ce să nu continuăm să îmbunătăţim? Asta încercăm să facem.